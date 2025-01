Nuove vulnerabilità di sicurezza minacciano i chip Apple: cosa c'è da sapere

Università tecniche statunitensi e tedesche scoprono "SLAP" e "FLOP". Queste due vulnerabilità di sicurezza minacciano tutti i chip Apple dall'M2 in poi e alcuni processori A. Apple reagisce con esitazione.

"SLAP" e "FLOP" sono i nomi delle due vulnerabilità di sicurezza che attualmente minacciano la sicurezza di diversi dispositivi Apple. Questo è stato annunciato all'inizio della settimana. Tutti i dispositivi dotati di un chip M2 o più recenti potrebbero essere potenzialmente colpiti. Tuttavia, queste due vulnerabilità potrebbero essere sfruttate anche nei processori mobili A15 e più recenti.

Che cosa fanno esattamente "SLAP" e "FLOP"?

"SLAP" sta per "Speculation Attacks via Load Address Prediction" e riguarda il cosiddetto "Load Address Predictor". Questo "Load Address Predictor" è responsabile della previsione dell'indirizzo di memoria di cui il processore avrà bisogno successivamente. La vulnerabilità "SLAP" fa sì che faccia previsioni errate. Ciò significa che il codice maligno introdotto tramite "SLAP" può accedere ad aree di memoria in cui non dovrebbe trovarsi. In teoria, questo potrebbe consentire agli aggressori di accedere ai dati presenti sui tuoi dispositivi.

Il "FLOP" sta per "False Load Output Predictions" e si riferisce al "Load Value Predictor". Questo cerca di prevedere quali valori verranno restituiti dalla memoria in cui il processore ha memorizzato i dati. I chip moderni fanno in modo che le operazioni vengano eseguite in modo più veloce ed efficiente. Tuttavia, se il "FLOP" entra in gioco, potrebbe fornire valori errati al "Load Value Predictor" e quindi aggirare i meccanismi di sicurezza. Anche i dati sensibili, come le password o i dati personali, sono a rischio.

Apple sembra rilassata

Apple classifica le due vulnerabilità come "nessun rischio immediato per gli utenti". Sebbene l'azienda sia stata messa al corrente dei problemi dall'Università Ruhr di Bochum e da un'università dello stato americano della Georgia nel settembre 2024, non ha ancora provveduto a patchare le vulnerabilità. Al momento, a quanto pare, non sono ancora state sfruttate attivamente, ma ciò potrebbe accadere in qualsiasi momento.

Disabilitare JavaScript aiuta a contrastare la minaccia, ma può anche causare complicazioni con i siti web.

Fonte: Florian Bodoky

In attesa della patch, potresti, ad esempio, disattivare la funzione JavaScript in Safari (Safari>Preferenze>Sicurezza>Deseleziona JavaScript). Ma fai attenzione: questo ti aiuterà a prevenire gli attacchi, ma potrebbe causare problemi di compatibilità con alcuni siti web. In alternativa, vale la pena controllare regolarmente se Apple fornisce aggiornamenti.