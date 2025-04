Novità e trend 3

NAS da portare in giro: lanciato il crowdfunding per PocketCloud

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 3.4.2025

PocketCloud è un piccolo storage di rete, un NAS da portare con sé. Sia il NAS stesso che il dock opzionale contengono un SSD. I dati memorizzati vengono sincronizzati manualmente o automaticamente dopo la connessione.

StationPC ha lanciato una campagna su Kickstarter per un dispositivo portatile di archiviazione di rete o network-attached storage (NAS). Il dispositivo, chiamato "PocketCloud", è più che altro un ibrido. Si tratta di un dispositivo di archiviazione portatile dotato di batteria, piccolo display, CPU integrata, iGPU, slot SSD e versatili opzioni di trasferimento dati.

Posizionato sul suo dock, che contiene un secondo SSD, il dispositivo funziona come un normale NAS. Puoi sincronizzare i tuoi dati tra le unità. Il dock è dotato di una porta RJ45 per la connessione alla rete, ma può essere collegato anche tramite una porta USB.

Con chip Arm e fino a due volte otto terabyte di capacità

Senza l'SSD, lo StationPC pesa solo 364 grammi e misura 9,3 × 15,3 × 2,7 centimetri. Il suo alloggiamento è realizzato in alluminio e plastica. Le batterie ricaricabili sono due 18650 con una capacità totale di 23 wattora. Sono sostituibili e dovrebbero durare fino a sei ore di funzionamento ininterrotto con una sola carica. La ricarica avviene tramite USB-C. Nello slot M.2 NVMe 2280 è possibile installare un'unità SSD fino a otto terabyte. Con un secondo SSD dello stesso formato nel dock, è possibile raggiungere un totale di 16 terabyte.

Il sistema è alimentato da un Rockchip RK3568B2. Per il raffreddamento è presente una ventola. Il chip è basato su Arm e risale al 2021; offre quattro core di CPU (Cortex-A55), una GPU Mali e una NPU. È supportato da quattro gigabyte di RAM LPDDR4 e 32 gigabyte di memoria eMMc. Su quest'ultima è installato StationOS, un sistema operativo che può essere utilizzato tramite un browser web e un'applicazione per smartphone.

Oltre a Wi-Fi, Bluetooth e USB, dispone anche di un lettore di schede SD.

Fonte: StationPC

Se vuoi trasferire i dati al PocketCloud in movimento, ad esempio dal tuo smartphone o da una fotocamera, il funzionamento avviene tramite una manopola e un display da 0,96 pollici. Oltre agli standard wireless Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, nella parte inferiore del dispositivo sono presenti uno slot per schede SD e una porta USB-A e USB-C per il trasferimento dei dati.

Il dock ha anche due porte USB - più una porta di rete da 2,5 gigabit.

Fonte: StationPC

Quando il dispositivo è collegato al dock, le porte PocketCloud sono coperte. Tuttavia, il dock offre anche entrambe le porte USB. E anche una porta di rete da 2,5 gigabit.

La velocità di trasferimento prevista per ogni tipo di connessione è riportata nella seguente immagine:

Come varia la velocità massima a seconda del tipo di trasmissione.

Fonte: StationPC

Se la campagna Kickstarter avrà successo, il prodotto sarà spedito a partire da agosto 2025. I sostenitori riceveranno uno sconto di 100 dollari sul PocketCloud. In caso di successo della campagna, sarà disponibile al prezzo di 299 dollari (più spese di spedizione e tasse) senza l'SSD e il dock. Insieme al dock, StationPC costerà 289 dollari USA durante la campagna e 428 dollari USA in seguito.

Immagine di copertina: StazionePC

