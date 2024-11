Multa da 800 milioni di euro: Marketplace esisterà presto senza Facebook?

Meta dovrà pagare una multa di quasi 800 milioni di euro. La società madre di Facebook and Co. ha violato le norme antitrust dell'UE. Meta dovrà inoltre modificare le sue pratiche di Facebook Marketplace.

Meta dovrà pagare ben 797,72 milioni di euro di multa. La società madre di piattaforme di social media come Facebook, Instagram e WhatsApp ha utilizzato pratiche abusive in relazione al social media Facebook. Questa è la conclusione dell'indagine avviata dalla Commissione UE. Meta ha quindi violato le norme antitrust dell'UE, come annunciato in un comunicato stampa del 14 novembre.

Mercato legato a Facebook

Tra le altre cose, l'azienda ha collegato il servizio di annunci Facebook Marketplace al suo social network Facebook. Meta ha inoltre imposto condizioni commerciali sleali ad altri servizi di annunci online.

La Commissione Europea è del parere che la società non sia in grado di fornire informazioni su Facebook.

La Commissione Europea ritiene che Meta detenga una posizione dominante nello Spazio Economico Europeo nel settore dei social network e dei servizi di pubblicità online sui social media. Collegando Marketplace e Facebook, questa posizione viene sfruttata, in quanto tutti gli utenti - che lo vogliano o meno - hanno accesso a Marketplace. Ciò significa che altri fornitori di servizi di annunci online possono essere esclusi dal mercato perché non sono in grado di compensare il "significativo vantaggio di vendita" di Meta.

In concreto, questo significa che Meta non ha bisogno di pubblicizzare in modo specifico il suo servizio, poiché i potenziali clienti di Marketplace sono già disponibili attraverso il loro account Facebook. L'enorme numero di utenti di Facebook, inoltre, crea un'enorme portata, che è interessante per gli inserzionisti e attira altri clienti verso altri portali di annunci.

Condizioni commerciali sleali per la pubblicità

Le autorità europee per la concorrenza hanno anche riscontrato che le condizioni commerciali per gli altri fornitori di pubblicità sulle meta-piattaforme sono sleali. Ad esempio, se Ricardo o altri fornitori pubblicizzano il loro portale su Facebook, Meta può utilizzare i dati pubblicitari (come gli interessi degli utenti) che ne derivano esclusivamente a favore del proprio servizio di annunci.

La multa è stata comminata per questo motivo. A Meta è stato anche intimato di "cessare effettivamente il comportamento criticato e di astenersi dal riprendere questo comportamento abusivo". A Meta è stato inoltre vietato di utilizzare nuovi metodi simili. Questo potrebbe anche significare che gli utenti di Facebook non saranno più registrati automaticamente al Marketplace di Facebook. Tuttavia, non è ancora chiaro come e cosa verrà implementato esattamente.