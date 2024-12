"Marvel Rivals" ha un inizio brillante con 10 milioni di giocatori in 3 giorni

Lo sparatutto di eroi "Marvel Rivals" di Netease Games ha registrato dieci milioni di giocatori nelle prime 72 ore dal suo rilascio. Con oltre 480.000 giocatori contemporanei su Steam e recensioni positive, il gioco è stato finora un vero successo.

Il nuovo sparatutto di eroi "Marvel Rivals" è partito alla grande. Nelle prime 72 ore dalla sua uscita, il gioco di Netease Games ha già attirato dieci milioni di giocatori in tutto il mondo. Questo è stato annunciato dal team dietro al gioco su X. Attualmente questo titolo è uno dei giochi più giocati in tutto il mondo.

Al suo apice, lo sparatutto ha raggiunto più di 480.000 giocatori simultanei su Steam e ha una valutazione prevalentemente positiva del 75 percento. Il gioco free-to-play è stato rilasciato il 6 dicembre 2024 sulle principali piattaforme. Queste includono Steam, Epic, Xbox e Playstation. "Rivals" combina il gameplay di "Overwatch" con lo sfondo del vasto universo dei fumetti Marvel.

Dal suo rilascio, Rivals ha superato più volte la soglia dei 400k giocatori. Al mattino, tuttavia, il numero di giocatori è sempre leggermente inferiore.

Fonte: Kim Muntinga screenshot via SteamDB

Questo successo sottolinea l'alto livello di interesse per gli sparatutto di eroi a squadre e la perdurante popolarità dell'universo Marvel. La rapida accettazione da parte della comunità dei videogiocatori dimostra che Netease Games ha toccato un nervo scoperto con "Marvel Rivals".

Tuttavia, l'enorme affluenza ha probabilmente portato anche a problemi di server in alcuni casi. Ci sono state diverse lamentele per la visualizzazione del messaggio di errore "Connessione al server fallita" quando si cercava di avviare una partita. Tuttavia, si spera che questo problema venga risolto presto.

Nel gioco puoi scegliere tra un totale di 33 eroi o cattivi Marvel, tra cui Vedova Nera, Hulk, Magneto, Venom e Wolverine. Tutti i personaggi hanno abilità individuali e sono suddivisi in tre ruoli diversi: Avanguardia, Duellante e Stratega. Anche le abilità di squadra sono importanti e ti permettono di scatenare superpoteri congiunti con i tuoi alleati. Infatti, tu e la tua squadra potrete sfidare altri giocatori in battaglie 6v6 su otto mappe per le modalità "Partita Veloce" e "Competitiva", una mappa Conquista e un nuovissimo campo di allenamento.

La stagione 0, con cui è iniziato "Marvel Rivals", durerà un mese. Si svolgerà con il titolo "Dooms' Rise". Secondo gli sviluppatori, è il capitolo di apertura del caos causato dalla collisione dei singoli esperimenti temporali del Dottor Destino e dal conseguente innesco dell'intreccio temporale. Netease Games ha già annunciato che espanderà continuamente Marvel Rivals con nuovi contenuti.

