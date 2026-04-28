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Noctua pubblica i file CAD delle sue ventole - con un tocco di novità

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 28.4.2026

Noctua rende disponibili per il download gratuito i modelli CAD (Computer-Aided Design) delle sue ventole più popolari. Tuttavia, chi spera di poter semplicemente ristampare una NF-A12x25 rimarrà deluso.

Noctua ha aperto sul suo sito web un'area di scaricamento gratuito dei file CAD 3D delle sue ventole. Sono inclusi i modelli di alcuni dei prodotti più popolari del produttore austriaco, tra cui la NF-A12x25 G2. I file riproducono accuratamente i punti di montaggio e le dimensioni esterne delle ventole: un regalo atteso da tempo per gli appassionati che in precedenza dovevano lottare con modelli imprecisi di terze parti.

Ma chi pensa che le ventole siano un'ottima soluzione per il proprio futuro, non può fare a meno di pensare che non siano un'ottima soluzione.

Ma chi pensa di poter semplicemente ristampare una ventola Noctua e risparmiare si sbaglia. L'azienda ha deliberatamente modificato leggermente le strutture interne, in particolare la geometria delle pale della ventola. Una ventola stampata in 3D non avrà quindi le stesse prestazioni dell'originale. Noctua sottolinea che i file sono destinati principalmente a ingegneri, progettisti di case e ventole che desiderano sviluppare prodotti basati sulle ventole Noctua senza dover effettuare misurazioni in prima persona.

I file sono comunque utili per il resto della comunità dei maker: puoi sostituire singole parti di una ventola esistente, progettare staffe e adattatori personalizzati o utilizzare i modelli come base per i tuoi progetti di case. Noctua consente qualsiasi uso non commerciale - non è consentito vendere o produrre le parti replicate su larga scala.

Consigliato l'utilizzo di Noctua.

Considerato che Prusa aveva già annunciato un filamento ufficiale Noctua nel caratteristico colore beige-marrone lo scorso dicembre. Ciò significa che chiunque stampi parti compatibili con Noctua può ora riprodurre perfettamente il colore del filamento originale.

Per Noctua stessa, il rilascio è un passo calcolato: abbastanza aperto da offrire un reale valore aggiunto alla comunità dei maker, ma abbastanza riservato da proteggere i segreti dell'efficienza dagli imitatori.

Immagine di copertina: Kevin Hofer

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