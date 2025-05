Novità e trend 25 35

L'UE vuole bloccare il porno per i giovani

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 28.5.2025

Alcune grandi piattaforme porno potrebbero violare le leggi dell'UE sulla protezione dei giovani. La Commissione ha avviato un'indagine e vuole implementare una prova sicura dell'età. Una soluzione tecnica sicura è già disponibile.

La Commissione Europea ha avviato un'indagine contro quattro delle più grandi piattaforme pornografiche online del mondo: Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos. Il sospetto: mancanza di protezione per i minori. Le accuse riguardano disposizioni chiave del Digital Services Act (DSA), l'insieme di norme dell'UE per la regolamentazione dei contenuti online. L'attenzione principale è rivolta alle inadeguate opzioni di verifica dell'età. Il consumo di questi contenuti potrebbe avere un impatto sulla salute mentale e fisica dei giovani.

Quale è esattamente il problema?

La Commissione Europea accusa specificamente le piattaforme interessate di non utilizzare misure di verifica dell'età adeguate ed efficaci. Infatti, nella maggior parte di questi siti, è sufficiente cliccare sul pulsante «Sì, ho più di 18 anni» per ottenere pieno accesso a tutti i contenuti.

Per la Commissione UE questo non è sufficiente: i metodi utilizzati sono del tutto inefficaci nella pratica. Ciò significa che i minori possono accedere a contenuti che non sono destinati a loro senza alcun ostacolo significativo. Tuttavia, i metodi utilizzati sono del tutto inefficaci.

Tuttavia, ad oggi si è posto il problema di un metodo efficace e sicuro per dimostrare l'età. Caricare documenti ufficiali scannerizzati su un operatore di una piattaforma porno è un'opzione riservata a pochissimi utenti. Secondo la Commissione, sta pubblicando una cosiddetta app "white-labelled" che non trasmette alcun dato alle piattaforme, a parte l'informazione che la persona che visita il suo sito web è maggiorenne. Questo viene fatto in collaborazione con gli Stati membri dell'UE. Questa app sarà disponibile su «dall'estate del 2025» fino alla fine del 2026, quando sarà disponibile il portafoglio digitale dell'UE, l'equivalente europeo dell'Identità svizzera.

Non è solo una questione di tecnologia

La Commissione ritiene che la mancanza di verifica dell'età non solo metta a rischio la protezione dei minori, ma anche la fiducia nella capacità delle piattaforme digitali di assumersi la responsabilità sociale «» . La Commissione sta quindi indagando anche sulla misura in cui le piattaforme adottano misure per ridurre al minimo i possibili effetti negativi sui bambini e sui giovani. Il DSA obbliga le piattaforme a valutare e minimizzare regolarmente tali rischi. Secondo la Commissione, questo aspetto è stato trascurato dai servizi indagati.

Henna Virkkunnen è responsabile per la sovranità, la sicurezza e la democrazia digitale nell'UE.

Il quadro giuridico: La legge sui servizi digitali (DSA)

Le piattaforme con più di 45 milioni di utenti attivi nell'UE sono considerate «Very Large Online Platforms» (VLOPs). Queste sono soggette a requisiti particolarmente severi. Pornhub, XNXX e XVideos sono considerate VLOP. Stripchat ha recentemente perso questo status dopo che la società ha dichiarato di rimanere al di sotto della soglia di utenti. Tuttavia, le indagini in corso si riferiscono al periodo in cui Stripchat era ancora considerato un VLOP.

Le sanzioni in caso di inadempienza sarebbero pesanti: le piattaforme potrebbero incorrere in multe fino al 6% del loro fatturato annuo globale, una multa potenzialmente dell'ordine di centinaia di milioni. Tuttavia, le indagini richiederanno del tempo - al momento non è prevista alcuna scadenza. L'obiettivo delle indagini potrebbe anche ampliarsi, includendo ad esempio i modelli oscuri proibiti. Le aziende interessate sono state finora caute. Pornhub fa riferimento alla sua appartenenza all'ASACP (Association of Sites Advocating Child Protection) e sottolinea di non essere soddisfatta dell'indagine. Anche se fosse in vigore un'efficace verifica dell'età, nella migliore delle ipotesi i minori passerebbero a piattaforme i cui contenuti non sono affatto moderati. XNXX e Stripchat rimangono completamente in silenzio.

