Meta testa l'analisi delle foto - e vuole le immagini del tuo smartphone

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 2.7.2025

Meta vuole analizzare le tue foto private per darti "idee creative" per collage e simili. I test sono già in corso in Nord America. Tuttavia, non è ancora chiaro cosa accadrà ai dati nel medio termine.

Meta (la società madre di Facebook) è attualmente alla prova con una Novità che chiede agli utenti se vogliono acconsentire all'elaborazione in cloud «» delle loro foto private. Questo negli Stati Uniti e in Canada. Tuttavia, è chiaro che questa idea verrà estesa a livello globale nel medio termine, anche se non se ne parla ancora. Lo scopo di questa funzione è quello di generare suggerimenti di contenuti supportati dall'intelligenza artificiale sulla base delle immagini. Ma non sulle immagini pubblicate, bensì su quelle memorizzate sul tuo smartphone o sul cloud corrispondente (iCloud o Google Drive).

Come dovrebbe essere esattamente?

Gli utenti di Facebook che desiderano creare una nuova storia vedranno ora un pop-up che chiede loro se vogliono condividere le loro foto private per l'elaborazione sul cloud «» . Questo permette a Meta di caricare foto e video dalla tua galleria a Meta Cloud. Su questa base, Facebook fornirà suggerimenti per collage, retrospettive o per l'editing delle immagini basato sull'intelligenza artificiale.

Le immagini condivise modificate da Meta? Non tutti sono fan dell'idea.

Fonte: Layer8 / Mastodon

I suggerimenti appaiono solo nella visualizzazione della storia e hanno lo scopo di aiutare a preparare le foto per la condivisione. L'utente deve mantenere il controllo: Nessun altro può vedere i suggerimenti e, allo stesso modo, sei tu a decidere se condividere o meno l'immagine. Meta sottolinea inoltre che queste foto non vengono utilizzate per scopi pubblicitari.

Come funziona il trattamento dei dati?

Nonostante l'assicurazione che i suggerimenti sono solo per uso personale, non è chiaro come Meta gestirà le immagini caricate a lungo termine. Cliccando sul pulsante «Allow», gli utenti danno il loro consenso affinché Meta analizzi le foto per generare suggerimenti. Meta non utilizza solo le immagini in sé, ma anche metadati come la data in cui sono state scattate, il luogo e le persone e gli oggetti che contengono per sviluppare delle idee.

Ci si chiede che fine facciano i dati caricati una volta completata l'elaborazione. Meta afferma che i dati non vengono immediatamente utilizzati per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale. Tuttavia, resta da vedere se questo potrebbe accadere in futuro. Meta utilizza già i dati di Meta per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale.

Meta utilizza già i dati degli articoli condivisi pubblicamente per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale. Ora l'azienda vuole accedere anche alle foto private che non sono ancora state condivise su Facebook o Instagram. Tuttavia, nonostante le assicurazioni che queste immagini non saranno utilizzate per l'addestramento dell'IA per il momento, i termini e le condizioni di Meta non forniscono una risposta chiara su quanto a lungo questi dati saranno conservati o se saranno utilizzati per altri scopi in un secondo momento.

Quello che è chiaro è che l'azienda utilizza i dati dei post condivisi pubblicamente.

Quello che è chiaro è che non appena carichi le immagini, ne trasferisci i diritti alla società. L'azienda autorizza quindi «a utilizzare tutte le informazioni personali associate alle immagini» per l'addestramento della sua IA, se l'utente non si è opposto. Questa pratica è già in uso per i contenuti che sono stati condivisi in precedenza. Per esempio, un utente di Reddit ha notato questo.

Almeno: Meta sottolinea che la funzione di opt-in di «è». Ciò significa che devi dare il tuo consenso esplicito affinché l'azienda utilizzi le tue immagini in questo modo. A differenza dell'elaborazione dei tuoi contenuti online da parte dell'IA di Meta, alla quale dovevi opporti espressamente.

Immagine di copertina: Shutterstock

