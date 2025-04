Novità e trend 4 1

Nintendo svela dettagli entusiasmanti sul nuovo "Mario Kart"

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 17.4.2025

In una presentazione "Mario Kart Direct", Nintendo svela dettagli finora segreti sul nuovo divertente racer.

Per il lancio di Switch 2 il 5 giugno, i fan di Nintendo potranno immergersi in una nuova avventura «Mario Kart». Per abbreviare l'attesa del lancio, Nintendo sta mostrando nuovi filmati dell'attesissimo gioco di corse in un «Mario Kart Direct» livestream.

Puoi guardare l'intera presentazione nel video incorporato qui sotto. Qui di seguito ho riassunto tutte le informazioni più importanti.

Piste: Rainbow Road confermata!

«Mario Kart World» offre un mondo di gioco aperto e liberamente accessibile per la prima volta nella storia della serie. I circuiti di gara sono distribuiti in tutto il mondo aperto. Durante la presentazione Nintendo ha introdotto i seguenti nuovi tracciati:

Circuito di Mario Bros.

Un tracciato per principianti relativamente semplice nel deserto.

Le piste sono generalmente molto più larghe rispetto ai giochi precedenti - in parte a causa del maggior numero di giocatori.

Crown City

Un tracciato in una grande città che include molte opportunità di volare in aria.

Le auto ora scivolano in aria senza paracadute.

Salty Salty Speedway

Venezia come una pista di «Mario Kart». Tanta acqua, tante curve.

Non ci sono più sezioni subacquee in «World» - invece si guidano i kart sull'acqua.

Starview Peak

Un circuito verticale con molte pendenze e molte opportunità di cadere.

Un nuovo personaggio: il pinguino di «Super Mario 64».

Boo Cinema

In questo brano si entra in un film dell'orrore.

Visualmente, i tracciati offrono una grande varietà.

Come in ogni «Mario Kart», ci saranno anche tracciati retrò. Tuttavia, questi sono stati pesantemente rivisti per «World». Anche questi si trovano nel mondo di gioco aperto e, come i nuovi tracciati, sono influenzati dal cambiamento delle condizioni atmosferiche e dal ciclo giorno-notte. Nintendo ha presentato i seguenti tracciati retrò:

Toads Factory (Wii)

Il tracciato sarà riconoscibile dai fan di «Mario Kart Wii» (2008)

Peach Beach (Gamecube)

La prima volta che ho corso sulla spiaggia di Peach è stato in «Mario Kart: Double Dash!!» (2003).

Cantiere Wario (3DS)

«Mario Kart 7» è rappresentato dalla pista Wario.

Nintendo conferma anche il ritorno di Rainbow Road. Il tracciato verrà sbloccato non appena avrai completato con successo tutte le Coppe del gioco (per saperne di più). Nel video puoi vedere anche un piccolo teaser visivo:

La Strada dell'Arcobaleno si trova in paradiso?

Sulla mappa panoramica sono riconoscibili 28 percorsi. La Rainbow Road è un altro di questi. Non è noto se ci siano altre masse terrestri lontane dalla grande isola.

Un intero continente aspetta di essere percorso.

Oltre ai tracciati presentati in dettaglio, nel video si possono vedere i seguenti percorsi (questi sono stati scoperti anche negli eventi di anteprima e in altri materiali sul gioco):

Fortezza dell'aeronave

Colline desertiche

Giungla dei dinosauri

DK Pass

Spazio DK

Oasi lontana

Grande ? Block Ruins

Spiaggia dei Koopa Troopa

Stadio della Pesca

Bazar del ragazzo timido

Sky-High Sundae

Stadio Wario

Whistletop Summit

Personaggi & Kart: più scelta, meno libertà

Oltre a personaggi già noti come Mario, Luigi, Peach, Bowser e Yoshi, in «Mario Kart World» ci sono molte più novità che mai.

I nuovi piloti sono visibili nel video (ordinati in ordine alfabetico, con nomi inglesi - ho linkato le voci per ogni personaggio dalla Wiki di Mario nel caso in cui non riconoscessi un nome):

Ci sono alcune sorprese inaspettate tra i personaggi.

I kart non possono più essere personalizzati, come accadeva in «Mario Kart 8». Al contrario, potrai scegliere tra kart o moto predefiniti:

Il gioco ti dà meno libertà con i kart.

Modalità di gioco: un pacchetto solido

Le due modalità di gioco principali di «Mario Kart World» sono la modalità Gran Premio e il «Knockout Tour».

Nel Grand Prix gareggi contro altri 23 piloti in quattro tracciati consecutivi. A differenza dei precedenti «giochi di Mario Kart» non sei interrotto dai menu tra un tracciato e l'altro, ma guidi direttamente fino all'inizio del tracciato successivo.

Nintendo ha confermato sette coppe per il gioco: Fungo, Fiore, Stella, Carro armato, Banana, Foglia e Fulmine. Se vincerai tutte le coppe, sbloccherai la Strada Arcobaleno.

Tutte le coppe confermate

Nel Knockout Tour, corri attraverso sei (!) tracciati consecutivi - senza un attimo di respiro tra l'uno e l'altro. Dopo ogni percorso, gli ultimi quattro corridori vengono eliminati. Nintendo conferma otto Tour Knockout: Fungo Turbo d'Oro, Pianta di Ghiaccio, Luna di Potenza, Serbatoio Blu, Ciliegia, Ghianda, Fiore di Nuvola e Cuore:

Tutti i Tour Knockout confermati.

Inoltre, ci sono di nuovo le Time Trials, in cui puoi battere i tuoi tempi migliori e competere con i dati fantasma di altri giocatori online.

A volte vuoi semplicemente correre da solo.

Nella modalità «VS Race» puoi creare i tuoi pacchetti gara. Puoi creare il tuo Gran Premio con le tue regole. Puoi anche definire sezioni di tracciato open-world come piste di gara che non compaiono nei normali Gran Premi e nel Knockout Tour. Come parte dell'introduzione di questa modalità di gioco, Nintendo conferma il ritorno della velocità di gioco di 150cc.

Ci sono anche due modalità di gioco.

Ci sono anche due modalità di gioco per gli appassionati di battaglie. Nella classica Battaglia di palloncini«» devi distruggere i palloncini dei piloti avversari e difendere i tuoi palloncini allo stesso tempo.

Adoro le battaglie di palloncini.

In «Coin Runners», l'obiettivo è raccogliere il maggior numero possibile di monete. Nintendo non ha rivelato se le due modalità di battaglia si svolgeranno anche nel mondo di gioco aperto o in arene di battaglia separate.

Raccogliere monete per vincere - più facile a dirsi che a farsi.

In modalità «Free Roam», puoi esplorare l'intero mondo di gioco in completa libertà. Puoi andare ovunque, anche in acqua. Usa la modalità foto per immortalare le tue scoperte in qualsiasi momento.

Il mondo è immediatamente libero di essere esplorato e non ha limiti.

Ovviamente, ci sono anche molti segreti da scoprire nel mondo aperto. Ad esempio, centinaia di P-buttons che attivano piccole missioni quando vengono premuti. Nel video, per esempio, Waluigi deve superare un mini percorso con ostacoli in un tempo prestabilito.

Le mini missioni sono pensate per aiutarti a migliorare le tue abilità.

Ci sono anche oggetti nascosti che aspettano di essere scoperti, tra cui monete speciali collezionabili e interruttori. Puoi anche vedere che in Free Roam puoi salire sui veicoli più grandi e controllarli. Ad esempio, Mario sale su un gigantesco camion e percorre l'autostrada del deserto:

Mi chiedo quanto tempo Mario possa rimanere nel camion?

I veicoli sembrano essere disponibili anche nelle gare. Alla fine della presentazione del Direct, Luigi sale su un elicottero e vola sopra le teste dei suoi avversari:

Great!

Ovviamente, puoi giocare a «Mario Kart World» non solo da solo, ma soprattutto in modalità multiplayer. Quattro giocatori possono giocare ai videogiochi contemporaneamente tramite splitscreen. Se colleghi la tua Switch 2 in modalità wireless ad altre console, fino a 8 giocatori possono sfidarsi contemporaneamente in multiplayer locale. Online, 24 piloti gareggiano l'uno contro l'altro o esplorano il mondo in Free Roam.

Puoi anche scattare bellissime foto ricordo in modalità Free Roam con gli amici.

«Mario Kart World» sfrutta le nuove funzionalità online di Switch 2, tra cui la chat vocale e la funzione di condivisione dello schermo. È supportata anche la fotocamera di Switch 2. Questo permette di visualizzare i volti dei tuoi amici accanto ai kart durante le gare. La funzione è disponibile anche in split screen locale: una telecamera è sufficiente per riconoscere fino a quattro volti e visualizzarli nel gioco.

Una funzione divertente.

Itematiche: vecchie conoscenze e nuovi fastidi

Oltre a oggetti già noti come il fulmine, il razzo e i carri armati, in «Mario Kart World» ci sono anche alcuni nuovi oggetti che hanno il potenziale per essere una vera spina nel fianco.

Il Guscio di monete«» è un pratico oggetto 2-in-1. Non solo puoi abbattere i nemici con esso, ma puoi anche raccogliere le monete che il carro armato perde durante il suo percorso. Le monete vengono utilizzate, come in «Mario Kart 8», per diventare più veloci.

Pratica.

Con il Fiore di ghiaccio«» congeli i personaggi nemici per un breve periodo.

Odio già questo oggetto.

Una volta raccolto un oggetto martello, puoi sparare tanti martelli in avanti in un arco elevato. Inoltre, si incastreranno per un breve periodo nel tracciato, diventando un altro ostacolo per tutti i piloti dietro di te.

Caos puro.

Con il Mega Fungo«» diventi gigantesco per un breve periodo di tempo e appiattisci i tuoi avversari.

Toglietevi di mezzo!

Con la molla puoi saltare in aria ed evitare i tank. Puoi anche usare l'oggetto per le scorciatoie.

La piuma è un oggetto difensivo.

Se usi l'oggetto Kamek, il Mago di Corte di Bowser trasforma i nemici in altri personaggi. Il video mostra come l'intero campo di cavalieri si trasforma in «Charging Chucks».

Che effetto avrà la trasformazione sul comportamento di guida?

Ci sono anche Snack Turbo«» sparsi per i circuiti e nel mondo di gioco aperto. Se raccogli una prelibatezza, ti verrà servita una prelibatezza della regione in cui si trova il tuo pilota di kart. Mangiando queste prelibatezze, sbloccherai nuovi costumi per i tuoi personaggi, anch'essi basati sulla rispettiva regione del mondo di gioco. Ad esempio, Mario ottiene un costume giapponese quando mangia il sushi. Nintendo non rivela se i costumi influenzano il comportamento di guida o se portano con sé altri effetti.

Luigi mangia una pizza e diventa un gondoliere.

Aiuto per i piloti di kart inesperti

Nintendo conferma che le funzioni di assistenza alla guida di «Mario Kart 8» saranno integrate anche in «Mario Kart World». Con «Smart Steering» mantieni la rotta automaticamente, con «Auto Accelerate» il tuo personaggio accelera da solo e con «Tilt Controls» controlli il gioco con i movimenti del controller. Una nuova aggiunta è «Auto-Use Item», che controlla automaticamente l'uso degli oggetti. Anche le impostazioni della telecamera possono essere ottimizzate.

Una funzione gradita, soprattutto per i fan più giovani di Mario.

Nuovi trucchi per le vecchie mani

I professionisti esperti di «Mario Kart» saranno contenti di sapere che i personaggi di «World» hanno alcuni nuovi trucchi nella manica che potrebbero dare una scossa al gameplay.

Se premi il pulsante della derapata mentre il tuo personaggio sta guidando dritto, attivi il nuovo «Charge Jump». Più a lungo lo premi, più il pilota salta in alto non appena lo lasci. Questo ti permette di evitare ostacoli e carri armati. Puoi anche usare il salto per raggiungere i parapetti più alti dove puoi macinare.

Puoi saltare anche senza molla.

Se salti verso un muro, puoi costeggiare il muro per un breve periodo.

I salti verso il muro ti permettono di prendere delle scorciatoie.

Se sbagli un'acrobazia o prendi una strada sbagliata da qualche parte, ora puoi attivare la funzione Rewind con la quale puoi riavvolgere il tuo kart «» . Questo è utile se stai sperimentando la modalità «Free Roam». Tuttavia, la funzione può essere utilizzata anche nelle gare regolari.

Ma attenzione: a differenza delle funzioni di riavvolgimento presenti in altri giochi di corse, solo il tuo pilota verrà riavvolto, mentre il resto proseguirà normalmente.

Questo non riavvolge il tempo, ma solo il tuo pilota.

Immagine di copertina: Nintendo

