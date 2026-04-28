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Lo Steam Controller è in arrivo - Valve sta aspettando il prezzo giusto per la Steam Machine e la Steam Frame

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 28.4.2026

Le recensioni dello Steam Controller sono arrivate, insieme alla data di lancio e al prezzo. La Steam Machine e la Steam Frame stanno aspettando dietro le quinte. Valve si sta dando da fare con lo Steam Deck 2.

Solo mezzo anno dopo la presentazione, il lancio del nuovo hardware Steam è imminente - almeno uno dei tre dispositivi. Lo Steam Controller di Valve uscirà il 4 maggio e costerà 99 euro. Si tratta di un prezzo superiore a quello originariamente previsto, come Valve ha ammesso a PC Gamer. Il motivo principale è, tra l'altro, l'aumento dei dazi doganali.

Diversi media specializzati hanno già avuto modo di provare ampiamente il controller. Il consenso è molto positivo. Viene elogiata l'enorme personalizzazione. Grazie ai due trackpad, al giroscopio e ai quattro pulsanti aggiuntivi sul retro, è versatile e liberamente configurabile. PC Gamer lo descrive come perfetto per i «giocatori comodi» che vogliono giocare ai videogiochi anche dal divano.

La sensazione, la lunga batteria e il controllo del giroscopio sono stati apprezzati.

Si sottolinea anche la sensazione al tatto, la lunga durata della batteria e la facilità di riparazione. Il controller si ricarica tramite USB-C o il disco in dotazione. Questo funge anche da ricevitore wireless per un massimo di quattro controller e viene fissato magneticamente sul retro.

La maggior parte dei recensori concorda, tuttavia, sul fatto che il controller non riesce a tenere il passo con i controller premium più costosi in termini di funzionalità. Oltre agli stick TMR, avrebbe bisogno di cose come i trigger TMR, i trigger stop o una frequenza di polling più alta degli attuali 250 Hz. Come pacchetto complessivo e grazie alla sua enorme flessibilità, lo Steam Controller è comunque impressionante, anche se principalmente per gli utenti di Steam.

Steam Machine e Steam Frame: in attesa del prezzo giusto

Perché lo Steam Controller sarà disponibile tra una settimana, mentre non c'è ancora una data per la Steam Machine e la Steam Frame, Valve risponde a Polygon.

con: «Non c'è RAM qui».

La crisi della RAM e dello storage innescata dal boom dell'intelligenza artificiale è il motivo principale per cui il PC da salotto simile a una console e le cuffie standalone sono ancora lontani. Il lancio era inizialmente previsto per l'inizio dell'anno. Valve è ora in attesa di un prezzo economicamente sostenibile.

Secondo Insider Gaming, non è chiaro se l'azienda sovvenzionerà parte dei costi, almeno inizialmente. Originariamente Valve aveva dichiarato di voler vendere la Steam Machine con un profitto

La Steam Machine sarà probabilmente più costosa del previsto.

Fonte: Valve

Steam Deck 2 è in lavorazione

Valve ha anche confermato a IGN che sta lavorando duramente a Steam Deck 2. Tuttavia, anche in questo caso non c'è una data di uscita. Anche in questo caso è improbabile che arrivi prima del 2027.

Un anno fa, lo sviluppatore di Valve Pierre-Loup Griffais aveva spiegato che l'azienda non si sarebbe accontentata di un aumento delle prestazioni del 20, 30 o addirittura 50 percento mantenendo la stessa durata della batteria. Steam Deck 2 sarà un aggiornamento importante. Nel 2025 non esisteva ancora un SoC (system on a chip) adatto. Qualcosa potrebbe essere cambiato da allora.

Valve non vende direttamente i dispositivi Steam in Svizzera. Ora offriamo lo Steam Deck. Al momento non è chiaro se e quando riceveremo il nuovo hardware.

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