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Lo youtuber costruisce 15 mini ventole in una ventola da 120 mm - perché può farlo

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 18.3.2026

Cosa fai quando hai troppe ventole in miniatura e troppo tempo libero? Costruisci quello che probabilmente è il ventilatore per PC più inutile e allo stesso tempo più affascinante del mondo.

Sono anni che seguo lo youtuber «Major Hardware». Le sue creazioni dei fan sono leggendarie. Nell'ultimo video, dice di non aver avuto un'idea «stupida» per un progetto dei fan per un po' di tempo. Ora ha finalmente ritrovato la creatività.

Il suo ambizioso progetto: costruire una ventola da 120 mm partendo da 15 mini ventole da 30 mm. Si basa sulla leggendaria NF-A12x25 di Noctua. L'idea nasce da un UFO giocattolo dei suoi figli. Major Hardware nota che i piccoli motori all'interno muovono una quantità d'aria sorprendente. Si pone la domanda: quante di queste piccole ventole ne fanno una grande? E come possono essere disposte in modo che il pezzo sia bello da vedere?

Un giocattolo serve da ispirazione

Fonte: Major Hardware

Progetto Fanhattan

Un rapido calcolo: 14-15 mini ventole con un diametro di 30 mm ciascuna coprono all'incirca la stessa area di una singola ventola da 120 mm. Major Hardware crea un framework sul PC che tiene conto delle dimensioni e stampa un primo prototipo.

Il test non va del tutto bene. Diversi supporti del motore si strappano, uno si rompe completamente. Il creatore dimentica i fori per i cuscinetti antivibrazione. Prima di poterlo provare, deve produrre la seconda versione. Ed è una versione difficile: dotata di motori da 4,5 volt e completamente assemblata, Major Hardware paragona giustamente il suo lavoro alla prima bomba atomica del Progetto Manhattan.

Questa cosa sembra distanziata.

Fonte: Major Hardware

Il telaio è costituito da una cupola rialzata in modo che tutte le 15 ventole si inseriscano nella griglia da 120 × 120 mm. Per garantire che il flusso d'aria non sia ostacolato da un fastidioso passaggio di cavi, Major Hardware fa passare l'intero cablaggio lungo l'esterno del telaio.

Grande, ma non pratico

Nel test di acustica, con il microfono posizionato a circa 200 mm davanti alla ventola, la struttura raggiunge ben 73 dB, ovvero un rumore pari a quello del traffico stradale. Il profilo sonoro è relativamente piatto «» , secondo lo youtuber, ma il risultato è semplicemente «una ventola molto rumorosa». Quindi niente per chi cerca pace e tranquillità.

Anche se non dannoso per l'udito, il ventilatore è comunque rumoroso.

Fonte: Major Hardware

Nel test termico su un vecchio Intel Core i7-7700K, overcloccato a 4,9 GHz e sotto carico per 20 minuti, l'NF-A12x25 originale raggiunge una temperatura finale di 69,5 °C - il mostro a 15 ventole raggiunge circa 69 °C.

Il risultato è tanto sorprendente quanto assurdo: il design customizzato, molto più complesso e rumoroso, si raffredda bene quanto la serie classica ottimizzata di Noctua. Noctua prenderà spunto da questo risultato per la prossima linea di prodotti? Probabilmente no.

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