Novità e trend 12 1

Meta AI sbarca in Europa: chatbot AI presto su Facebook, Whatsapp & Co.

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 20.3.2025

Con un po' di ritardo, Meta sta rendendo disponibile la sua AI "Meta AI" anche in Europa. L'assistente AI sarà integrato in modo permanente nelle app Meta Whatsapp, Instagram, Facebook e Messenger.

Meta ha annunciato il 19 marzo che il suo chatbot AI MetaAI sarà ora disponibile anche in Europa. La nuova funzione apparirà gradualmente nelle tue app Meta a partire da questa settimana. La riconoscerai da un cerchio blu. La funzione AI è gratuita.

Per gli utenti degli Stati Uniti e di altri paesi, MetaAI è disponibile dal 2023, mentre in Europa l'introduzione è stata a lungo ritardata "a causa delle numerose normative". Secondo l'azienda, MetaAI è già utilizzato da 700 milioni di persone ogni mese, anche senza l'Europa.

Assistente per le domande di tutti i giorni

Meta afferma che il facile accesso all'assistente AI direttamente nelle app che le persone utilizzano in ogni momento articoli la sua popolarità. MetaAI viene percepita come un assistente personale e spesso le vengono chieste istruzioni, ulteriori informazioni e raccomandazioni. L'IA ha accesso a internet e quindi incorpora gli eventi attuali e i nuovi prodotti.

L'IA può anche analizzare i prodotti e le applicazioni.

L'IA può anche analizzare le foto e rispondere a domande su di esse. Meta cita come esempi la traduzione di un menu e i consigli per la cura di una pianta fotografata. Dovrebbe essere possibile anche modificare le foto: Chiedi all'IA di rimuovere le persone sullo sfondo di una foto o di cambiare il colore di un capo di abbigliamento.

La MetaAI dovrebbe essere in grado di spiegare simboli e segni sulle foto, ad esempio.

Fonte: Meta/Whatsapp

L'assistente di chat si basa su Llama, la famiglia di modelli linguistici di Meta. Questi modelli linguistici sono stati sviluppati per comprendere al meglio il linguaggio umano e il contesto.

Chat partner solo per te o nelle chat di gruppo

Dovresti essere in grado di riconoscere MetaAI in tutte le app Meta da un piccolo cerchio blu-viola. Non ho ancora ricevuto l'aggiornamento, quindi purtroppo non posso mostrarti alcuno screenshot. Su Whatsapp, ad esempio, puoi trovare il cerchio nella scheda Chat. A quanto pare, MetaAI è a tua disposizione come un normale contatto di chat. Puoi anche inoltrare all'IA i messaggi di altre chat. MetaAI capisce il tedesco, il francese, l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, il portoghese e l'arabo, tra le altre cose. In una chat di gruppo, MetaAI è disponibile come un normale contatto.

Nelle chat di gruppo, dovresti essere in grado di richiamare il chatbot dell'IA con @MetaAI. L'IA si sentirà indirizzata nella chat e risponderà alla tua domanda. Tutti gli utenti della chat potranno vedere il tuo dialogo con l'IA. Questo potrebbe essere interessante per una pianificazione comune o per chiarire una volta per tutte in quale ordine devono essere guardati i film di "Star Wars" (cronologicamente, non in base all'uscita!).

Protezione dei dati e restrizioni

In argomento di protezione dei dati Meta dichiara che l'IA può leggere solo i messaggi in cui è stata direttamente citata o indirizzata. Tutti gli altri non sono disponibili per MetaAI. Devi anche tenere presente che un'IA non ha sempre ragione. Per precauzione, Meta afferma anche che l'assistente a volte fornisce risposte errate.

Immagine di copertina: Shutterstock/Mamun_Sheikh

Mi piace questo articolo! A 12 persone piace questo articolo