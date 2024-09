Meno distrazioni, più concentrazione: il TCL 50 Pro Nxtpaper con l'innovativa modalità monocromatica

TCL sta ampliando ulteriormente il suo concetto di dispositivi con display opachi. Alla fiera tecnologica IFA di Berlino, il produttore presenta un nuovo smartphone che passa a una speciale modalità e-reader tramite un pulsante laterale.

Uno smartphone può essere utilizzato per quasi tutto. È proprio per questo che mi piace farmi distrarre dalle tante app e funzioni colorate. TCL ha trovato un rimedio con un nuovo smartphone: il TCL 50 Pro Nxtpaper può trasformare il display in modalità monocromatica grazie a un cursore.

Uso il cursore sul lato per passare dal colore al bianco e nero.

Fonte: Michelle Brändle

Il display, già finemente opacizzato, mostra quindi contrasti più forti e solo toni di grigio. Anche le app sono personalizzate e visualizzate con un design speciale, come semplici pittogrammi con linee nere.

Il TCL 50 Pro in modalità e-reader.

Fonte: Michelle Brändle

La modalità è progettata per aiutarti a concentrarti meglio sulla lettura e simili. La finitura opaca rende il display meno riflettente e più facile da vedere. Inoltre, consuma meno energia. Secondo TCL, lo smartphone con la sua batteria da 5010 mAh dovrebbe durare fino a una settimana. Potrai poi ricaricarlo con una potenza massima di 33 watt.

Ecco come si presenta lo Switch in offerta:

Altre specifiche del TCL 50 Pro Nxtpaper

Lo smartphone ha un display IPS da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 120 hertz. La risoluzione è di 2460 × 1080 pixel. Lo smartphone è dotato di un MediaTek Dimensity 6300, viene fornito con Android 14 e riceverà due anni di aggiornamenti Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Il display in modalità normale e colorata.

Fonte: Michelle Brändle

Il TCL 50 Pro Nxtpaper è dotato di una fotocamera principale da 108 MP, una ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da due megapixel. Sulla parte anteriore è presente una fotocamera per selfie da 32 MP. Fin qui tutto bene.

Un accessorio interessante che TCL offre come opzione è la custodia flip con stilo integrato. La uso principalmente per il disegno digitale, uno dei miei hobby preferiti. Scrivere e disegnare sulla superficie opaca del display dello smartphone è effettivamente piacevole, ma non sempre è altrettanto affidabile. Infatti, a volte le linee sono sfalsate o la penna non risponde per un attimo. Eppure: quando il display di uno smartphone è in grado di scrivere e fare schizzi, la penna non è sempre affidabile. Eppure: quando un rappresentante di TCL mi distoglie involontariamente dai miei pensieri artistici mentre sto disegnando, è già passata mezz'ora, che in realtà non era prevista nel mio rigido programma. Maledetto tempo!

Grazie alla custodia con penna integrata come accessorio, puoi scrivere e disegnare.

Fonte: Michelle Brändle

Prezzo e disponibilità

Il TCL 50 Pro Nxtpaper arriverà in Europa e costerà poco meno di 300 euro. Non è ancora certo quando e se sarà disponibile nel nostro negozio. Ulteriori informazioni sul dispositivo sono disponibili sul sito ufficiale. TCL offre il modello in diversi colori speciali. A me piace particolarmente il bianco madreperla marmorizzato. Il telefono è disponibile anche in nero con questa texture. Esiste anche una versione viola, blu o oro, in cui una parte del retro è opaca e una lucida.