Nuovo controller: il braccialetto misura i gesti delle dita e i movimenti della mano

11.3.2025

Con il braccialetto Mudra puoi controllare qualsiasi sistema operativo proprio come con un mouse e una tastiera. Funziona in modo impressionante al primo utilizzo.

La start-up Mudra è orgogliosa. Sta già vendendo un prodotto pronto all'uso, mentre i giganti del settore come Meta stanno ancora lavorando a un braccialetto come controller per gli occhiali VR.

L'azienda israeliana è davvero un passo avanti, come ho potuto sperimentare di persona durante una sessione pratica al Mobile World Congress di Barcellona. Così ho indossato il cinturino al polso.

Clicca e naviga come con un mouse

Mudra Link misura fondamentalmente due cose: i movimenti della mano da un lato e le contrazioni muscolari delle dita dall'altro. Così, quando tengo il pollice e l'indice uniti, la fascia registra questo gesto: non solo che premo il pollice e l'indice insieme, ma anche con quanta forza lo faccio.

La fascia misura quanto forte premo le dita insieme.

Fonte: Lorenz Keller

Posso anche dimostrare il contrario con lo strumento di misurazione dell'app Mudra. Se qualcuno prende il mio dito e lo muove verso il pollice senza che io stesso compia il movimento, questo non viene riconosciuto come gesto.

Collego la fascia a un PC, a un Mac o a un tablet tramite Bluetooth, o anche a degli occhiali AR o VR. Il dispositivo riconosce Mudra come un mouse. Posso quindi assegnare i miei comandi ai gesti nell'app associata.

Mudra funziona anche come sostituto della tastiera

Per la breve prova, uso la banda come un normale mouse. Posso fare un singolo e doppio clic con il pollice e l'indice. Se tengo le dita premute insieme, il risultato è paragonabile a un clic lungo del mouse. I movimenti della mano a destra e a sinistra o in alto e in basso vengono trasferiti direttamente sullo schermo, proprio come con un mouse.

Ad esempio, navigo nell'applicazione Apple Maps o faccio una faccia di gomma nel minigioco "Elastic Man". Si tratta di una buona prova per giocare con il mouse o con la banda e per esercitarsi a controllare con precisione. Come per ogni nuovo controller, Mudra richiede un po' di tempo per abituarsi, ma poi funziona abbastanza bene. Posso passare alla modalità tastiera con un pulsante sul cinturino. Questo ti permette di utilizzare i gesti per controllare i tasti freccia o altri comandi di input, per esempio.

Al prezzo di circa 200 franchi o euro, Mudra Link può già essere ordinato dal produttore. Naturalmente, un braccialetto di questo tipo non ha molto senso nell'home office o sulla scrivania dell'ufficio, piuttosto se fai molte presentazioni o se devi spesso utilizzare programmi sul grande schermo durante le riunioni.

La fascia può già essere ordinata direttamente dal produttore.

Fonte: Lorenz Keller

Mudra si rivela davvero perfetto se abbinato a occhiali VR o AR. A differenza dei sistemi basati su telecamere, i gesti vengono riconosciuti anche quando vengono eseguiti di nascosto. Anche la misurazione diretta sul braccio è più precisa. Non c'è da stupirsi che Meta, ad esempio, stia lavorando a un bracciale come controller per gli occhiali Quest VR.

Immagine di copertina: Lorenz Keller

