Nintendo ha appena presentato questi nuovi giochi per Switch

In una presentazione "Direct", Nintendo rivela quali giochi verranno presto rilasciati su Switch. L'attenzione è rivolta ai titoli di terze parti e ai giochi indie.

Nel mese di giugno Nintendo ha già rivelato quali grandi titoli first-party i fan di Switch possono ancora aspettarsi negli ultimi mesi di vita della console

Ora, in un "Partner Direct" e "Indie World" doppia presentazione, l'azienda sta mostrando quali giochi di sviluppatori di terze parti e quali titoli indie saranno presto rilasciati per Switch.

Di seguito ho riassunto tutti i punti salienti e i giochi presentati

"Tetris Forever": Buon compleanno, "Tetris"

Per il 40° anniversario, i fan della leggendaria serie di giochi riceveranno un'ampia compilation. Lo studio di sviluppo Digital Eclipse descrive "Tetris Forever" come un "documentario interattivo". Contiene oltre 15 varianti classiche di "Tetris". Per ora sono stati confermati i seguenti giochi:

Una selezione dei giochi

I vari giochi possono essere giocati in modalità "Time Warp", in cui è possibile passare avanti e indietro tra diversi stili di gioco dei classici. La compilation include anche dei documentari che danno uno sguardo più approfondito alla storia della serie di giochi.

Se hai un abbonamento online a Nintendo Switch, riceverai un altro regalo "Tetris": la versione NES del gioco sarà disponibile come parte dell'abbonamento alla fine dell'anno. Inoltre è previsto un grande evento per il gioco multiplayer "Tetris 99" in inverno.

Data: 2024

Rilasciato per: Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

"Yakuza Kiwami": La Yakuza arriva su Switch

Con una mossa del tutto inaspettata, Sega ha annunciato un porting del primo gioco "Yakuza" per la Switch. Si tratta del remake completamente rivisitato di "Kiwami", uscito originariamente nel 2016. Con l'eccezione di due porting in HD dei primi giochi di "Yakuza", la serie di giochi di combattimento open-world è rimasta finora lontana dalle piattaforme Nintendo.

I giochi di Yakuza sono stati portati su Switch.

Nei giochi, assumi il ruolo del leggendario Yakuza Kazuma Kiryu e combatti attraverso la malavita giapponese. La serie è nota per il suo umorismo stravagante e per il suo gameplay vario, con scazzottate e mini giochi.

"Kiwami" è la perfetta introduzione al franchise di culto giapponese di lunga data. Una panoramica di tutti i giochi usciti fino ad oggi e una spiegazione del cambio di nome in "Like a Dragon" sono disponibili qui:

Guida Come avvicinarsi a «Like a Dragon»: la guida definitiva di Domagoj Belancic

Data: 24 ottobre

Rilasciato per: Switch, già disponibile per PS4, Xbox One, PC

"SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game": Il simulatore di Patrick

La stella marina Patrick ha un gioco tutto suo. Il gameplay basato sulla fisica ricorda titoli come "Goat Simulator". Ti aspetta un mondo sandbox aperto in cui potrai provocare il caos e divertirti. Naturalmente sono coinvolti anche SpongeBob, Thaddeus e altri.

Data: 4 ottobre

Rilasciato per: Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

"Star Overdrive": un omaggio a "Breath of the Wild"

Armato di un hoverboard e di una keytar che usi come arma, esplori un mondo desertico fantascientifico. I simpatici mostri che ti aspettano nelle enormi mappe aperte possono essere uccisi combinando varie abilità magiche. Alcuni nemici richiedono molta creatività: colpirli in modo brusco non funzionerà quasi mai.

Puoi anche utilizzare queste abilità per risolvere i puzzle. Lo studio di sviluppo Caracal Games sottolinea che il gameplay è aperto e dovrebbe offrire molta flessibilità. Non esiste una soluzione "giusta" per sconfiggere gli avversari o risolvere i puzzle. Lo studio cita il classico di Nintendo per Switch "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" come un ottimo modello per il gioco. Non vedo l'ora.

Data: 2025

Rilasciato per: Switch

"Morsels": Splendidamente malvagio

In questo roguelike, assumi il ruolo di un piccolo topo che combatte e spara attraverso pericolosi dungeon pieni di mostri disgustosi. Con l'aiuto di carte magiche, il simpatico topolino si trasforma in vari mostri. Il gioco vanta un bellissimo stile grafico con personaggi pixel ultra-dettagliati e un'atmosferica illuminazione al neon.

Data: febbraio 2025

Rilasciato per: Switch, PS5, PC

"MySims Cozy Bundle": Il ritorno dei giochi per Wii

EA riporta in auge la serie spin-off di "Sims" "MySims" in un doppio pacchetto per Switch. Questo include l'originale "MySims" e il suo successore "MySims Kingdom". Entrambi i giochi sono stati originariamente pubblicati per Wii. A differenza dei "normali" giochi dei "Sims", lo spin-off offre un gameplay più accessibile con elementi che ricordano la serie "Animal Crossing" di Nintendo.

AEA si riferisce ai due giochi per Switch.

EA si riferisce ai due giochi come "riedizioni retro" - non è chiaro cosa significhi esattamente e quali miglioramenti apporterà la riedizione.

Data: 19 novembre

Rilasciato per: Switch

"Rune Factory: Guardians of Azuma": Il più grande gioco della serie fino ad oggi

"Guardians of Azuma" è destinato a essere il più grande gioco di "Rune Factory" fino ad oggi. Il gameplay mostrato dovrebbe risultare familiare ai fan della serie

Nella parte RPG d'azione, esplori un mondo pieno di mostri e combatti contro di loro con abilità magiche. Nella parte Lifesim, ricostruisci villaggi abbandonati, cimentati nel giardinaggio e flirta con gli abitanti del villaggio.

Data: Primavera 2025

Rilasciato per: Switch, PC

"Capcom Fighting Collection 2": divertimento da combattimento retrò

Prima dell'uscita della prima "Fighting Collection", prevista per il 12 settembre, Capcom annuncia già la seconda serie. Si tratta di un totale di otto classici giochi di combattimento Capcom:

Tutti i giochi di combattimento inclusi per

Tutti i giochi saranno giocabili anche in modalità online. Ci sarà anche un museo con varie opere d'arte e brani musicali tratti dai giochi.

Data: 2025

Rilasciato per: Switch, PS4, PC

"Pico Park 2": Il divertimento in cooperativa continua

Nel secondo capitolo del puzzle game per feste, oltre 60 nuovi livelli richiedono ancora una volta una cosa su tutte: la cooperazione. Con un massimo di altri sette giocatori, dovrai padroneggiare diversi livelli di abilità. Senza una comunicazione e una coordinazione precisa, sei destinato a fallire.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: Switch

"Coffee Talk: Tokyo": L'accogliente avventura viaggia in Giappone

Nella terza parte della serie di giochi di visual novel, ti recherai a Tokyo. Assumi il ruolo di barista in un caffè notturno. Vari ospiti soprannaturali e umani visitano il tuo locale e vogliono chiacchierare con te. Un gioco per staccare la spina e rilassarsi.

Data: 2025

Rilasciato per: Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

"Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land": che nome

Il premio per il nome più lungo del Nintendo Direct va a "Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land".

Questo gioco open-world è un gioco di parole che non ha nulla da invidiare agli altri.

Questo JRPG open-world è incentrato sull'alchimia e sul concetto di ricordi. Al Direct è stato mostrato solo un breve teaser. Maggiori informazioni seguiranno in occasione di un livestream la prossima settimana.

Data: Inizio 2025

Rilasciato per: Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

"Castlevania: Dominus Collection": I classici per DS sono tornati

Dopo che Konami ha portato la trilogia di "Castlevania" per GBA su Switch con la "Castlevania Advance Collection", la trilogia per DS segue ora.

La collezione include i giochi "Castlevania" "Dawn of Sorrow", "Portrait of Ruin" e "Order of Ecclesia". Per qualche motivo, anche il gioco arcade "Haunted Castle" è stato inserito nella confezione. Oltre ai giochi, c'è anche una galleria con opere d'arte e un lettore musicale da scoprire.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC

"Tales of Graces f Remastered": Remaster del gioco per Wii

Il JRPG "Tales of Graces f Remastered" è stato originariamente pubblicato per Wii. Il remaster gli dà una seconda vita su Switch. La nuova edizione porterà diversi miglioramenti alla qualità della vita. Tra questi, un'interfaccia utente migliorata, una funzione di salvataggio automatico e una grafica complessivamente migliorata.

In termini di contenuti, nulla è cambiato rispetto all'originale. Partirai per il pianeta Ephinea, dove dovrai impedire una guerra tra due regni rivali.

Data: 17 gennaio

Rilasciato per: Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

"Fitness Boxe 3: il tuo personal trainer": L'allenamento continua

Nuovi metodi di allenamento, modalità di gioco, istruttori e canzoni ti aspettano nel terzo capitolo della serie "Fitness Boxe". Per la prima volta, puoi allenarti anche da seduto

Data: 5 dicembre

Rilasciato per: Switch

Sono stati presentati anche questi giochi

Oltre ai grandi eventi e agli annunci, sono stati mostrati anche i trailer di giochi presentati in precedenza, aggiornamenti o porting di titoli già usciti. Puoi trovare tutti gli altri giochi qui, nella panoramica in ordine alfabetico: