Nuove basi per ruote per simulatori di corse professionali da Moza

20.8.2025

Moza presenta alla Gamescom due nuovi carrelli nella fascia di prezzo più alta. Con 25 Newton metri, il modello di punta offre una coppia maggiore rispetto a tutti i passi Moza precedenti.

Moza Racing ha scosso il mondo della simulazione di corse per anni con una gamma di prodotti relativamente accessibili. Le basi per le ruote, cioè le scatole a cui fissare il volante, sono particolarmente apprezzate perché offrono un buon prodotto di base a un prezzo contenuto. Ora, però, Moza sta rinnovando la gamma professionale. Le nuove basi per ruote, denominate «R21 Ultra» e «R25 Ultra», erogano rispettivamente 21 e 25 Newtonmetri (Nm) di coppia con ritorno di forza, naturalmente come trasmissione diretta. In precedenza, il limite era di 21 Nm.

Più coppia significa che sul tuo volante agiscono forze più forti. Questo significa che percepisci meglio la pista e le vibrazioni.

Il nuovo alloggiamento in alluminio, utilizzato anche nella versione più piccola

Ancora più preciso grazie all'encoder a 21 bit

Quello che distingue le nuove basi per ruote «Ultra» dai prodotti precedenti è la frequenza di campionamento magnetico, che ora determina la posizione del volante in modo più preciso. Il software è in grado di registrare fino a due milioni di posizioni del volante, dieci volte di più rispetto alla versione precedente. Inoltre, ci sono le basi per volante Ultra e .

Inoltre, sulla nuova base del volante sono presenti strisce LED di cui è possibile programmare la funzione. Ad esempio, segnalano i cambi di marcia, l'ABS o le bandiere in pista.

Non è chiaro quando sarà disponibile il software.

Non è chiaro quando le Novità saranno disponibili sul mercato. I prezzi in franchi svizzeri non sono ancora noti, ma si prevede che il passo grande da 25 Nm costerà 999 euro e la sorella più piccola da 21 Nm 799 euro. Naturalmente, questo prezzo non include il volante o i pedali.

Con questo, Moza sta facendo ulteriore pressione su produttori affermati come Fanatec, dove il Wheel Base con 25 Newton metri è significativamente più costoso a 1499 euro.

I modelli entry-level con Tre e cinque metri Newton sono ancora disponibili. Rimane anche la fascia media con nove, dodici e 16 Newton metri.

