All'improvviso, Nintendo annuncia una sveglia che vuole svegliarti in modo non convenzionale.

Nintendo annuncia un nuovo hardware, ma non si tratta del tanto atteso Switch 2. No, invece l'azienda giapponese presenta un... Sveglia? La sveglia interattiva di Nintendo si chiama "Alarmo" ed è stata progettata per aiutarti ad alzarti dal letto più facilmente al mattino.

Svegliati con i suoni di Nintendo

Al posto di suoni di allarme generici e fastidiosi, Alarmo presenta suoni di allarme fastidiosi tratti dai giochi Nintendo. Il trailer di see presenta una sveglia tratta da "Super Mario Odyssey", in cui vengono riprodotte le melodie del gioco e gli effetti sonori delle monete raccolte. È presente anche un allarme di "Splatoon 3", in cui si sentono le raffiche di fuoco delle armi insieme alla musica.

Controllo con sensore di movimento

La sveglia è dotata di un sensore di movimento. Per spegnere la sveglia non devi toccare l'orologio, ma solo alzarti dal letto. La sveglia reagisce anche ai tuoi movimenti nel letto e riproduce effetti sonori tanto più intensi quanto più ti muovi. In "Super Mario Odyssey", le monete tintinnano sempre più frequentemente e in "Splatoon 3", più ti muovi, più gli spari diventano intensi. Se ignori la sveglia e rimani a letto, l'allarme diventa più intenso, più forte e più fastidioso.

Il sensore di movimento serve, tra le altre cose, a spegnere la sveglia.

Fonte: Nintendo

Il sensore di movimento viene utilizzato anche per tracciare i tuoi movimenti mentre dormi. Quando ti alzi, puoi visualizzare le statistiche sulla sveglia per vedere quanto hai dormito bene e quanto ti sei mosso durante la notte.

Statistiche sulla qualità del sonno.

Fonte: Nintendo

Giochi e disponibilità confermati

Finora Nintendo ha annunciato gli allarmi di cinque giochi: "Super Mario Odyssey", "Pikmin 4", "Splatoon 3", "Ring Fit Adventure" e "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Ci sono sette diverse "scene" per ognuno dei giochi, che ti sveglieranno in modi diversi. Se colleghi la sveglia a internet, riceverai ulteriori aggiornamenti gratuiti. Finora Nintendo ha confermato le sveglie di "Mario Kart 8 Deluxe" e "Animal Crossing".

Va bene, ma vorrei una sveglia extra fastidiosa con un navigatore satellitare di "Ocarina of Time" che mi faccia uscire da un sonno profondo con centinaia di "Ehi, ascolta!"

L'orologio si aziona con una manopola di gomma.

Fonte: Nintendo

Ma non è tutto: Alarmo ha in serbo ancora più suoni nel nostro magazzino centrale. La sveglia offre una selezione di suoni rilassanti e melodie tratte dai giochi del fornitore che possono essere riprodotti per aiutarti ad addormentarti. La sveglia ha anche la possibilità di suonare ogni ora, con un'animazione cool sullo schermo.

Alarmo è disponibile solo per gli abbonati all'abbonamento "Nintendo Switch Online" fino alla metà di gennaio del 2025.