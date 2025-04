Novità e trend 25

Nintendo rivela tutti i dettagli sullo Switch 2: hardware, giochi e data di lancio

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 2.4.2025

Nintendo svela tutti i dettagli più importanti sulla sua nuova console e presenta i nuovi giochi durante una presentazione Direct. Puoi trovare tutte le informazioni importanti qui.

L'attesa è finita. In un livestream di un'ora, Nintendo ha rivelato tutte le informazioni sulla Switch 2, comprese le nuove caratteristiche hardware, i giochi e la data di lancio. Puoi guardare l'intero livestream nel video incorporato qui sotto.

Di seguito ho riassunto tutti gli annunci più importanti della presentazione.

Hardware: cosa può fare il Nintendo Switch 2

La nuova console ibrida portatile di Nintendo sembra molto simile alla vecchia Switch a prima vista. Tuttavia, molte cose sono cambiate nella nuova versione. Ecco le innovazioni più importanti.

La Switch 2 è più grande, più nitida e più veloce

La Nintendo Switch 2 è molto più grande dell'originale, ma rimane altrettanto sottile. La nuova console ha uno schermo da 7,9 pollici, mentre la Switch 1 aveva solo 6,2 pollici. Con un display più grande arriva anche una risoluzione più alta: 1080p invece dei precedenti 720p.

La nuova console ha uno schermo da 7,9 pollici, mentre la Switch 1 ne aveva solo 6,2.

La Switch 2 purtroppo non offre un display OLED, ma la console ha altre funzioni interessanti. Lo schermo ha una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. Sono supportati anche i contenuti HDR.

L'uscita dock ora è in 4K

Lo Switch 2 supporta l'uscita 4K nel dock con un massimo di 120 fotogrammi al secondo. La riproduzione di contenuti HDR è supportata anche in modalità TV. Il dock ha un aspetto simile al suo predecessore. All'interno, la nuova edizione è stata integrata con potenti ventole per evitare che la potente console di Nintendo si surriscaldi con tutti i pixel e gli alti frame rate.

Maggiore memoria e più veloce

La Nintendo Switch 2 ha 256 GB di memoria, ovvero otto volte di più rispetto alla vecchia Switch. Si dice che questa memoria sia molto più veloce rispetto al passato. Può essere espansa tramite schede microSD Express ultraveloci. Le vecchie e più lente schede SD non sono più supportate.

La Switch 2 supporta anche i giochi fisici. Questi ultimi sono ora colorati di rosso per distinguerli dalle cartucce dello Switch 1. Le schede Switch hanno anche una nuova memoria, che dovrebbe garantire tempi di caricamento rapidi.

Lo Switch 2 è compatibile con i giochi dello Switch 1, sia fisici che digitali. Potrai trasferire facilmente i tuoi giochi e i tuoi dati di salvataggio al momento del lancio grazie allo strumento "System Transfer".

Il nuovo pulsante C apre una chat in sovraimpressione

In passato Nintendo ha trascurato molto le funzioni online delle sue console: su Switch 1 dovevi parlare con i tuoi compagni online tramite smartphone. Con la Switch 2, tutto dovrebbe essere più facile e migliore, grazie al nuovo pulsante C sul Joy-Con destro.

Utilizzalo per attivare la cosiddetta "Game Chat". Questo ti permette di parlare con i tuoi amici in modo semplice e veloce durante una sessione online. La Switch 2 è dotata di un microfono incorporato, quindi non sono necessarie le cuffie. Secondo Nintendo, la funzione di chat è dotata anche di cancellazione del rumore: anche in presenza di rumori di sottofondo fastidiosi, le conversazioni online dovrebbero funzionare bene.

Il tasto C lancia anche la funzione "Game Chat".

Il tasto C lancia anche la funzione di condivisione dello schermo. In questo modo i tuoi amici potranno seguire in diretta quello che stai giocando e tu potrai guardare i tuoi amici giocare. Alcuni giochi supportano anche la funzione "Game Share". Questa funzione ti permette di avviare sessioni multiplayer locali o online con amici che non possiedono il gioco. Simile a ciò che fa "Split Fiction" con il "Friends Pass": con una copia del gioco, due amici possono giocare ai videogiochi online.

In concomitanza con l'uscita di "Split Fiction", il gioco è stato sviluppato in modo tale da poter essere utilizzato da tutti i giocatori.

In concomitanza con il lancio di Switch 2, Nintendo sta rilasciando anche una fotocamera che può essere utilizzata per le nuove funzioni di chat. Può essere utilizzata in aggiunta alla funzione di condivisione dello schermo o indipendentemente da essa. La videocamera viene utilizzata anche in alcuni giochi, come "Super Mario Party Jamboree" (per saperne di più).

Per utilizzare le funzioni di cui sopra, la videocamera può essere utilizzata sia in aggiunta alla funzione di condivisione dello schermo che indipendentemente da essa.

Per utilizzare le funzioni di cui sopra, è necessario un abbonamento a pagamento a Nintendo Switch Online. Tuttavia, è previsto un periodo di prova gratuito per il primo anno.

Controller Joy-Con 2

I nuovi Joy-Con sono attaccati magneticamente alla Switch 2. Nintendo promette che i magneti sono abbastanza forti da impedire che i controller vengano rimossi accidentalmente o con la forza. Sul retro dei controller sono presenti dei pulsanti di sblocco che possono essere utilizzati per rimuovere i Joy Cons magnetici.

I controller sono molto più grandi dei piccoli Joy Cons della Switch 1, il che significa anche che gli stick analogici e i pulsanti SL e SR sono più grandi. Nintendo non ha rivelato se le nuove levette sono ad effetto riverbero. Anche la funzione rumble riceverà un aggiornamento. Nintendo chiama i nuovi motori di vibrazione "HD Rumble 2".

Il sensore del mouse è incorporato nel mouse.

Un sensore per il mouse è integrato in entrambi i Joy Cons. Se si appoggiano i controller su un lato, è possibile utilizzarli come un mouse sul tavolo. Speriamo che questa innovazione venga utilizzata in un numero maggiore di giochi rispetto alla telecamera a infrarossi presente nei Joy Cons dello Switch 1.

Pro Controller

Se non ti piacciono i piccoli Joy Cons, con la Switch 2 potrai utilizzare nuovamente i controller Pro. Questi dovrebbero offrire le stesse funzionalità dei Joy Cons, incluso il tasto C. Tuttavia, manca il sensore del mouse. Al loro posto ci sono una nuova presa audio e due pulsanti aggiuntivi sul retro del controller.

Altri gadget e caratteristiche

Si dice che gli altoparlanti della Switch 2 siano nettamente migliori, cioè più forti e più chiari, rispetto ai modelli precedenti. La console supporta anche l'audio 3D con le relative cuffie.

Il nuovo e più grande supporto si dice che sia ancora più flessibile rispetto al kickstand del modello Switch OLED. Nella parte superiore del tablet è presente una seconda porta USB-C che può essere utilizzata per la ricarica. Anche gli accessori, come la fotocamera di Switch 2, possono essere utilizzati attraverso la porta aggiuntiva.

Giochi presentati da Nintendo

Con una nuova console arrivano tanti nuovi giochi. Questi titoli sviluppati da Nintendo sono stati presentati nel corso del Direct.

"Mario Kart World"

Il nuovo "Mario Kart" era già stato mostrato brevemente nel primo teaser di Switch 2 a gennaio. Ora Nintendo sta rivelando molti dettagli interessanti sul nuovo capitolo della famosa serie di corse divertenti.

In "Mario Kart World" non ci sono solo singoli tracciati da affrontare, ma un intero mondo di gioco interconnesso. In altre parole, un "Mario Kart" open-world. Con la nuova modalità "Free Roam", puoi girare per il mondo senza pressioni e scoprirlo da solo o con gli amici. Naturalmente, il gioco non è solo un'avventura.

Ovviamente, ci sono anche le gare e le coppe tradizionali. La cosa cool è che i singoli tracciati sono collegati tra loro. Puoi anche percorrere tutti i tracciati in una sola volta. Per la prima volta in un "Mario Kart", le ore del giorno e le condizioni meteorologiche possono influenzare la gara.

Non ci sono solo le gare tradizionali, ma anche le coppe.

Non sono solo i tracciati a essere più grandi in "Mario Kart World": anche il campo dei piloti è gigantesco. Fino a 24 (!) piloti possono gareggiare contemporaneamente. Il trailer mostra diverse varianti di attrezzature da corsa, tra cui kart, moto, motoslitte e aerei. Il trailer mostra anche che i piloti possono eseguire grinds e wall jump con i loro veicoli.

Con la mucca della fattoria delle mucche, possiamo dare un'occhiata a una nuova corsa. Ci saranno anche nuovi oggetti, come ad esempio il fiore delle meraviglie conosciuto in "Super Mario Wonder", che crea effetti folli e imprevedibili. Ulteriori informazioni sul gioco saranno disponibili in occasione di una speciale diretta di "Mario Kart" il 17 aprile.

"Mario Kart World" uscirà al lancio di Nintendo Switch 2.

"Donkey Kong Bananza"

Molti fan si aspettavano un nuovo Mario in 3D e invece c'è un nuovo "Donkey Kong" in 3D. Era ora, visto che l'ultimo capitolo ("Donkey Kong 64") è stato pubblicato su Nintendo 64 nel 1999.

L'iconico scimmione è un personaggio che ha fatto parlare di sé.

L'iconica scimmia ha ricevuto un nuovo look. Il volto del primate è stato completamente ridisegnato e la sua pelliccia sembra bella e soffice.

Il gameplay promette molto bene.

Il gameplay promette un sacco di caos. Donkey Kong può rompere il terreno sotto i suoi piedi e persino perforare l'area. Sembra che gran parte dell'ambiente di gioco sia distruttibile.

"Donkey Kong Bananza" uscirà il 17 luglio 2025

"Hyrule Warriors Age of Imprisonment"

Non si tratta di un nuovo gioco della linea principale di "Zelda", ma di uno spin-off della serie "Warriors". In quest'ultima, combatti contro orde di Moblin e altri mostri in gigantesche battaglie di massa.

Lo spin-off è stato pensato per far sì che il gioco si trasformi in un videogioco.

Lo spin-off è destinato a fungere da prequel della storia di "Tears of the Kingdom". Tratta della "Guerra dell'Imprigionamento", che nel gioco è solo accennata.

"Hyrule Warriors Age of Imprisonment" uscirà nell'inverno del 2025.

"Kirby AirRiders"

Il tenero gioco di corse di Kirby per Gamecube sta per avere un sequel dopo più di 20 anni. Il trailer lo mostra in tutta la sua bellezza. Particolarmente eccitante: il gioco sarà realizzato dal maestro di "Super Smash Bros." Masahiro Sakurai.

"Kirby AirRiders" uscirà nel 2025.

"Drag X Drive"

"Drag X Drive" sembra un gioco di basket con sedie a rotelle, misto a "Rocket League" - solo con un look molto più scialbo. Il gioco è stato progettato per dimostrare la nuova funzionalità del mouse dei Joy-Con. Controlla la tua sedia a rotelle con i due mouse remando in avanti e indietro con le mani.

"Drag X Drive" uscirà nell'estate del 2025

"Nintendo Switch 2 Welcome Tour"

Il gioco vuole essere un'introduzione ludica alle nuove funzionalità dell'hardware di Switch. Attraverso dei mini-giochi, potrai familiarizzare con le nuove opzioni di controllo e le caratteristiche della console. Stranamente, il gioco non è preinstallato gratuitamente sulla console.

"Nintendo Switch 2 Welcome Tour" sarà rilasciato in occasione del lancio di Switch 2

Giochi "Nintendo Switch 2 Edition"

Nintendo non ha solo svelato i nuovi giochi per Switch 2. I singoli giochi per Switch 1 riceveranno aggiornamenti a pagamento e nuovi contenuti. Questi giochi "Nintendo Switch 2 Edition" saranno disponibili sia fisicamente che digitalmente. Se possiedi già la Switch 1 originale, puoi acquistare l'"Upgrade Pack" per la Switch 2. I prezzi non sono ancora noti. I prezzi non sono ancora noti.

"Super Mario Party Jamboree"

Nel party game di Nintendo ci sono nuovi minigiochi che sfruttano le nuove funzioni dei Joy Cons. Puoi sparare con il mouse, giocare a minigiochi simili a "Eye Toy" con la telecamera dello Switch 2 o controllare auto virtuali con comandi vocali ("Stop!", "Vai!"). La telecamera di Switch 2 viene utilizzata anche per le sovrapposizioni durante il gioco, così potrai anche vedere come i tuoi amici si stanno infastidendo online.

_ L'edizione Switch 2 di "Super Mario Party Jamboree" uscirà il 24 luglio 2025

"The Legend of Zelda: Breath of the Wild" & "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom"

I due classici di Switch hanno una risoluzione e un frame rate più elevati sul nuovo hardware. Anche l'HDR è ora supportato. C'è anche una nuova funzione di annotazione per i giochi nell'app per smartphone di Nintendo Switch. Puoi usarla per navigare verso il prossimo santuario o per condividere con altri i codici QR delle tue creazioni in "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".

"Kirby e la terra dimenticata"

Il platform di Kirby ha anche una risoluzione e un frame rate più elevati. C'è anche una storia completamente nuova con nuovi livelli.

"Metroid Prime 4: Beyond"

Su Switch 2, puoi giocare a "Metroid Prime 4: Beyond" in 4K e 60 FPS o in 1080p e 120 FPS. È supportato anche l'HDR. Grazie alla nuova funzione del mouse, puoi scegliere di giocare su Switch 2 come un tradizionale sparatutto per PC.

"Pokémon Leggende: Z-A"

Lo spin-off di "Pokémon" beneficia anche di un frame rate migliore e di una risoluzione più elevata nell'edizione per Switch 2. Non è stato rivelato altro. Non è stato rivelato altro.

Nintendo Switch Online: novità con i giochi per Gamecube

L'offerta retro dell'abbonamento online di Nintendo viene ampliata con i giochi per Gamecube. Questi verranno eseguiti esclusivamente su Switch 2, mentre i possessori di Switch 1 rimarranno a mani vuote.

I seguenti giochi saranno disponibili per il lancio della Switch 2:

"The Legend of Zelda: The Wind Waker"

"Soul Calibur II"

"F-Zero GX"

Oltre allo split screen locale, i titoli per Gamecube supportano anche il multiplayer online. Altri giochi seguiranno nei prossimi mesi. Nel corso del Direct, Nintendo ha annunciato i seguenti giochi: "Super Mario Sunshine", "Fire Emblem", "Pokémon XD: Gale of Darkness", "Super Mario Strikers", "Chibi Robo", "Luigi's Mansion" e "Pokémon Collosseum".

Una speciale console per Gamecon è disponibile nei prossimi mesi.

Al momento del lancio sarà disponibile anche uno speciale controller per Gamecube, dotato di un tasto C.

Giochi di produttori terzi

Oltre alla stessa Nintendo, anche numerosi produttori di terze parti hanno presentato i loro giochi per Switch 2. La sorpresa più grande è arrivata dallo studio From Software "Elden Ring". Hanno annunciato "The Duskbloods", un Soulslike esclusivo per Switch 2! Ma dovrai pazientare ancora un po' prima di poterti immergere in questo mondo oscuro.

"The Duskbloods" uscirà in esclusiva per Switch nel 2026.

Inoltre, sono stati mostrati questi giochi di produttori terzi:

"Elden Ring: Tarnished Edition" (2025)

"Hades II"

"Street Fighter 6"

"Daemon X Machina Titanic Scion" (5 settembre)

"Split Fiction" (lancio)

"EA Sports FC"

"Madden NFL"

"Hogwarts Legacy" (lancio)

"Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4" (estate 2025)

"Hitman: World of Assassination - Signature Edition" (lancio)

"Project 007"

"Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster"

"Yakuza 0: Director's Cut" (lancio)

"Deltarune" (lancio)

"Borderlands 4"

"Civilisation VII"

"WWE 2K"

"NBA 2K"

"Enter the Gungeon 2"

"Starseeker Astroneer Expeditions"

"Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" (lancio)

"Final Fantasy VII Remake Intergrade"

"Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" (lancio)

"Hollow Knight: Silksong" (2025)

"Story of Seasons: Grand Bazaar" (27 agosto)

"Goodnight Universe" (2025)

"Two Point Museum" (2025)

"Cuori selvaggi S" (25 luglio)

"Witchbrook" (2025)

"Puyo Puyo Tetris 2S" (lancio)

"Rune Factory: Guardians of Azuma" (lancio)

"Marvel Cosmic Invasion" (2025)

"Star Wars Outlaws" (2025)

"Nobunaga's Ambition" (lancio)

"Fast Fusion" (lancio)

"Shadow Labyrinth" (18 luglio)

"Raidou Remastered: Il mistero dell'esercito senz'anima" (19 giugno)

"No Sleep for Kaname Date: From AI: The Somnium Files" (25 luglio)

"Reanimal" (2025)

"Fortnite" (lancio)

"Arcade Archives 2 Ridge Racer" (lancio)

"Professor Layton e il nuovo mondo di Steam" (2025)

"Tamagotchi Plaza" (27 giugno)

"Human Fall Flat 2"

Quando uscirà lo Switch 2 e quanto costerà?

La Switch 2 uscirà il 5 giugno. Ci sarà anche un bundle con la versione digitale di "Mario Kart World".

Aggiornerò questo articolo non appena sarà possibile preordinare la console nel nostro negozio.

Mi piace questo articolo! A 25 persone piace questo articolo