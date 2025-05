Novità e trend 35 14

Nuovo design, più AI e Find Hub: Google rivela i dettagli di Android 16

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 14.5.2025

Google annuncia Android 16 con niente di meno che la "più grande riprogettazione degli ultimi anni". Allo stesso tempo, Gemini funzionerà su TV e auto e il servizio "Trova il mio dispositivo" sarà ampliato.

A una settimana dall'inizio della conferenza I/O per gli sviluppatori, Google ha già annunciato nuovi dettagli su Android 16. Il sistema operativo ha ricevuto un nuovo linguaggio di design con «Material Three Expressive», l'intelligenza artificiale sotto forma di Gemini si sta diffondendo su un maggior numero di dispositivi e il nuovo Find Hub non dovrebbe essere usato solo per trovare gli oggetti smarriti.

Material Three Expressive porta molte personalizzazioni dettagliate

Google lancia superlativi quando annuncia i nuovi principi di design. I cambiamenti sono evidenti a prima vista. I pulsanti diventano più rotondi, le barre fluttuano e non si attaccano più ai bordi o il font cambia. A volte la fisica si nota nei movimenti. Quando fai scorrere una notifica, ad esempio, la notifica immediatamente successiva si sposta leggermente.

Google conta un totale di quindici componenti e configurazioni nuove o aggiornate. Per il team di progettazione è importante che gli utenti possano effettuare numerose personalizzazioni. Questo vale per i colori e i font - che sono più numerosi - o per la disposizione delle impostazioni rapide. Tuttavia, quest'ultimo aspetto è già possibile.

Chi trova tutte le personalizzazioni del design?

Fonte: Google

Secondo Google, le modifiche apportate da Material Three Expressive si basano su 46 studi con oltre 18.000 partecipanti. In questo modo, l'azienda vuole assicurarsi di avere un design che funzioni per il maggior numero di persone possibile e che sia di loro gradimento.

Il nuovo design include anche un'altra novità: la possibilità di utilizzare il materiale per la visualizzazione di un'immagine.

Il nuovo design include anche una nuova griglia per la schermata iniziale e aggiornamenti in tempo reale sulla schermata di blocco. Inizialmente saranno disponibili per i servizi di consegna di cibo, per le app di navigazione satellitare e per i servizi in offerta. La disponibilità dipende anche dalle app e dai paesi.

Gli aggiornamenti in tempo reale sono visibili anche sulla schermata di blocco.

Fonte: Google

L'aggiornamento visivo sarà disponibile con la prossima versione beta di Android 16. I dispositivi Pixel di Google saranno i primi a riceverlo. L'azienda sta lavorando con altri produttori per garantire che anche loro adottino i principi di Material Three Expressive per le loro interfacce utente.

Più lunga durata della batteria per gli smartwatch

Con Wear OS 6, Material Three Expressive porterà anche numerose personalizzazioni del design per gli smartwatch nei prossimi mesi. Ma ancora più entusiasmante è l'annuncio che il nuovo sistema operativo estenderà la durata della batteria degli indossabili fino al dieci percento grazie a delle ottimizzazioni.

AI per polsi, auto, televisori e occhiali

Su Android, lo strumento di intelligenza artificiale Gemini ha già sostituito l'Assistente Google. Con Gemini Live, lo strumento riconosce ancora di più ciò che accade intorno a te e adatta le sue risposte di conseguenza. Se glielo permetti, l'intelligenza artificiale può vedere cosa c'è sul tuo schermo o guardare attraverso la tua fotocamera. Ad esempio, può riassumere il contenuto delle e-mail o riconoscere gli oggetti e fornire informazioni su di essi.

Gemini sarà presto disponibile come assistente vocale AI su altri dispositivi.

Fonte: Google

Gemini arriverà anche sugli smartwatch con Wear OS 6. Google prevede inoltre di rendere disponibile l'IA nei veicoli con Android Auto e sui televisori con Android TV nel corso dell'anno. Gemini sarà disponibile anche nel software VR Android XR, per il quale Samsung fornirà probabilmente i primi occhiali.

Riconoscimento di scam, UWB e molto altro ancora

Con Android 16, Google vuole migliorare ulteriormente il riconoscimento automatico di chiamate e messaggi fraudolenti. Non è ancora chiaro fino a che punto la funzione uscirà dai dispositivi Pixel e come sarà la disponibilità nelle diverse lingue.

Google sta rinominando la funzione di riconoscimento delle truffe in UWB.

Google sta rinominando la rete «Find my Device». Diventerà il Find Hub. Anche se presto ci saranno anche casi con tag integrati, Find Hub non si occuperà più solo di trovare oggetti smarriti. Al contrario, Google vuole che sia possibile vedere dove si trovano gli amici o i membri della famiglia, previa autorizzazione. Ad esempio, dovresti essere in grado di vedere che qualcuno è arrivato a casa sano e salvo.

Con Find Hub, Find my Device non ha solo un nuovo nome, ma anche nuove funzioni.

Fonte: Google

In questo contesto, c'è un altro annuncio: Il supporto UWB è in arrivo con il Find Hub. Grazie alla tecnologia a banda ultralarga, potrai trovare i tag sul posto in modo più mirato rispetto al passato.

Immagine di copertina: Google

