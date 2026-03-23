Meno AI, aggiornamenti flessibili e una barra delle applicazioni mobile dovrebbero salvare Windows 11

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di Jan Johannsen
Microsoft riconosce che Windows 11 ha molti difetti. Il sistema operativo viene ora personalizzato in base ai desideri degli utenti.
La barra delle applicazioni sarà più flessibile, il copilota meno invadente e gli aggiornamenti interromperanno la vita di tutti i giorni con minore frequenza: questi sono tre dei numerosi cambiamenti che Microsoft sta annunciando per Windows 11. Si basano sui feedback che l'azienda di software ha raccolto negli ultimi mesi. Si tratta di tre dei numerosi cambiamenti annunciati da Microsoft per Windows 11, basati sui feedback raccolti dalla società di software negli ultimi mesi.
Pavan Davuluri, il vicepresidente di Microsoft responsabile di Windows, ha annunciato personalmente le nuove funzionalità in un blog post. Saranno disponibili alla prova nelle versioni pre-release di Windows a partire da marzo. Microsoft non ha ancora annunciato quando arriveranno su tutti i computer Windows.
La barra delle applicazioni flessibile è una personalizzazione visiva del flusso di lavoro. In futuro, potrà essere posizionata anche nella parte superiore o laterale dello schermo, a seconda di dove ti conviene di più. Proprio come è già possibile impostarla in Windows 10.
Microsoft sembra anche essersi resa conto che Copilot è troppo invadente. Ad esempio, «i punti di ingresso non necessari di Copilot» saranno ridotti in programmi come lo «strumento di taglio», «Notepad», l'app per le foto e nei widget.
In futuro, gli aggiornamenti dovrebbero disturbarti meno quando usi Windows. Al contrario, Microsoft sta pianificando di fornire un maggior numero di aggiornamenti che non richiedano il riavvio. Ci sarà anche la possibilità di mettere in pausa o saltare gli aggiornamenti. I riavvii o gli spegnimenti senza l'installazione automatica degli aggiornamenti dovrebbero essere possibili. Per quanto riguarda File Explorer, Microsoft ha previsto un numero maggiore di aggiornamenti che non richiedono il riavvio.
Per quanto riguarda File Explorer, Microsoft promette un avvio più rapido, una navigazione migliorata e prestazioni migliori nella gestione dei file in una prima fase. I widget dovrebbero «essere più fluidi» e dovresti avere un maggiore controllo sul loro aspetto. Se utilizzi il «Discover Feed», Microsoft ti promette una migliore personalizzazione.
Altri cambiamenti riguardano il «Programma Windows Insider», che consente agli interessati di accedere alle versioni pre-release di Windows. Microsoft vuole rendere più facile capire come partecipare e quali cambiamenti sono disponibili. È ora disponibile un «Feedback Hub» migliorato per il feedback degli utenti.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
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