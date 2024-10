Mini PC in stile console: Thor Zone Tetra in arrivo nel 2025

Thor Zone presenta Tetra: un case mini-ITX in stile console con un design elegante e un supporto hardware di fascia alta. Il nuovo case sarà lanciato sul mercato in due dimensioni all'inizio del 2025 e probabilmente avrà un prezzo elevato.

Con Mjolnir, Thor Zone ha fatto centro su Kickstarter nel 2019: Il case a fattore di forma ridotto (SFF) ha raggiunto il suo obiettivo di finanziamento in soli sei minuti. Hanno perfezionato il design di Mjolnir con il Nanoq all'inizio del 2024. Con il Tetra, ora si stanno avventurando in un case a forma di console di gioco.

Come il Nanoq, il guscio del Tetra è costituito da un unico pezzo. Il produttore non ha ancora rivelato di quale materiale sia fatto. Tuttavia, si può ipotizzare che, come il Nanoq, sia in alluminio. La custodia è disponibile nella versione Tetra S con un volume di 8,8 litri e nella versione Tetra R con 12,3 litri. Le dimensioni esatte non sono ancora note.

Oltre alle diverse dimensioni, l'alloggiamento è disponibile anche in vari colori o elementi di design sulla parte anteriore.

Fonte: Thor Zone

A causa dello spazio limitato disponibile, solo le schede madri Mini-ITX si adattano a entrambe le versioni. Accettano alimentatori SFX o SFX-L. Non c'è spazio per i supporti dati, per questo motivo devi affidarti completamente alle unità SSD M.2.

Un numero sorprendente di schede grafiche entra nel piccolo case.

Fonte: Thor Zone

Ovviamente, non tutte le schede grafiche si adattano a Tetra S e R. Tuttavia, il produttore elenca vari modelli. Si evince che anche la versione più piccola si adatta a una RTX 4090 FE. Alcuni modelli personalizzati, come la RTX 4090 TUF Gaming OC, si adattano anche alla Tetra R. In termini di dimensioni specifiche, il Tetra S si adatta a schede grafiche con una lunghezza massima di 307 millimetri e una larghezza massima di 68 millimetri. Il Tetra R misura rispettivamente 353 e 83 millimetri.

A differenza del Nanoq, il Tetra può essere raffreddato solo ad aria. L'altezza massima della ventola è di 70 millimetri per la Tetra R e 54 millimetri per la Tetra S. La Tetra R può essere raffreddata anche con una ventola da 120 millimetri e la Tetra S con due ventole da 60 millimetri.

Oltre alle ventole, i fori nell'alloggiamento garantiscono il flusso d'aria.

Fonte: Thor Zone

Il Tetra S e R saranno in vendita nel primo trimestre del 2025, inizialmente esclusivamente sul sito web di Thor Zone. Il prezzo non è ancora chiaro. Ma se il Nanoq fornisce qualche indicazione sul prezzo, è probabile che si tratti di un prezzo elevato. Attualmente c'è una finestra di vendita per il Nanoq - ne ho ordinato uno alla prova. La versione base della variante piccola costa 319 euro. Se scegli tutte le opzioni, il prezzo supera i 600 euro. Credo che entrambe le custodie Tetra si collochino in una fascia simile.

Le custodie Thor Zone sono costose, ma la loro fattura le distingue dalle altre.

Fonte: Thor Zone

Personalmente, non vedo l'ora che arrivi la custodia. Probabilmente ne prenderò una per fare delle prove. Secondo le recensioni, la qualità del Nanoq è eccezionalmente buona. Essendo un appassionato di materiali pregiati e ben fatti, devo assolutamente acquistarne una.