Mac Studio ottiene M4 Max e M3 (leggi bene) Ultra

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 5.3.2025

Apple presenta l'M3 Ultra insieme a un nuovo Mac Studio. Il chip più potente mai realizzato dai californiani ha fino a 32 core di CPU e 80 core di GPU. Se non ti limiti al configuratore, puoi spendere cifre a cinque zeri.

Dopo una pausa di quasi due anni, Apple regala al Mac Studio due nuovi chip: L'M4 Max era prevedibile. Dopo tutto, è presente nel MacBook Pro dallo scorso autunno. Ma per ottenere prestazioni ancora più elevate, non c'è un M4 Ultra, ma "solo" un M3 Ultra. Questo è sorprendente, in quanto la generazione M3 si basa su un processo di produzione a partire dal 2023.

L'M3 Ultra funziona secondo lo stesso principio del suo predecessore: Apple unisce due chip Max. Questo raddoppia il numero di core e la larghezza di banda della memoria. Tuttavia, come suggerisce il nome, non è l'attuale M4 Max a fungere da base per l'ultimo Ultra, ma l'M3 Max. Ciò significa che il divario tra il Mac Studio con chip Max e Ultra non dovrebbe essere così grande come negli altri anni.

In termini assoluti, il Mac Studio M3 Ultra è comunque il "Mac più potente di sempre", come scrive Apple nel suo comunicato stampa. È stato progettato per carichi di lavoro impegnativi, come la modellazione 3D e l'editing video professionale. Per la prima volta, la memoria unificata può essere espansa fino a 512 GB. Ciò consente, tra l'altro, l'esecuzione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) interamente dalla memoria principale.

Quanto sia più veloce M3 Ultra rispetto a M2 Ultra non è chiaro dall'annuncio di Apple. Ci sono solo confronti con l'M1 Ultra e con un vecchio Mac Pro con chip Intel. Sebbene siano impressionanti ("prestazioni 6,4 volte più veloci in Maxon Redshift"), sfidano la logica. Per un confronto pertinente con il diretto predecessore, dovrai aspettare i benchmark indipendenti.

L'habitat naturale del Mac Studio sono - beh, gli studi.

Fonte: Apple

Può diventare piuttosto costoso

A parte i chip, il Mac Studio riceve il supporto per Thunderbolt 5 (120 Gbit/s) e un maggior numero di display esterni: l'M3 Ultra può gestire fino a otto schermi con risoluzione 6K a 60 hertz. Con l'M4 Max, si arriva a quattro schermi 6K più uno 4K. L'unità SSD può essere aumentata fino a 16 terabyte, a patto che non ti dispiacciano i prezzi esorbitanti di Apple per l'archiviazione.

Il prezzo base dell'M3 Ultra è di circa 1,5 milioni di euro.

Il prezzo base del Mac Studio non è cambiato rispetto alla generazione precedente in Svizzera. In Germania, il bel cubo di alluminio costerà 100 euro in più. Per le versioni con più core, RAM e SSD, Apple applica, come sempre, prezzi molto elevati. Alcuni esempi di configurazioni:

M4 Max, 14 / 32 core, 36 GB di RAM, 512 GB di SSD: 2099 franchi / 2499 euro

M4 Max, 16 / 40 core, 48 GB di RAM, 512 GB di SSD: 2799 franchi / 3124 euro

M3 Ultra, 28 / 60 core, 96 GB di RAM, 1 TB SSD: 4199 franchi / 4999 euro

M3 Ultra, 32 / 80 core, 96 GB di RAM, 1 TB SSD: 5699 franchi / 6874 euro

M3 Ultra, 32 / 80 core, 512 GB di RAM, 16 TB di SSD: 14299 franchi / 17624 euro

Il nuovo Mac Studio sarà disponibile dal 12 marzo. Non appena sarà possibile ordinarlo da noi, il link sarà aggiunto qui.

Immagine di copertina: Apple

