Novità in fiera: Caricabatterie compatti per la trinità di Apple

Diversi produttori presenteranno nuovi caricabatterie compatti all'IFA 2024 di Berlino. Questi caricabatterie occupano poco spazio nei bagagli e caricano contemporaneamente iPhone, AirPods e Apple Watch.

Quasi tutti i caricabatterie presentati supportano la ricarica wireless con Qi2. Per gli iPhone, i dispositivi si ricaricano fino a 15 watt. Per gli AirPods e l'Apple Watch, invece, erogano fino a 5 watt. Ci sono differenze nel design, nel sistema di piegatura e nelle dimensioni. Anche alcuni smartphone e cuffie senza il logo Apple possono essere ricaricati in modalità wireless. Tuttavia, il supporto magnetico MagSafe non si è ancora affermato nel mondo Android.

3-in-1: per iPhone, AirPods e Apple Watch

La stazione di ricarica wireless MagGo di Anker si ripiega in una sfera compatta. Quando è aperta, i suoi tre punti di ricarica sono uno accanto all'altro. La ricarica dell'Apple Watch appoggiato sul fianco non è prevista, ma potrebbe funzionare data la flessibilità della stazione di ricarica. Il costo previsto è di 99 euro e sarà presto disponibile.

La stazione di ricarica wireless è disponibile anche in colori diversi dal bianco.

Il Bend del produttore Goui non ha la certificazione Apple e non è Qi2. Al contrario, il caricabatterie utilizza QuickCharge 3.0 e dovrebbe essere comunque compatibile con AirPods e Apple Watch. Eroga fino a 15 watt per gli smartphone, fino a 5 watt per le cuffie e 2,5 watt per gli smartwatch. Il dock di ricarica per lo smartwatch è collegato al resto del caricatore. È possibile rimuoverlo per il trasporto e riporlo nell'altra parte in basso. Costo: 39 dollari, ma la disponibilità in Europa non è chiara.

Con Goui, puoi rimuovere il punto di ricarica per l'Apple Watch e riporlo nella parte inferiore della custodia.

Il tappetino da viaggio magnetico per la ricarica wireless 3 in 1 della serie "BoostCharge Pro" di Belkin è composto da tre elementi quadrati che possono essere piegati insieme. Ognuno di essi contiene un punto di ricarica, tra cui quello per l'Apple Watch. Il produttore utilizza plastica riciclata per la stazione di ricarica, che non attira le impronte digitali nonostante il suo aspetto liscio. Belkin prevede di lanciarla in autunno al prezzo di 129 euro.

Il pad di ricarica wireless da viaggio di Belkin con due e tre punti di ricarica.

2-in-1: per iPhone e Apple Watch o AirPods

Nella versione 2-in-1 del Magnetic Wireless Charging Travel Pad di Belkin manca il punto di ricarica per gli AirPods. Tuttavia, in caso di emergenza, puoi posizionare le cuffie su uno degli altri punti di ricarica. I suoi elementi quadrati sono rivestiti in tessuto. Dovrebbe essere disponibile a partire dall'autunno del 2024 e costerà 119 euro.

TwelveSouth ha presentato un caricatore molto compatto. Il Butterfly SE ha due punti di ricarica. Uno da 15 watt per l'iPhone e uno pieghevole per l'Apple Watch. Anche gli AirPods possono essere ricaricati con la stazione di ricarica. Può essere utilizzato anche come supporto per lo smartwatch e lo smartphone di Apple. Costa 99 dollari negli Stati Uniti e sarà presto disponibile anche in Europa.

Il Butterfly SE di TwelveSouth è molto compatto.

Mophie offre da tempo lo Snap+ Travel Charger con tre punti di ricarica. Presto verrà rilasciata una versione più piccola del 40 percento con solo due punti di ricarica. Supporta Qi2 e puoi impostare l'iPhone in formato orizzontale in modo da poterlo utilizzare in modalità standby. Per orientarsi: la versione 3-in-1 costa attualmente poco più di 100 euro o franchi, ma era più costosa all'inizio delle vendite.