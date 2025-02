Novità e trend 61 33

Non di nuovo: i connettori della RTX 5090 si stanno sciogliendo

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 11.2.2025

La RTX 5090 sembra avere lo stesso problema della RTX 4090: i connettori si fondono a causa delle alte temperature. Non è ancora chiaro se il problema sia dovuto a valori di tolleranza troppo bassi o a errori da parte dell'utente.

Il 2025 è il nuovo 2022. All'epoca, poco dopo il lancio della serie RTX 40, si moltiplicavano le segnalazioni che i connettori delle ultime schede grafiche Nvidia si stavano sciogliendo. Ora ci sono nuovi rapporti su Reddit che mostrano che il problema sembra ripetersi, almeno con la Founders Edition.

La scheda era stata installata correttamente

Le foto di ivan6953 mostrano la scheda danneggiata, il cavo fuso e anche i difetti dell'alimentatore. L'utente ammette di non aver utilizzato un cavo ufficiale, come raccomandato da Nvidia, ma uno di un fornitore terzo. Il cavo è quello di Moddiy, che secondo il produttore soddisfa i requisiti di Nvidia

Si nota che solo un pin si è fuso.

Fonte: Reddit / ivan6953

Ivan6953 ha fuso i cavi mentre giocava ai videogiochi. La RTX 5090 assorbiva fino a 520 watt. Quando ha notato un odore di bruciato, ha spento immediatamente il PC e ha scoperto il danno.

Il cavo utilizzato era completamente pieno di cavi, ma non era stato collegato alla rete.

Il cavo utilizzato era completamente collegato - aveva già utilizzato lo stesso cavo con la sua Founders Edition della RTX 4090. Per informazioni: con la RTX 4090, Nvidia è giunta alla conclusione che i cavi delle schede grafiche colpite non erano completamente inseriti e questo ha causato l'incendio.

A differenza del problema della RTX 4090, Nvidia ha scoperto il danno.

A differenza dei problemi riscontrati con la RTX 4090, nella RTX 5090 si sono fusi i connettori su entrambi i lati del cavo e la guaina di alcuni fili. Sulla RTX 4090 si sono fusi solo i connettori sul lato della scheda grafica.

In questo caso, si è fuso anche il connettore sul lato dell'alimentatore.

Fonte: Reddit / ivan6953

Ovviamente, è possibile che il cavo non soddisfi ancora i requisiti o che l'utente di Reddit, contrariamente a quanto dichiarato, non abbia inserito completamente il cavo.

Youtuber e overclocker "der8auer" ha contattato ivan6953 e ha ricevuto i suoi componenti. Li ha osservati da vicino in un video. Anche lui ha notato un aumento delle temperature del cavo sulla sua RTX 5090 FE.

La distribuzione della corrente potrebbe essere il problema

Roman Hartung - il vero nome di der8auer - giunge alla conclusione di credere alle affermazioni di ivan6953 e di escludere l'errore dell'utente. Ritiene inoltre che la qualità del cavo sia buona. Va notato che non ha smontato la scheda o il cavo per motivi di garanzia - ivan6953 vuole ancora inviare la scheda a Nvidia.

Roman dice nel suo video che si nota che solo i singoli pin sono fusi. Inoltre, sono fuse solo le guaine dei fili interessati. Con la sua RTX 5090, ha anche notato che alcuni fili si scaldano molto rapidamente. Questo nonostante avesse collegato i connettori in modo corretto.

Per misurare le temperature dei suoi componenti utilizza una termocamera. Per farlo, esegue il benchmark Furmark della GPU. Dopo soli tre minuti di funzionamento, il cavo sul lato della GPU raggiunge circa 150 gradi Celsius, il che non è normale. Anche il connettore sul lato della GPU si scalda più del dovuto. Roman si rende conto che solo due dei cavi sono molto caldi. Misura e si rende conto che la corrente dei fili caldi è significativamente più alta rispetto agli altri.

Potrebbe quindi darsi che la corrente dei fili caldi sia più alta di quella degli altri.

Potrebbe quindi essere la distribuzione della corrente dei singoli fili il problema. La scheda Astral di Asus, ad esempio, è dotata di "Per Pin Sensing". Grazie a questo, la corrente può essere distribuita meglio ai fili corrispondenti. Queste schede Founders Edition non sono in grado di farlo.

Roman ha anche un'ipotesi sul perché il problema si manifesti in modo diverso con la RTX 5090 rispetto alla RTX 4090. Egli ipotizza che il responsabile sia l'aumento del consumo energetico. Sebbene il design del cavo 2X6 a 12 V sia progettato per un massimo di 600 watt, il margine di errore è significativamente inferiore per la RTX 5090 con i suoi 575 watt massimi rispetto alla RTX 4090 con 450 watt.

Anche se le dichiarazioni di Roman sono plausibili, al momento si tratta di speculazioni. Solo un'analisi dettagliata delle schede mostrerà dove si trova l'errore.

Immagine di copertina: Reddit / ivan6953

