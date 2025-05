Novità e trend 15 8

Nintendo Switch 2: questi giochi per Switch 1 riceveranno aggiornamenti gratuiti o a pagamento

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 19.5.2025

Nintendo ha già annunciato quali giochi per Switch 1 riceveranno aggiornamenti a pagamento su Switch 2. Ora l'azienda rivela quali titoli beneficeranno di miglioramenti gratuiti. Ora l'azienda rivela quali titoli beneficeranno di miglioramenti gratuiti.

Il lancio della Nintendo Switch 2 è imminente. È possibile giocare ai videogiochi della Switch 1 anche sulla nuova console, anche in versione migliorata, a seconda del gioco. Dopo che Nintendo ha già presentato alcuni aggiornamenti a pagamento per i giochi di Switch 1 (vedi sotto), l'azienda sta ora rivelando quali titoli riceveranno aggiornamenti gratuiti.

Gli aggiornamenti gratuiti per i giochi di Switch 1

Tutti gli aggiornamenti elencati di seguito saranno disponibili al lancio della console il 5 giugno. Non è ancora chiaro se ci saranno altri giochi per Switch 1 con miglioramenti gratuiti. Tuttavia, si può ipotizzare che seguiranno altri titoli della vasta gamma di giochi Switch 1 di Nintendo.

«Arms» (2017)

Questo eccentrico picchiaduro è stato un gioco di lancio per la Switch 1. Utilizzando i Joy Cons, controlli le braccia assurdamente lunghe dei protagonisti e combatti per raggiungere la vittoria in intense partite. Su Switch 2, potrai beneficiare di questi aggiornamenti:

Migliore qualità dell'immagine, risoluzione più alta

Frame rate più fluido, anche con più giocatori

Supporto HDR

«Super Mario Odyssey» (2017)

In questo platform 3D di Mario vai in giro per il mondo con il paffuto idraulico. Con il suo cappello magico, controlli nemici e altri PNG, tra cui goomba, rane e dinosauri giganti. Su Switch 2 sono disponibili i seguenti aggiornamenti:

Migliore qualità dell'immagine, risoluzione più alta

Supporto HDR

«Supporto GameShare»: puoi giocare ai videogiochi con un amico, anche se non possiede il gioco - un giocatore controlla Mario, l'altro il cappello magico di Mario, Cappy. Il gioco viene trasmesso in streaming su un'altra console grazie alla nuova funzione «GameShare». A livello locale, puoi trasmettere il gioco a una Switch 2 e anche a una Switch 1. Online, puoi condividere il gioco con «GameChat», la nuova app di chat online di Nintendo, con tanto di video e audiochiamate.

«Captain Toad: Treasure Tracker» (2018)

Il gioco è apparso originariamente su Wii U ed è stato portato su Switch qualche anno dopo la sua uscita. Nei panni del simpatico Capitan Toad, vai a caccia di tesori e risolvi difficili enigmi in livelli compatti. L'aggiornamento gratuito include anche le seguenti funzionalità:

Migliore qualità dell'immagine, maggiore risoluzione

Supporto HDR

«Supporto GameShare»: puoi giocare all'intero gioco con un amico in modalità cooperativa, anche se non possiede il gioco. Anche in questo caso, «GameShare» è supportato sia localmente che online tramite «GameChat».

«New Super Mario Bros. U Deluxe» (2019)

Un classico platform 2D di Mario. La nuova edizione del gioco per Wii U riceve probabilmente l'aggiornamento più snello della lista:

Migliore qualità dell'immagine, maggiore risoluzione

«Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics» (2020)

Una raccolta di giochi classici da tavolo e di carte provenienti da tutto il mondo. Tuttavia, l'aggiornamento gratuito per Switch 2 non è compatibile con tutti i 51 giochi della collezione:

«GameShare» supporto: fino a quattro giocatori possono giocare contro 34 dei 51 classici - solo uno di loro deve possedere il gioco. Anche in questo caso, «GameShare» è supportato sia a livello locale che online tramite «GameChat».

«Game Builder Garage» (2021)

Con questo gioco di programmazione, anche i principianti assoluti e i fan più giovani di Nintendo possono programmare i propri minigiochi. Su Switch 2, l'applicazione sarà ancora più facile da usare grazie a queste caratteristiche:

Migliore qualità dell'immagine, maggiore risoluzione

Controllo del mouse: la funzionalità del mouse dei nuovi controller Joy-Con 2 è supportata. Questo dovrebbe rendere molto più semplice la navigazione nel linguaggio di programmazione visuale.

«Big Brain Academy: Brain vs. Brain» (2021)

In questa raccolta di minigiochi, competi contro i tuoi amici in numerosi rompicapo e puzzle complicati. La versione per Switch 2 rende ancora più facile trovare avversari:

«Supporto GameShare»: fino a quattro giocatori possono sfidarsi in «modalità party» - solo uno di loro deve possedere il gioco. Anche in questo caso, «GameShare» è supportato sia localmente che online tramite «GameChat».

«Super Mario 3D World + Bowser's Fury» (2021)

In questo doppio pacchetto di giochi, puoi aspettarti una nuova edizione del platform per Wii U «Super Mario 3D World» e un gioco di Mario completamente nuovo con un mini-open world: «Bowser's Fury». Entrambi i giochi riceveranno un ampio pacchetto di aggiornamenti su Switch 2:

Migliore qualità dell'immagine, maggiore risoluzione («Super Mario 3D World» e «Boswer's Fury»)

Frame rate più fluido («Super Mario 3D World» e «Boswer's Fury»)

Supporto HDR (solo «Boswer's Fury»)

«Supporto GameShare»: fino a quattro giocatori possono giocare ai videogiochi «Super Mario 3D World» con una sola copia del gioco, in «Bowser's Fury» due giocatori. Anche in questo caso, «GameShare» è supportato sia localmente che online tramite «GameChat».

«Pokémon Crimson & Purple» (2022)

Il primo gioco open-world«Pokémon» su Switch è tecnicamente molto eterogeneo. I costanti cali di frame rate, la pessima qualità dell'immagine e i fastidiosi effetti pop-in hanno rovinato la gioia delle avventure colorate a molti fan. I giochi dovrebbero funzionare meglio su Switch 2:

Migliore qualità dell'immagine, maggiore risoluzione

Maggiore visibilità (i Pokémon e gli altri personaggi sono visibili prima in lontananza)

Frame rate più fluido

«The Legend of Zelda: Link's Awakening» (2019)

Un remake del classico di «Zelda» per Game Boy. Questa tenera avventura retrò in 2D colpisce per la sua incantevole grafica, occasionalmente rovinata da fastidiosi balbettii. A quanto pare, questi problemi non sono stati risolti con la versione Switch 2, ma ci sono questi aggiornamenti:

Migliore qualità dell'immagine, risoluzione più alta

Supporto HDR

«The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom» (2024)

La prima «avventura di The Legend of Zelda» in cui impersonerai la principessa e non Link. Questo simpatico spin-off in 2D colpisce per le sue idee di gioco intelligenti. Tecnicamente, il gioco soffre delle stesse limitazioni di «The Legend of Zelda: Link's Awakening» - inoltre riceve gli stessi aggiornamenti su Switch 2:

Migliore qualità dell'immagine, risoluzione più alta

Supporto HDR

Costoso «Switch 2 Edition» aggiornamenti

Oltre agli aggiornamenti gratuiti appena annunciati per i giochi di Switch 1, Nintendo ha già svelato alcuni titoli che riceveranno aggiornamenti «Switch 2 Edition» a pagamento.

«The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition»

Abbiamo definito l'open-world«Zelda» il miglior gioco per Switch di tutti i tempi /page/the-50-best-exclusive-games-for-nintendo-switch-37771. Su Switch 2, il classico moderno stupirà anche dal punto di vista visivo grazie agli aggiornamenti tecnici. Se ti sei abbonato a «Nintendo Switch Online», riceverai i miglioramenti per Switch 2 gratuitamente. L'edizione Switch 2 verrà rilasciata il 5 giugno, giusto in tempo per il lancio della Switch 2.

Migliore qualità dell'immagine, maggiore risoluzione

Frame rate più fluido

Tempi di caricamento più rapidi

Supporto HDR

«Note su Zelda»: L'edizione Switch 2 di «Breath of the Wild» supporta una nuova funzione dell'app Switch per smartphone. Con «Zelda Notes» puoi navigare per Hyrule con un sistema «GPS» di navigazione, modificare screenshot o tenere traccia dei tuoi dati di gioco (nemici uccisi, distanza percorsa, ecc.), tra le altre cose.

«The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition»

Anche il successore di «Breath of the Wild» riceverà gli stessi aggiornamenti e una funzione esclusiva nell'app «Zelda Notes». Il 5 giugno uscirà anche l'edizione per Switch 2 - se ti sei abbonato a «Nintendo Switch Online», riceverai i miglioramenti gratuitamente.

Migliore qualità dell'immagine, maggiore risoluzione

Tasso di frame più fluido

Tempi di caricamento più rapidi

Supporto HDR

«Note su Zelda»: Oltre alle funzioni già citate, l'app «Tears of the Kingdom» contiene anche una funzione esclusiva. Utilizzando i codici QR, puoi condividere le tue macchine autocostruite con altri giocatori e puoi scansionare i codici QR di altri giocatori per importare le loro macchine infernali nel tuo gioco.

«Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV»

Il caotico party game non solo riceve aggiornamenti tecnici su Switch 2, ma anche numerosi aggiornamenti di contenuto. Il 5 giugno uscirà anche l'edizione per Switch 2 di «Mario Party Jamboree».

Migliore qualità dell'immagine, risoluzione più alta (1440p in modalità TV, 1080p in modalità portatile)

Frame rate più fluido, anche in presenza di più giocatori

Nuove modalità di gioco e minigiochi con supporto per il controllo del mouse e per la videocamera Nintendo Switch 2 disponibile separatamente

Avatar dei giocatori: Se disponi di una telecamera per Nintendo Switch 2, i volti dei tuoi compagni di gioco verranno visualizzati durante i minigiochi

«Supporto GameShare»: fino a quattro giocatori possono giocare insieme - solo uno di loro deve possedere il gioco. Tuttavia, questo funziona solo a livello locale e non online

«Kirby e la Terra Dimenticata - Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World»

La prima grande avventura 3D di Kirby è uno dei migliori platform per Switch. Se ti sei perso questo simpatico capolavoro, la versione Switch 2 è l'occasione perfetta per recuperarlo. Quando l'aggiornamento verrà rilasciato il 28 agosto, saranno inclusi i seguenti aggiornamenti:

Migliore qualità dell'immagine, risoluzione più alta

Frame rate più fluido

Nuovo contenuto della storia: In «Star-Crossed World» vivrai nuove avventure con l'insaziabile palla. In queste, i livelli del gioco originale vengono drasticamente modificati da una pioggia di comete blu. Alcuni scenari post-apocalittici sono quasi irriconoscibili.

«Pokémon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition»

Il prossimo spin-off di «Legends» uscirà in contemporanea per Switch 1 e Switch 2 nel 2025. A differenza di altre edizioni a pagamento per Switch 2, però, qui non ci sono aggiornamenti di contenuto, ma solo aggiornamenti tecnici:

Migliore qualità dell'immagine, risoluzione più alta

Frame rate più fluido

«Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition»

L'ultima avventura della cacciatrice di taglie intergalattica Samus Aran uscirà in contemporanea anche per Switch 1 e Switch 2. Sulla console next-gen di Nintendo, il gioco avrà un aspetto più gradevole e offrirà controlli rivisti:

Risoluzione più alta e frame rate più elevati: il gioco supporta due modalità di visualizzazione. In primo luogo, la Modalità Qualità «» , che funziona con una risoluzione 4K (TV) o 1080p (console portatile) a 60 fotogrammi al secondo. In secondo luogo, la modalità «Performance», che funziona a 1080p (TV) o 720p (portatile) e 120 fotogrammi al secondo.

Testi ad alta risoluzione

Tempi di caricamento più rapidi

Supporto HDR

Controllo del mouse: la funzionalità del mouse dei nuovi controller Joy-Con 2 è supportata, quasi come se stessi giocando ai videogiochi su PC. Con il Joy-Con sinistro, usa lo stick analogico per dirigere la cacciatrice di taglie Samus Aran. Con il Joy Con destro, invece, scivola su una superficie piana come un mouse per cambiare la sua linea di visuale.

Quanto sei soddisfatto degli aggiornamenti mostrati finora? Quali giochi per Switch 1 vorresti vedere in una versione migliorata per Switch 2?

Immagine di copertina: Nintendo

Mi piace questo articolo! A 15 persone piace questo articolo