Novità e trend 26 15

"Neo Geo AES+": La console di lusso degli anni '90 ritorna

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 20.4.2026

SNK e Plaion Replai ripropongono il "NeoGeo AES" in una nuova edizione autentica. La console retrò è dotata di un design hardware fedele all'originale, tecnologia ASIC invece di emulazione e supporto per le vecchie cartucce.

SNK sta riportando in auge una leggendaria console di gioco degli anni '90. Insieme all'editore Plaion Replai, il produttore giapponese annuncia il Neo Geo AES+. Si tratta di una riedizione moderna dell'Advanced Entertainment System originale.

Il mito della console irraggiungibile

Il NeoGeo AES originale fu lanciato in Giappone nel 1990 e un anno dopo negli Stati Uniti e aveva un concetto insolito: utilizzava la stessa tecnologia del sistema arcade MVS di SNK. Questo significava che i giochi potevano essere giocati a casa quasi come in una sala giochi, mentre le altre console spesso offrivano solo versioni ridotte.

Questo approccio ha fatto sì che la NeoGeo AES fosse un prodotto di successo.

Questo approccio rese la console la macchina dei sogni di un'intera generazione e allo stesso tempo un prodotto di lusso. Negli Stati Uniti costava circa 650 dollari. Adeguato all'inflazione, corrisponde a circa 1500 dollari di oggi. I singoli giochi costavano tra i 180 e i 300 dollari ed erano quindi molto più costosi dei titoli per sistemi concorrenti. In Europa, la console costava circa 650 dollari.

Anche in Europa il sistema arrivò sul mercato nel 1991, ma con prezzi ancora più alti e una distribuzione frammentaria. In Germania e in altri paesi dell'Europa occidentale, la console era ben nota nelle riviste di videogiochi, ma difficilmente si trovava nei salotti.

L'Europa è rimasta un oggetto di culto.

Rimaneva un oggetto del desiderio che si poteva vedere solo nei negozi di elettronica specializzati e che poteva essere acquistato solo da un gruppo molto ristretto di persone. Questa inaccessibilità è il motivo principale per cui il marchio NeoGeo gode di una reputazione quasi mitica in Europa ancora oggi.

Nuova tecnologia invece di una mini console

La nuova edizione non deve solo ricordare l'originale, ma anche continuare la sua idea di base. Invece di una console miniaturizzata plug-and-play con una collezione di giochi installata in modo permanente, SNK sta riportando in auge un sistema che continua a fare affidamento sulle cartucce. Sia i moduli Neo Geo AES di nuova produzione che quelli originali funzionano in modo nativo sulla console. Chiunque possieda ancora giochi degli anni '90 può utilizzarli direttamente.

L'arcade stick incluso è una replica del classico controller arcade Neo Geo e utilizza il connettore originale a 15 pin.

Fonte: Plaion / SNK

Secondo il produttore, all'interno vengono utilizzati chip ASIC di nuova concezione che replicano il comportamento dell'hardware originale. Questo distingue il dispositivo da molte riedizioni retrò che utilizzano l'emulazione software per riprodurre i vecchi giochi. Inoltre non viene utilizzata la tecnologia FPGA.

Tuttavia, «Neo Geo AES+» non rimane completamente negli anni Novanta. La console offre un'uscita HDMI fino a 1080p, ma supporta anche l'uscita analogica per gli schermi più vecchi. Sono presenti anche interruttori DIP per la lingua, il display e altre opzioni di sistema. È previsto anche l'overclocking per ridurre i possibili rallentamenti nei vecchi giochi.

Dieci classici per cominciare

Al lancio sono disponibili dieci titoli: «Metal Slug», «The King of Fighters 2002», «Garou: Mark of the Wolves», «Big Tournament Golf», «Shock Troopers», «Samurai Shodown V Special», «Pulstar», «Twinkle Star Sprites», «Magician Lord» e «Over Top». Tutti i giochi saranno rilasciati come cartucce fisiche nella confezione originale.

Dieci classici Neo Geo saranno rilasciati come cartucce fisiche in confezione originale per il lancio.

Fonte: Plaion / SNK

Prezzi, edizioni e disponibilità

L'edizione normale in nero viene fornita con un arcade stick e costa 199,99 euro. L'edizione «Anniversary Edition» bianca costa 299,99 euro e include «Metal Slug» su una cartuccia inclusa. I singoli giochi costano circa 80 euro l'uno.

La Ultimate Edition con tutti i dieci giochi e tutti gli accessori può essere preordinata a 899 euro. Tutti i preordini sono già disponibili tramite il webshop di Plaion Replai.

Immagine di copertina: Plaion / SNK

Mi piace questo articolo! A 26 persone piace questo articolo







