Logitech Signature Slim Solar+: veramente senza fili

Non dovrai mai ricaricare la Signature Slim Solar+. Davvero MAI, perché grazie a "Logi LightCharge", Logitech rinuncia persino alla connessione di ricarica.

Ottimamente, la Logitech Signature Slim Solar+ - o K980 in breve - ricorda la MX Keys. È una tastiera a grandezza naturale con interruttori a forbice. Fin qui tutto normale. Cosa la rende speciale: Grazie a un modulo solare, che Logitech «chiama Logi LightCharge», il produttore promette una durata infinita della batteria - o almeno dieci anni. Ecco quanto dovrebbe durare la batteria.

Carica anche con la luce artificiale

La stretta striscia nella parte superiore della tastiera si ricarica non solo con la luce del sole, ma anche con la luce artificiale. Per caricare la batteria sono necessari almeno 200 lux. Il governo tedesco raccomanda un'intensità luminosa di 500 lux per gli uffici. Nel suo habitat naturale, il K980 dovrebbe quindi avere sempre luce sufficiente per la ricarica. Anche se non è completamente carico, il K980 dovrebbe durare fino a quattro mesi in completa oscurità.

Sotto il mio lucernario, il K980 dovrebbe avere una batteria infinita senza problemi.

La tecnologia mi ricorda la mia vecchia calcolatrice scolastica, che aveva un pannello solare che si ricaricava anche con la luce artificiale, o il registratore di cassa giocattolo dei miei figli dell'Ikea. Quindi non è una novità assoluta. Anche Logitech utilizza questa idea da molto tempo. Anche la K750, che ha più di dieci anni, ha una cella solare, ma non dura all'infinito. La novità del K980 è che il produttore svizzero ha rinunciato completamente alla connessione di ricarica. Questo è possibile grazie a batterie e moduli più efficienti, mentre i nuovi standard Bluetooth richiedono meno energia. Oltre al Bluetooth standard, la tastiera può essere collegata anche tramite Logi Bolt.

Funzioni familiari di Logitech

Come la batteria, anche gli interruttori sono progettati per essere durevoli: Sono stati progettati per resistere ad almeno dieci milioni di battute. Rispetto agli interruttori meccanici, che possono arrivare a cinque volte tanto, non è molto. Dovrebbe essere più che sufficiente per l'uso quotidiano: per raggiungere questo risultato dovresti premere uno switch più di 2500 volte al giorno, compresi i fine settimana.

La tastiera può essere collegata a una rete di computer.

La tastiera può essere collegata a un massimo di tre dispositivi. È inoltre dotata di un tasto «AI», che puoi utilizzare per accedere rapidamente all'assistente AI Copilot in Windows. Alcuni tasti possono anche essere rimappati, il che richiede l'applicazione Logi Options+. Tuttavia, non troverai alcuna retroilluminazione, perché probabilmente richiederebbe un consumo energetico eccessivo. La tastiera è compatibile con il sistema di navigazione e con il sistema di controllo di Windows.

La tastiera è compatibile con macOS, Linux, ChromeOS e Android. Al momento non è prevista una versione speciale per Mac, ma i tasti hanno un'etichettatura multipla. Puoi ordinare la tastiera adesso.

