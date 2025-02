Novità e trend 28 11

Meta lancia il progetto "Waterworth": 50.000 chilometri di rete di cavi sottomarini

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 17.2.2025

Cinque continenti, 50.000 chilometri, dieci miliardi di dollari: Il progetto "Waterworth" di Meta è destinato a diventare la rete di cavi sottomarini più lunga del mondo. Anche i politici sono coinvolti.

Meta ha annunciato ufficialmente venerdì scorso il progetto Waterworth: la costruzione della rete di cavi sottomarini più lunga del mondo. Con una lunghezza prevista di 50.000 chilometri, questa rete collegherà cinque continenti. L'obiettivo è migliorare l'infrastruttura di rete per le piattaforme Facebook, Instagram e WhatsApp.

Dettagli sul progetto

Il punto di partenza della rete di cavi è previsto sulla costa orientale americana. Da lì, la rete di cavi sottomarini passerà per Brasile, Sudafrica, India e Australia. Il punto finale del cavo si trova sulla costa occidentale degli Stati Uniti, all'incirca all'altezza di San Francisco.

L'attuale infrastruttura della rete sottomarina.

Fonte: TeleGeography / Submarine Cable Map

Secondo Meta, il progetto è il primo collegamento diretto previsto tra Brasile e Sudafrica. Questo percorso non è ancora stato coperto dai cavi sottomarini esistenti. Sarà inoltre l'unica connessione che collegherà l'India all'Australia, aggirando lo Stretto di Malacca per ridurre i rischi geopolitici.

Costi: 10 miliardi di dollari per cavi fino a 7000 metri di profondità

La rete di cavi sottomarini sarà composta da 24 coppie di fibre. Meta prevede di utilizzare nuove tecniche di instradamento e tecnologie di posa per posare i cavi fino a 7.000 metri di profondità e fornire una migliore protezione nelle aree ad alto rischio.

Secondo Meta, la rete di cavi sottomarini sarà composta da 24 coppie di fibre ottiche.

Secondo un rapporto di Techcrunch, il costo del progetto è stimato in oltre dieci miliardi di dollari americani.

Cooperazione tra USA e India

Il progetto "Waterworth" non è solo un'impresa tecnologica, ma anche economica e geopolitica. La cooperazione tra gli Stati Uniti e l'India svolge un ruolo centrale in questo senso: l'India investe nella manutenzione, nella riparazione e nel finanziamento della rete di cavi nell'Oceano Indiano. Questa partnership mira a rafforzare la connettività nell'Oceano Indiano e a promuovere la cooperazione economica.

Giovedì scorso, la Casa Bianca ha pubblicato una dichiarazione congiunta del Presidente degli Stati Uniti Trump e del Primo Ministro indiano Shri Narendra Modi in merito alle politiche in cui i due Paesi intendono collaborare. Anche il progetto "Waterworth" svolge un ruolo importante in questa dichiarazione.

Immagine di copertina: Meta

Mi piace questo articolo! A 28 persone piace questo articolo