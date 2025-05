Novità e trend 13 25

Microsoft aumenta i prezzi delle console Xbox e degli accessori: i giochi saranno presto colpiti

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 2.5.2025

Sony fa da apripista, Microsoft segue l'esempio: le console, i controller e le cuffie Xbox stanno diventando più costosi in tutto il mondo. Anche i giochi presto costeranno di più.

Microsoft ha annunciato un aumento dei prezzi dell'hardware Xbox e di alcuni accessori https://support.xbox.com/en-US/help/hardware-network/console/may-2025-pricing-updates. I nuovi prezzi riguardano vari modelli della Xbox Series X|S e le periferiche ufficiali come i controller e le cuffie. Secondo l'azienda, anche i giochi potrebbero diventare più costosi nel prossimo futuro. Le modifiche saranno inizialmente applicate a mercati selezionati, tra cui Germania e Svizzera. I prezzi indicati in Svizzera devono comunque essere considerati con cautela.

Microsoft giustifica questo passo con «le mutate condizioni di mercato» e «l'aumento dei costi di produzione e distribuzione».

Prezzi delle nuove console - aumento significativo in alcuni casi

In Svizzera, il prezzo della Xbox Series X con un terabyte di spazio di archiviazione passa da circa 489 franchi a circa 599,95 franchi. In Germania, il prezzo di questo modello passerà da 499,99 euro a 599,99 euro. La versione digitale costerà rispettivamente 549,90 franchi e 549,99 euro in futuro.

Anche la più compatta Xbox Series S è interessata: La versione con 512 gigabyte di memoria passerà da circa 289 franchi a 349,95 franchi in Svizzera. In Germania, il prezzo passerà da 299,99 euro a 349,99 euro. La versione più potente da 1 terabyte sarà disponibile in Svizzera a 399,90 franchi e in Germania allo stesso prezzo in euro, con un aumento rispettivamente di circa 50 franchi e di 50 euro rispetto ai prezzi precedenti.

L'edizione speciale Xbox Series X Galaxy Black con due terabyte di spazio di archiviazione è particolarmente accattivante. In Svizzera, il prezzo di questa edizione limitata è passato da circa 649 franchi a 699,95 franchi. In Germania, la console aumenterà di conseguenza il prezzo da circa 649 euro a 699,99 euro

Anche gli accessori saranno più costosi

Microsoft ha rivisto anche la struttura dei prezzi degli accessori ufficiali Xbox, ma non in tutte le aree. Il prezzo del controller standard rimane invariato sia in Svizzera che in Germania.

La situazione è diversa per gli accessori Xbox.

La situazione è diversa per i modelli di fascia alta. Le edizioni speciali del controller wireless aumenteranno di dieci franchi o euro fino a 79,99. L'Elite Wireless Controller Series 2 nella versione principale sarà venduto in Svizzera a 149,95 franchi (in precedenza circa 139 franchi). In Germania il prezzo passerà da 129,99 euro a 149,99 euro. La versione completa dello stesso controller costa ora rispettivamente 199,95 franchi e 199,99 euro - in precedenza i prezzi erano di circa 189 franchi e 179,99 euro.

Anche l'Xbox Wireless Headset sarà più costoso: il prezzo passerà dai precedenti 99,95 franchi ed euro a circa 120.

Anche i giochi saranno presto interessati

Microsoft ha anche annunciato che i nuovi giochi first-party e AAA diventeranno più costosi a partire dalla stagione natalizia 2025. In Svizzera, i nuovi titoli costeranno in futuro fino a 89 franchi, mentre in precedenza il prezzo era solitamente di 79 franchi. In Germania, il prezzo dovrebbe passare da 69,99 a 79,99 euro. Tuttavia, l'adeguamento dei prezzi riguarderà solo le nuove uscite e non i titoli già pubblicati.

Microsoft non è la sola a compiere questo passo. Solo un mese fa, Sony ha aumentato il prezzo della Playstation 5 in diverse regioni, tra cui Germania e Svizzera. Nintendo ha anche recentemente rilasciato dichiarazioni aperte su possibili cambiamenti di prezzo nel settore degli accessori e dei servizi.

Immagine di copertina: CryptoFX / Shutterstock

