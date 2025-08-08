Novità e trend 9 9

Nuovo sistema di YouTube: l'intelligenza artificiale decide chi è un adulto

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 8.8.2025

A partire dall'agosto 2025, negli Stati Uniti YouTube utilizzerà l'intelligenza artificiale per riconoscere automaticamente l'età dei suoi utenti. In questo modo si intende garantire una maggiore protezione: gli adulti dovranno verificare la loro età con documenti o foto.

Dal 13 agosto 2025, YouTube utilizzerà negli USA un nuovo sistema di verifica dell'età basato sull'intelligenza artificiale. La piattaforma vuole garantire che gli utenti più giovani «siano più protetti». La tecnologia analizza il comportamento degli utenti, i video e gli argomenti guardati e cercati, nonché i commenti e le altre attività dell'account per determinare la probabile età degli spettatori.

Se una persona viene classificata come minore di 18 anni, l'interfaccia di YouTube cambia: la pubblicità personalizzata scompare e vengono attivate automaticamente funzioni di protezione come i promemoria per le pause schermo e i periodi di riposo. Anche l'accesso a contenuti potenzialmente inadatti sarà limitato. L'obiettivo è quello di offrire ai giovani «un ambiente sicuro e adatto alla loro età sulla piattaforma».

Cosa c'è dietro la «improvvisa» protezione dei minori?

Le regole per la protezione dei minori online si stanno inasprendo in tutto il mondo, ad esempio con il Digital Services Act dell'UE. In alcuni paesi, i minori di 16 anni non potranno più accedere a YouTube in futuro - ad esempio in Australia, dove altri social network come TikTok sono già soggetti a questa normativa. Sembra che le piattaforme video vogliano adottare le proprie misure per prevenire eventuali regolamenti da parte di terzi (e le conseguenze della mancata osservanza).

Come funziona tecnicamente il tutto?

Il sistema si basa sull'apprendimento automatico, spiega YouTube nella pagina di supporto. Il sistema valuta quali contenuti vengono consumati, per quanto tempo viene utilizzata la piattaforma e qual è il comportamento generale degli utenti. In base a ciò, l'intelligenza artificiale calcola una probabilità di valutazione dell'età della persona.

Se il sistema commette un errore, ad esempio se classifica erroneamente gli utenti adulti come minorenni, può correggerlo manualmente. Tuttavia, ciò solleva questioni relative alla protezione dei dati: Tutti i metodi richiedono il caricamento di un documento o di un'immagine per la verifica dell'età. Una carta d'identità, una carta di credito o un selfie. La piattaforma promette di attribuire grande importanza alla protezione dei dati e alla facilità d'uso, ma non mantiene questa promessa nel dettaglio, ad esempio per quanto riguarda l'archiviazione di questi documenti. La verifica dell'età da parte dell'intelligenza artificiale è inizialmente un test. Se avrà successo, YouTube potrebbe espandere questo sistema anche ad altri paesi.

