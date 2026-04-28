Lo Steam Controller è in arrivo - Valve sta aspettando il prezzo giusto per la Steam Machine e la Steam Frame

Novità e trend
Ecco i nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile e maggio 2026
di Kim Muntinga
Le recensioni dello Steam Controller sono arrivate, insieme alla data di lancio e al prezzo. La Steam Machine e la Steam Frame stanno aspettando dietro le quinte. Valve si sta dando da fare con lo Steam Deck 2.
Solo mezzo anno dopo la presentazione, il lancio del nuovo hardware Steam è imminente - almeno uno dei tre dispositivi. Lo Steam Controller di Valve uscirà il 4 maggio e costerà 99 euro. Si tratta di un prezzo superiore a quello originariamente previsto, come Valve ha ammesso a PC Gamer. Il motivo principale è, tra l'altro, l'aumento dei dazi doganali.
Diversi media specializzati hanno già avuto modo di provare ampiamente il controller. Il consenso è molto positivo. Viene elogiata l'enorme personalizzazione. Grazie ai due trackpad, al giroscopio e ai quattro pulsanti aggiuntivi sul retro, è versatile e liberamente configurabile. PC Gamer lo descrive come perfetto per i «giocatori comodi» che vogliono giocare ai videogiochi anche dal divano.
La sensazione, la lunga batteria e il controllo del giroscopio sono stati apprezzati.
Si sottolinea anche la sensazione al tatto, la lunga durata della batteria e la facilità di riparazione. Il controller si ricarica tramite USB-C o il disco in dotazione. Questo funge anche da ricevitore wireless per un massimo di quattro controller e viene fissato magneticamente sul retro.
La maggior parte dei recensori concorda, tuttavia, sul fatto che il controller non riesce a tenere il passo con i controller premium più costosi in termini di funzionalità. Oltre agli stick TMR, avrebbe bisogno di cose come i trigger TMR, i trigger stop o una frequenza di polling più alta degli attuali 250 Hz. Come pacchetto complessivo e grazie alla sua enorme flessibilità, lo Steam Controller è comunque impressionante, anche se principalmente per gli utenti di Steam.
Perché lo Steam Controller sarà disponibile tra una settimana, mentre non c'è ancora una data per la Steam Machine e la Steam Frame, Valve risponde a Polygon.
con: «Non c'è RAM qui».
La crisi della RAM e dello storage innescata dal boom dell'intelligenza artificiale è il motivo principale per cui il PC da salotto simile a una console e le cuffie standalone sono ancora lontani. Il lancio era inizialmente previsto per l'inizio dell'anno. Valve è ora in attesa di un prezzo economicamente sostenibile.
Secondo Insider Gaming, non è chiaro se l'azienda sovvenzionerà parte dei costi, almeno inizialmente. Originariamente Valve aveva dichiarato di voler vendere la Steam Machine con un profitto
Valve ha anche confermato a IGN che sta lavorando duramente a Steam Deck 2. Tuttavia, anche in questo caso non c'è una data di uscita. Anche in questo caso è improbabile che arrivi prima del 2027.
Un anno fa, lo sviluppatore di Valve Pierre-Loup Griffais aveva spiegato che l'azienda non si sarebbe accontentata di un aumento delle prestazioni del 20, 30 o addirittura 50 percento mantenendo la stessa durata della batteria. Steam Deck 2 sarà un aggiornamento importante. Nel 2025 non esisteva ancora un SoC (system on a chip) adatto. Qualcosa potrebbe essere cambiato da allora.
Valve non vende direttamente i dispositivi Steam in Svizzera. Ora offriamo lo Steam Deck. Al momento non è chiaro se e quando riceveremo il nuovo hardware.
Da bambino non mi era permesso avere console. Solo con il PC di famiglia, un 486, mi si è aperto il magico mondo dei videogiochi. Oggi di conseguenza compenso in modo esagerato. Solo la mancanza di tempo e denaro mi impedisce di provare ogni gioco esistente e di riempire la mia libreria con rare console retrò.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti