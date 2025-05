Novità e trend 18 2

Nuova regione, ciclo giorno-notte e molto altro: "Transport Fever 3" uscirà nel 2026

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 22.5.2025

La simulazione di trasporti e affari "Transport Fever 3", annunciata di recente, espande il noto gameplay e apporta maggiore realismo al gioco, secondo il trailer. È previsto anche un ciclo giorno-notte.

Gli appassionati della serie di giochi «Transport Fever» hanno motivo di gioire: lo studio di sviluppo Urban Games, con sede a Schaffhausen, ha annunciato «Transport Fever 3» https://store.steampowered.com/news/app/1066780/view/576008769870234654. L'ultimo capitolo della famosa serie di simulazione di trasporti e affari uscirà nel 2026 per PC, Playstation 5 e Xbox Series X|S. L'annuncio non contiene ancora alcun dettaglio sul nuovo gioco, ma il trailer fornisce alcune indicazioni.

Cosa c'è di nuovo in «Transport Fever 3»?

Oltre ai numerosi nuovi veicoli per strada, ferrovia, acqua e aria, e al nuovo bioma subartico, si nota subito il nuovo ciclo giorno-notte. Questa è stata una richiesta frequentemente espressa dalla Community per «Transport Fever 2».

Inoltre, puoi aspettarti di vedere industrie off-shore ed elicotteri come nuovo tipo di aereo in «Transport Fever 3». Anche i treni merci sembrano essere entrati a far parte del nuovo gioco come caratteristica permanente - in precedenza erano disponibili solo come mod. Ci sono nuove missioni per la modalità campagna che, come in precedenza, sono basate su eventi storici.

Nella sua essenza, tuttavia, l'ultimo capitolo della serie rimarrà un gioco inconfondibile «Transport Fever», solo «ampliato, raffinato e con un mondo che prende vita in modo più vivido e profondo che mai».

Le novità del gioco sono le piattaforme petrolifere, gli elicotteri e il ciclo giorno-notte.

Fonte: Urban Games

Secondo un reportage televisivo di SRF, lo studio sta lavorando al nuovo gioco da sei anni. Urban Games rivelerà ulteriori informazioni su «Transport Fever 3» nei prossimi mesi. Se vuoi provare il gioco prima, puoi richiedere l'accesso alla closed beta https://www.surveymonkey.com/r/TF3BetaSignup.

Che altro mostra il trailer?

Le scene del trailer sono renderizzate, cioè non sono materiale di gioco. I contenuti presentati devono quindi essere trattati con cautela. Il gioco non deve essere così bello come suggerisce il trailer. Tienilo a mente.

E quello che viene mostrato sembra bello. Nello scenario americano, puoi vedere montagne migliorate visivamente con bordi rocciosi e taglienti. Sullo sfondo, le nuvole sembrano posarsi sui pendii delle montagne. Se questo aspetto venisse introdotto nel gioco, si tratterebbe di una notevole ottimizzazione rispetto a «Transport Fever 2», che a sua volta presenta un mondo molto più dettagliato e bello del suo predecessore.

Almeno le scene renderizzate sembrano mozzafiato grazie alle montagne molto più realistiche.

Fonte: Urban Games

Sembra che sia stato fatto molto anche per le strutture industriali. I campi intorno alle industrie agricole sono più realistici. Le fabbriche che si affacciano direttamente sull'acqua sembrano avere le loro strutture portuali dove le navi possono attraccare. In una scena, numerosi camion sembrano essere in attesa nell'area dello stabilimento: forse non dovrai posizionare una stazione logistica accanto all'industria come prima, ma rifornirla attraverso un hub della fabbrica stessa.

Questa industria sembra avere dei moli speciali. In basso a sinistra puoi vedere diversi camion parcheggiati.

Fonte: Urban Games

Il trailer mostra anche impressionanti costruzioni di strade e incroci a più corsie. Potrebbe essere possibile collegare le strade in modo più dinamico rispetto al passato. Si vedono anche ponti pedonali.

Che tipo di serie di giochi è «Transport Fever»?

Urban Games è uno studio di giochi indipendente specializzato in simulazioni economiche e di trasporto. L'azienda, con sede a Sciaffusa, è diventata il secondo studio di sviluppo di videogiochi in Svizzera. Questo grazie al grande successo della serie «Transport Fever». Secondo lo studio, l'attuale gioco «Transport Fever 2» ha venduto più di 1,5 milioni di copie.

Nel 2014, Urban Games ha lanciato il suo primo gioco, «Train Fever». Con l'aiuto di treni passeggeri e merci, costruisci un impero dei trasporti, nello spirito del classico «Railroad Tycoon». Collega le città sulla mappa con linee ferroviarie e trasporta merci e passeggeri. Una caratteristica del gioco è il viaggio nel tempo storico: Inizierai con piccole locomotive a vapore del XIX secolo e otterrai l'accesso a numerosi veicoli ferroviari delle rispettive epoche con il passare degli anni di gioco.

Il successo del gioco finanziato in crowdfunding ha incoraggiato il team ad ampliare il gameplay. Nel 2016 è stato rilasciato «Transport Fever 1», che si concentra ancora sulla ferrovia ma offre anche opzioni di trasporto su strada, sull'acqua e in aria.

Alla fine del 2016 è stato rilasciato Transport Fever 1 .

Alla fine del 2019, Urban Games ha pubblicato «Transport Fever 2», che presenta una grafica notevolmente migliorata, un nuovo bioma e molte nuove repliche dettagliate di veicoli e aerei. Lo studio ha anche perfezionato le meccaniche di gioco, ma il gioco rimane fondamentalmente fedele alla sua ricetta di successo. Anche a più di cinque anni dalla sua uscita, «Transport Fever 2» attira ancora cinque-seimila giocatori su Steam ogni giorno. Se vuoi sapere come si gioca «Transport Fever 2» puoi guardare lo streaming dei miei due colleghi Phil e Simon qui:

Un'importante ragione del successo è la Community stessa, che fornisce migliaia di contenuti aggiuntivi gratuiti grazie all'ampio supporto di mod del gioco. Questo permette di ampliare e personalizzare notevolmente i contenuti del gioco in base ai gusti individuali.

Immagine di copertina: Giochi urbani

