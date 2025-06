Novità e trend 19 6

Netflix mostra ciò che verrà: gli 8 punti salienti di "Tudum" 2025

Dalle crepe di Hawkins, grandi come un portale, ai giochi mortali per bambini a Seul, fino a una renna blu in alto mare: all'evento "Tudum" di quest'anno, Netflix ha dimostrato ancora una volta quanto lo streaming possa essere colorato, oscuro e selvaggio.

Netflix fa quello che Netflix ama fare meglio: celebrare se stessa. All'evento «Tudum» di quest'anno, l'azienda non ha lesinato, ma anzi ha fatto il botto: grandi nomi, grandi emozioni e annunci ancora più grandi. Tra apparizioni di pop star e trailer di serie, è balzata all'occhio una cosa in particolare: il programma di streaming dei prossimi mesi.

Perché la serie si chiama «Tudum»? Il nome deriva dall'iconico e rimbombante «Tuduuuuuum», che si sente all'inizio di ogni produzione Netflix. La sua origine? Ci sono molte teorie. Nessuno lo sa veramente.

Ogni tanto, se ti sei perso il roboante show dei fan, ecco gli otto momenti più emozionanti in fast-forward.

1. «Stranger Things 5» ottiene finalmente una data di uscita - o tre

In termini di contenuti, la quinta stagione promette esattamente quello che vogliamo: portali oscuri, isolamento militare, Eleven in fuga e una Hawkins sull'orlo della distruzione. I ragazzi sono ormai adolescenti (e in alcuni casi quasi adulti), ma l'obiettivo rimane: Trovare e distruggere Vecna. Per sempre.

Netflix questa volta non si accontenta di un doppio episodio, ma propone la stagione finale in tre puntate. E sì, anche se le ultime due parti sono a pochi giorni di distanza l'una dall'altra: L'intento è sottile come un demogorgone sui pattini a rotelle: Chiunque controlli solo «Stranger Things» dovrebbe abbonarsi per tre mesi, non solo per due. Bravo. Molto intelligente.

Inizio parte 1: 26 novembre 2025

Inizio parte 2: 26 dicembre 2025

Inizio parte 3: 1 gennaio 2026



2. i primi sei (!) minuti di «Mercoledì», stagione 2

Sono usciti i primi sei minuti della nuova stagione e mostrano un Mercoledì in piena forma. Invece di una vacanza al mare o di un lavoro da studente, ci sono indagini su omicidi, flashback con momenti di shock alle elementari e una cantina piuttosto inquietante piena di bambole. Perché Wednesday è sulle tracce del famigerato «Kansas City Scalper» - un'estetista che ha abbandonato la scuola di bellezza con la mania di tagliare i capelli, interpretata da Haley Joel Osment.

Ma c'è qualcosa di diverso.

Ma c'è qualcosa di diverso: le sue visioni stanno impazzendo. Lacrime nere e perdita di controllo. E così torna a Nevermore per scoprire cosa è successo al suo dono. Ah sì, c'è anche Lady Gaga nei panni della misteriosa ma leggendaria insegnante Rosaline Rotwood.

Inizio parte 1: 6 agosto

Inizio parte 2: 3 settembre

3. «Squid Game» La terza stagione porta il finale - e il primo trailer

Hai già visto il primo teaser trailer in i miei highlight di streaming per questo mese. Ora Netflix ha aggiunto il primo trailer vero e proprio. Una cosa è chiara: il gioco sta entrando nella sua fase finale. La posta in gioco non è mai stata così alta. Gi-hun è tornato, segnato dal fallimento della sua ribellione contro i tiratori dei Giochi. Molti dei suoi alleati sono morti, la sua coscienza è pesante. Eppure è di nuovo nell'arena.

Ancora una volta ci aspettano prove mortali, tra cui nuovi giochi e incubi familiari come la terrificante bambola Young-hee. L'ultima stagione promette un finale emozionante e il duello tra Gi-hun e il Front Man sembra inevitabile.

Inizio: 27 giugno

4. «Knives Out 3» ottiene un titolo oscuro - e un cast stellare

Il carismatico e nasale detective del Sud è tornato: In «Wake Up Dead Man», Benoit Blanc deve risolvere il suo caso più pericoloso e impossibile. Non si sa ancora molto del nuovo mistero che Rian Johnson ha preparato per il terzo capitolo della serie. Solo questo: il tono sarà più cupo, l'ambientazione rimarrà segreta e la lista degli ospiti è ancora una volta squisita.

Oltre a Daniel Craig nel ruolo di Blanc, il cast comprende Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington e Andrew Scott. Johnson stesso paragona la sua strategia di casting all'organizzazione di una cena, quindi il banchetto del thriller criminale è pronto.

Inizio: 12 dicembre

5° «One Piece» mostra per la prima volta: Tony Tony Chopper!

È piccolo, soffice, indossa un enorme berretto rosa e si parla già di lui come la star segreta della seconda stagione di «One Piece»: Tony Tony Chopper ha celebrato la sua prima apparizione in live-action in una clip in anteprima.

L'adorabile renna di One Piece è un personaggio che non ha mai smesso di essere presente nel film.

L'adorabile renna con il naso blu non è solo incredibilmente carina, ma anche un medico con il grande sogno di poter curare tutte le malattie del mondo. Nonostante la sua natura timida, Chopper ha un cuore enorme (anche se non lo ammetterebbe mai) e diventa rapidamente un sostegno emotivo per la ciurma di Ruffy e una figura chiave nella trama di «One Piece».

Inizio: Un giorno del 2026



Il 6° film di Guillermo del Toro «Frankenstein» celebra il debutto dark

Guillermo del Toro dà finalmente vita al suo progetto preferito: «Frankenstein», basato sul leggendario romanzo di Mary Shelley, promette una poesia oscura, domande esistenziali e una bellezza mostruosa.

Del Toro ha finalmente dato vita al suo progetto preferito.

Del Toro ha lavorato all'adattamento cinematografico per oltre dieci anni. Ora è una realtà, con Oscar Isaac nei panni di Victor Frankenstein e Jacob Elordi in quelli del mostro di Frankenstein. Del Toro vuole rimanere fedele al materiale originale, ma sta anche inserendo il suo stile caratteristico: Mostri compassionevoli, ambivalenza morale e opulenza visiva. Il regista, che ha già creato qualcosa di fantastico con «Hellboy 1+2», «Pan's Labyrinth» e «The Shape of Water», è ancora una volta pronto a consegnare una tragica dichiarazione d'amore all'alterità «» .

Inizio: A novembre

Il 7° ritorno di Happy Gilmore - con Adam Sandler e personaggi cult

Quasi 30 anni dopo il suo primo tee time, Adam Sandler torna nei panni di Happy Gilmore, con tanto di maglia dei Bruins, rabbia da golf e battute assurde. In «Happy Gilmore 2», Netflix non solo riporta il cast originale (tra cui Julie Bowen, Ben Stiller e Christopher McDonald), ma anche un'illustre schiera di nuovi ospiti: da Bad Bunny ed Eminem a stelle del golf come Rory McIlroy e Paige Spiranac.

Come Happy ritroverà la sua maglia dei Bruins e le sue assurde battute.

Come Happy riuscirà a tornare sul campo da golf questa volta non è ancora chiaro. Una cosa è certa: quando Shooter McGavin riapparirà e duellerà con un Happy arrabbiato, ci sarà il botto. Speriamo di nuovo nel modo più divertente possibile.

Inizio: 25 luglio

8 «The Rip»: Matt Damon e Ben Affleck nei panni di poliziotti duri e spietati

Matt Damon e Ben Affleck fanno di nuovo squadra, questa volta per il duro thriller «The Rip», scritto e diretto da Joe Carnahan («Narc», «Smokin' Aces»). I due interpretano un duo di poliziotti di Miami che viene messo in crisi da un ritrovamento milionario: un mucchio di denaro sequestrato non solo fa entrare in scena nemici esterni, ma fa anche crollare la fiducia all'interno della squadra.

Carnahan si ispira a classici come «Serpico», «Prince of the City» e «Heat». Quindi non si tratta tanto di azione quanto di personaggi, lealtà e zone d'ombra morali. Tra l'altro, il termine «Rip» deriva dal gergo dei poliziotti e si riferisce all'intercettazione di droga, denaro o armi durante le missioni - esattamente ciò che qui diventa una bomba a orologeria.

Inizio: A gennaio 2026

Immagine di copertina: "One Piece", stagione 2 / Netflix

