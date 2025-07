Novità e trend 10 4

Maingear Retro95: da un pesce d'aprile a un PC da gioco finito e dormiente

Vuoi un PC da gioco moderno con un look retrò, ma non hai voglia di assemblarlo da solo? Allora il Maingear Retro95 potrebbe fare al caso tuo.

Nell'anno 2023, il produttore taiwanese di componenti per PC Silverstone si è concesso uno scherzo d'aprile con un case per PC presumibilmente disponibile. Il pubblico lo accolse così bene che l'azienda intuì un'opportunità. Verso la fine del 2024, lo scherzo è diventato realtà: l'azienda ha infatti lanciato il case retro per desktop sotto forma di FLP01.

E ora il produttore statunitense di PC da gioco Maingear ha acquistato il case, gli ha dato un look personalizzato e lo ha equipaggiato con una potente CPU, una GPU e molto altro ancora.

Fino a AMD Ryzen 7 9800X3D e Nvidia Geforce RTX 5080

Il Retro95 ha un colore beige combinato con elementi neri. Le ventole Nocuta opzionali garantiscono il raffreddamento del sistema.

Laccato di fresco, con l'aggiunta del tuo logo e pronto per essere utilizzato.

Fonte: Maingear

Puoi configurare come deve essere riempito. È possibile scegliere tra un AMD Ryzen 7 9800X3D o un Intel Core Ultra 245K, una Nvidia Geforce RTX 5080, 96 gigabyte di RAM DDR5 e fino a 36 terabyte di storage (3 × SSD + 1 × HDD).

Il flusso d'aria passa attraverso l'alloggiamento.

Fonte: Maingear

Due dischi floppy finti sono impressi sulla parte anteriore. Se abbassi quello superiore, dietro puoi trovare un'unità DVD o Blu-ray. In questo modo potrai giocare ai videogiochi della vecchia PS1 con un emulatore direttamente dal disco originale, ad esempio.

I drive dei floppy disk, i pulsanti fisici e gli indicatori LED danno un'atmosfera retrò.

Fonte: Maingear

Le connessioni frontali si trovano dietro il secondo sportellino: jack da 3,5 mm, USB-C e due porte USB-A.

Si è pensato anche alle connessioni frontali

Fonte: Silverstone

Il sistema operativo è Windows 11 Home o, a pagamento, 11 Pro. Maingear dichiara che l'installazione dovrebbe essere priva di bloatware. Il produttore dichiara inoltre che Retro95 è un prodotto in edizione limitata. Tuttavia, non è chiaro quante unità saranno effettivamente prodotte. Ciò che è chiaro, invece, è il prezzo: si parte da 1599 dollari USA più le spese di spedizione e l'IVA.

Se vuoi fare tua una Retro95, puoi configurarla/acquistarla qui. In alternativa, puoi personalizzare la verniciatura, disegnare il tuo logo e scegliere il caso Silverstone.

Immagine di copertina: Maingear

