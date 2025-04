Novità e trend 11

Mozilla attacca: ecco come dovrebbe essere l'ecosistema di "Thundermail"

Mozilla sta costruendo un nuovo ecosistema. Con un servizio di posta elettronica, un calendario intelligente, un sistema di condivisione di file e un'intelligenza artificiale locale. Si tratta di moduli aperti e rispettosi della privacy. L'obiettivo è quello di competere con le piovre di dati come Gmail e simili.

"Thundermail" è il nome del nuovo ambizioso progetto della Mozilla Foundation. Gli sviluppatori del programma di posta Thunderbird vogliono usarlo per tornare a far parlare di sé. Un tempo si trattava di un client open source che ha perso utenti in massa a causa di comode piattaforme all-in-one come Gmail o Microsoft Office 365.

Ora arriva il grande ritorno: Thundermail non è solo un nuovo servizio di posta elettronica, ma un'intera suite di servizi web che getterà le basi per un ecosistema alternativo e open source - sotto l'ombrello di "Thunderbird Pro".

Tre moduli senza IA nascosta

Il fulcro è l'omonimo servizio di posta elettronica, Thundermail. Gli utenti ricevono un indirizzo e-mail con "thundermail.com" o "tb.pro" e a medio termine dovrebbero essere in grado di utilizzare un'interfaccia webmail basata su browser, simile a Gmail. Mozilla pone particolare enfasi sulla protezione dei dati: non ci sarà alcuna analisi delle email a scopo pubblicitario, nessun trasferimento di dati a terzi e nessun utilizzo nascosto dell'addestramento dell'intelligenza artificiale.

Oltre al servizio di posta elettronica, Mozilla sta lavorando a tre moduli che verranno integrati in Thundermail:

Thunderbird Appointment

Uno strumento di pianificazione degli appuntamenti che ti permette di programmare appuntamenti, gestire calendari e invitare persone a fissare appuntamenti tramite link. Semplice e snello, senza eccessive funzionalità.

Thunderbird Send

La rinascita di Firefox Send, che è stato interrotto nel 2020. Con il servizio di condivisione di file, dovresti essere in grado di inviare file di grandi dimensioni, in modo simile al servizio WeTransfer. Secondo Mozilla, l'invio è crittografato end-to-end e il servizio è stato completamente rielaborato in modo da escludere le lacune e i problemi del servizio precedente.

Il sito web è già online per coloro che sono interessati

Thunderbird Assist

Un modulo AI sperimentale che si basa su un LLM (Large Language Model) locale. L'obiettivo è una gestione intelligente delle e-mail che rispetti le normative sulla protezione dei dati. Se il sistema locale è troppo debole, Thunderbird Assist può accedere facoltativamente e con il consenso a una soluzione cloud protetta basata su Nvidia Confidential Compute. Questa soluzione è stata sviluppata in collaborazione con la start-up Flower AI. Mozilla, tuttavia, non ha ancora dato informazioni sulle sue capacità e funzionalità.

Open source, ma non libero

Mozilla rimane fedele al suo DNA open source. Tutti i moduli di Thunderbird Pro devono essere sviluppati come open source e portati avanti in stretta collaborazione con la Community. Tuttavia, è chiaro che i costi di sviluppo e di gestione sono elevati. Difficilmente potranno essere finanziati solo dalle donazioni. Mozilla punta quindi a un finanziamento in più fasi: I membri della Community e gli utenti attivi di Thunderbird avranno accesso gratuito ai nuovi servizi. Gli altri utenti pagheranno una quota non ancora specificata. Questa somma verrà utilizzata principalmente per gestire l'infrastruttura del server.

A lungo termine, è previsto anche un abbonamento semplificato. Gratuito, con limiti allo spazio di archiviazione o alle dimensioni massime dei file da inviare. Non è ancora chiaro quando verrà lanciata la versione definitiva. Puoi iscriverti alla lista d'attesa qui.

