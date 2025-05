Novità e trend 21 14

L'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile sta progettando un "Journey Pass" digitale per i viaggi aerei

7.5.2025

I viaggi aerei internazionali potrebbero subire il più grande cambiamento degli ultimi 50 anni. L'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile vuole sostituire le tradizionali carte d'imbarco e i check-in con dati biometrici e un "Journey Pass" digitale.

L'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) sta pianificando un cambiamento di vasta portata nel settore dei viaggi internazionali: con il cosiddetto «Journey-Pass», in futuro verrà introdotto un sistema digitale che sostituirà le tradizionali carte d'imbarco e i check-in manuali. La notizia è stata riportata per la prima volta dal quotidiano britannico The Times. Al centro di questa iniziativa c'è l'utilizzo della tecnologia biometrica di riconoscimento facciale: un passo che non solo dovrebbe migliorare la comodità e l'efficienza, ma anche aumentare gli standard di sicurezza.

Identità digitale al posto dei documenti fisici

Il Journey Pass «» si basa sul principio dell'identità di viaggio memorizzata digitalmente (Digital Travel Credentials, in breve DTC), che combina i dati dei passeggeri, i dettagli del viaggio e le caratteristiche biometriche in un'unica piattaforma. In futuro, i viaggiatori potranno confermare la propria identità in modo digitale prima di arrivare in aeroporto, ad esempio tramite un'applicazione per smartphone o un portale online. Nell'aeroporto stesso, il riconoscimento facciale sostituirà i consueti meccanismi di controllo come il controllo dei passaporti, la consegna dei bagagli e l'imbarco con una carta d'imbarco fisica.

L'ICAO ha specificato il concetto di documento di viaggio digitale in un documento ufficiale del giugno 2024, in cui la Digital Travel Credential (DTC) è descritta come un elemento centrale. Tale documento digitale è costituito da due componenti: una componente virtuale (DTC Virtual Component, DTC-VC), che viene memorizzata ad esempio su dispositivi mobili, e una componente fisica (DTC Physical Component, DTC-PC), che può servire anche come prova di identità aggiuntiva o di backup.

Che cos'è l'ICAO? L'ICAO, un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede a Montreal, collabora con gli stati membri, gli aeroporti e le compagnie aeree per sviluppare standard tecnici e quadri legali per l'introduzione. L'obiettivo è quello di creare un'infrastruttura compatibile a livello globale che tenga conto sia della protezione dei dati che dei requisiti di sicurezza internazionali.

Potenziale per una maggiore efficienza

Secondo l'ICAO, il Journey Pass «» potrebbe accelerare notevolmente i processi negli aeroporti. Le code ai banchi del check-in, i controlli dei documenti ai vari checkpoint e il tradizionale processo di imbarco potrebbero essere ampiamente automatizzati. Anche la consegna dei bagagli e le formalità di immigrazione potrebbero essere perfettamente integrate nel sistema, il che non solo farebbe risparmiare tempo ma ridurrebbe anche il rischio di errori umani. Tuttavia, questo potrebbe aprire la porta a errori tecnici.

Alcuni paesi, tra cui Singapore, gli Emirati Arabi Uniti e i Paesi Bassi, stanno già facendo delle prove con tecnologie simili nell'ambito di progetti pilota nazionali. L'ICAO vuole ora mettere in comune questa esperienza e utilizzarla come base per una soluzione globale.

Lufthansa alla prova delle soluzioni biometriche

Anche il Gruppo Lufthansa è attivamente coinvolto nello sviluppo e nella sperimentazione di tecnologie biometriche. Da diversi anni ormai la compagnia aerea sta testando procedure di imbarco biometriche in una selezione di aeroporti, tra cui Francoforte e Monaco. I passeggeri possono identificarsi tramite una scansione facciale per superare i controlli di sicurezza, l'accesso alle lounge o l'imbarco sull'aereo in modo più rapido e senza una carta d'imbarco fisica. Queste procedure si basano sulla scansione facciale.

Queste procedure si basano sulla registrazione volontaria e collegano i dati biometrici alle prenotazioni dei voli e ai documenti di viaggio. Le procedure basate sul volto non solo accelerano i processi, ma riducono anche il contatto fisico - un vantaggio che è diventato particolarmente importante dopo la pandemia di coronavirus.

Protezione dei dati e sfide legali

Nonostante le possibilità tecnologiche, la protezione e la sovranità dei dati rimangono questioni fondamentali. I dati biometrici sono considerati particolarmente sensibili in quanto non modificabili e possono avere gravi conseguenze se utilizzati in modo improprio. L'ICAO sottolinea che la protezione dei dati personali è una priorità assoluta. Secondo l'organizzazione, il «Journey-Pass» dovrebbe basarsi sui principi di minimizzazione dei dati, trasparenza e archiviazione decentralizzata, con gli utenti che mantengono il controllo sulle loro informazioni in ogni momento.

Tante code e lunghi processi di check-in potrebbero essere eliminati in futuro con i documenti di viaggio digitali previsti dall'ICAO.



Introduzione ancora aperta

Non è ancora disponibile un calendario concreto per l'introduzione a livello nazionale. Tuttavia, l'ICAO ha annunciato che nei prossimi anni realizzerà gradualmente dei progetti pilota in aeroporti selezionati. L'attenzione si concentrerà sulla fattibilità tecnica, sull'accettazione da parte degli utenti e sulla fattibilità legale. Solo sulla base di questi risultati si potrà pensare a un'introduzione a livello mondiale.

Il Journey Pass di «» potrebbe introdurre un cambiamento fondamentale nel trasporto aereo globale a lungo termine. Mentre i documenti di viaggio tradizionali passeranno in secondo piano in futuro, l'identità digitale è destinata a diventare il biglietto d'ingresso principale al mondo dei viaggi. Tuttavia, la capacità del sistema di affermarsi a livello internazionale dipende in larga misura dalla cooperazione tra gli Stati, i fornitori di servizi tecnologici e la società civile.



