Nvidia e AMD presenteranno (probabilmente) queste schede grafiche al CES 2025

AMD e Nvidia presenteranno nuove schede grafiche al CES 2025. Continua a leggere per scoprire quali potrebbero essere questi modelli e cosa puoi aspettarti da loro.

Le attuali generazioni di schede grafiche di Nvidia e AMD sono in circolazione da più tempo del solito. I due produttori erano soliti presentare e rilasciare nuove schede ogni due autunni. Ora si tratta di qualche mese più tardi, ma almeno Nvidia presenterà quattro nuovi modelli. Tradizionalmente, Nvidia presenta i modelli di punta.

Tradizionalmente, Nvidia presenta prima i modelli di punta, come le prossime RTX 5090 e RTX 5080. Questa volta, però, verranno presentate anche le RTX 5070 Ti e RTX 5070. Il motivo è che AMD non offre schede grafiche di nuova generazione paragonabili alla RTX 5080 o alla RTX 5090. Probabilmente Nvidia vuole offrire delle alternative fin dall'inizio

RTX 5070 Ti e RTX 5070

Non è chiaro quando verranno rilasciate le RTX 5070 Ti e RTX 5070. Tuttavia, si presume che il modello più veloce RTX 5070 Ti sarà lanciato per primo - si conoscono più dettagli su questa scheda e si dice che le specifiche siano state finalizzate, cosa che non è ancora avvenuta con la RTX 5070.

La RTX 5070 Ti è una scheda di fascia alta.

Si dice che la 5070 Ti sia basata sulla GPU GB203-300, che ha 8960 core Cuda. La memoria sarebbe GDDR7 a 256 bit con una capacità di 16 gigabyte. Le notizie trapelate si contraddicono quando si parla di consumo energetico: si parla di 285-300 watt. Tuttavia, queste cifre diverse potrebbero anche essere dovute al fatto che si parla di potenza grafica totale o di potenza totale della scheda. Entrambi i valori potrebbero quindi essere corretti.

Le specifiche presunte rispetto al predecessore:

Le specifiche suggeriscono un enorme aumento delle prestazioni a due cifre. Credo che sia più veloce del 20 percento rispetto al suo predecessore, il che la collocherebbe nella fascia della RTX 4080.

La 5070, a sua volta, si dice sia basata sulla GPU GB205-300 e abbia 6144 core Cuda. La memoria dovrebbe essere GDDR7 a 192 bit con una capacità di 12 gigabyte. Si presume che il consumo di energia sia di 250 watt.

Le specifiche presunte rispetto al predecessore:

A differenza della 5070 Ti, l'aumento delle prestazioni della 5070 sembra minore sulla carta. Tuttavia, grazie alla nuova produzione e architettura, ci si può aspettare un aumento delle prestazioni a due cifre. Forse non si tratterà del 20 percento in più, ma piuttosto del 12-15 percento.

RTX 5080

Come per i modelli più piccoli, la data esatta di uscita della RTX 5080 non è ancora nota. Tuttavia, la scheda dovrebbe essere la prima della serie a essere lanciata a metà gennaio.

Ci sono già diverse fughe di notizie riguardo alle specifiche. Ad esempio, si dice che la RTX 5080 abbia la memoria più veloce della serie, ovvero ben 32 GBit/s. Si dice inoltre che la GPU GB203-400 abbia 10752 core di calcolo Cuda e che la scheda abbia un consumo massimo di 400 watt.

Le specifiche presunte rispetto al predecessore:

La RTX 5080 dovrebbe quindi offrire un aumento delle prestazioni di circa il 20 percento. Forse anche di più. Non è chiaro se la scheda riuscirà a battere la RTX 4090. Secondo alcuni leak, è sufficiente per superare la scheda, ma secondo altri no. Ciò che è chiaro è che nella maggior parte dei giochi con la RTX 5080 dovrebbero essere possibili più di 60 fotogrammi al secondo a risoluzione 2160p.

RTX 5090

La RTX 5090 dovrebbe arrivare a fine gennaio o inizio febbraio come seconda scheda della serie. Offrirà di gran lunga le migliori prestazioni, probabilmente anche a un prezzo elevato. In cambio, offrirà oltre il doppio del numero di core Cuda della RTX 5080: 21.760 in totale. Si dice che la GPU, denominata GB202-300, misuri 744 millimetri quadrati. Rispetto al suo predecessore, questo rappresenterebbe un aumento della superficie del 22 percento.

La memoria sarebbe GDDR7 a 512 bit con una capacità di 32 gigabyte e il consumo massimo di energia sarebbe di ben 600 watt. Le specifiche presunte rispetto al predecessore:

La RTX 5090 dovrebbe essere chiaramente più potente del suo predecessore. Il 30 percento in più di core Cuda parla da solo. Ma non solo: Il prezzo sarà probabilmente un po' alto.

RX 9070 XT e RX 9070

Il cambiamento più evidente di AMD: la nomenclatura è cambiata. La serie Radeon RX 8000 è in realtà la prossima della serie. Tuttavia, AMD salta questa secondo le indiscrezioni e passa direttamente alla serie RX-9000. Non solo, ma si dice anche che il produttore stia adottando un nuovo approccio alla denominazione dei modelli. Ad esempio, si chiameranno 9070 (XT) invece di 8800 (XT). In questo modo AMD si avvicinerebbe alle denominazioni di Nvidia.

A parte il cambio di nome, AMD sta facendo poco in termini di specifiche per il momento. Si dice che la RX 9070 XT abbia 4096 unità di calcolo e una memoria GDDR6 a 256 bit con una capacità di 16 gigabyte. Si basa sulla GPU navi 48 XTX. Il consumo energetico massimo non dovrebbe aumentare rispetto al suo predecessore. L'aumento, sulla carta, è modesto, come dimostra il confronto con il predecessore:

Ma anche la RX 9070 basata su Navi 48 XT non sembra, sulla carta, molto più potente del suo predecessore:

Se sulla carta l'aumento è modesto, sulla carta è secondo le indiscrezioni enorme: si dice che la 9070 XT sia a meno del percento della RTX 4080. Si tratterebbe di un enorme salto di prestazioni di circa il 40 percento. Si dice inoltre che AMD abbia migliorato in modo significativo le prestazioni di ray-tracing dell'architettura RDNA4 e che la RX 9070 XT sia alla pari con l'attuale ammiraglia RX 7900 XTX.

Tutte le informazioni contenute in questo articolo devono essere prese con un pizzico di sale, poiché non sono state confermate ufficialmente. Le specifiche saranno presentate dai produttori al CES e i dati relativi alle prestazioni dovranno essere confermati da prove indipendenti.