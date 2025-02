Novità e trend 10 3

Nuovi veicoli, ray tracing e molto altro: "GTA 5" riceve un importante aggiornamento su PC

Il 4 marzo verrà rilasciato un importante aggiornamento per la versione PC di "GTA 5". Include caratteristiche e funzioni già integrate nelle console.

L'attesissimo "GTA 6" uscirà nell'autunno del 2025 - ma inizialmente solo per Playstation 5 e Xbox S/X. I giocatori di PC dovranno aspettare ancora di più. Si dice che l'uscita su PC potrebbe avvenire all'inizio del 2026.

Per accorciare l'attesa, lo studio di sviluppo Rockstar Games ha annunciato un aggiornamento per la versione PC del vecchio "GTA 5". Ciò significa che anche i giocatori PC riceveranno i miglioramenti che sono stati rilasciati in esclusiva per le attuali console all'inizio del 2022.

L'aggiornamento sarà disponibile per i giocatori PC.

L'aggiornamento sarà disponibile il 4 marzo e sarà possibile effettuare i salvataggi delle modalità storia e online.

Miglioramenti tecnici

L'aggiornamento include miglioramenti grafici. Potrai usufruire del ray-tracing, che consente di migliorare i riflessi, le ombre e un'illuminazione più realistica. Secondo Rockstar, alcune delle nuove funzionalità di ray tracing per PC sono migliori rispetto a quelle delle console.

Scenario tipico del gioco: in fuga dalle forze dell'ordine. Presto anche con riflessi in ray tracing.

La qualità grafica complessiva è destinata a migliorare, anche grazie all'upscaling ottimizzato. Il gioco supporterà le tecnologie AMD FSR1 e FSR3, nonché Nvidia DLSS 3. L'aggiornamento dovrebbe anche consentire a "GTA 5" di gestire meglio risoluzioni e frame rate più elevati.

Il suono dovrebbe avere una qualità superiore.

Il suono dovrebbe avere una maggiore fedeltà e supportare il Dolby Atmos. Anche i tempi di caricamento dovrebbero essere ridotti per molti giocatori. Se vuoi anche utilizzare un controller dual-sense sul tuo PC, l'aggiornamento renderà il tutto più comodo: il gioco supporterà i trigger adattivi.

Si tratta di una novità assoluta.

Nuove caratteristiche

I miglioramenti tecnici non sono sufficienti. L'aggiornamento introduce anche nuovi contenuti di gioco. Ad esempio, potrai rubare questi nuovi veicoli:

Coil Cyclone II (auto super sportiva)

Imponte Arbiter GT (muscle car)

Karin S95 (auto sportiva)

Pegassi Ignus (auto super sportiva)

Pfister Astron Custom (SUV)

Ora puoi anche utilizzare l'officina di tuning "Hao's Special Works". Qui potrai potenziare i tuoi veicoli e metterne alla prova le prestazioni in gare speciali. L'officina di Hao offre nuove opzioni di tuning per numerosi veicoli già esistenti.

Se vuoi prendertela comoda, puoi affrontare la sfida quotidiana di fotografia naturalistica e fotografare gli animali in giro per la città.

Ora hai anche la possibilità di sottoscrivere un abbonamento GTA Plus, che ti offre diversi vantaggi per GTA Online. Tra le altre cose, riceverai un pagamento mensile nel gioco e potrai acquistare proprietà e veicoli speciali. Fino ad ora, GTA Plus era disponibile solo per i giocatori di console.

"GTA 5": vecchio e ancora molto popolare

"GTA 5" è ancora molto popolare tra i fan, soprattutto nella versione online. Su Twitch, "GTA 5", che ha più di undici anni, è regolarmente nella alta classifica delle categorie di streaming con il maggior numero di spettatori. Anche le classifiche di Steam indicano una media di circa 150.000 giocatori attivi nel gioco.

RP è la parola magica, cioè gioco di ruolo. Gli streamer si calano nei panni di un personaggio speciale in una versione per lo più moddata del gioco e poi lo interpretano il più fedelmente possibile nel mondo di "GTA". Ne derivano situazioni divertenti, emozionanti e drammatiche, il che spiega anche la popolarità di "GTA 5" su Twitch.

