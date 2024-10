L'iPad Mini riceve un nuovo chip e nuovi colori

Apple aggiorna il più piccolo degli iPad. L'A17 Pro lo rende adatto all'Apple Intelligence. Poco altro cambia.

Per il comunicato stampa, Apple ha presentato un nuovo iPad Mini. Ha un chip più veloce, il supporto per la Apple Pencil Pro e nuovi colori: un aggiornamento relativamente minore per il piccolo tablet. Il vecchio modello aveva già quattro anni, ma presentava già ottime caratteristiche, una porta USB-C e un nuovo design.

L'iPad Mini supporta le prossime funzioni AI come

Secondo Apple, il chip A17 Pro ha una CPU più veloce del 30%, una GPU più veloce del 25% e un motore neurale due volte più veloce dell'A15 Bionic del suo predecessore. Ciò significa che l'iPad Mini è ora dotato anche di Intelligenza di Apple. Con la nuova app Calculator, ad esempio, può essere utilizzato come calcolatrice intelligente. L'A17 Pro supporta anche il Wi-Fi 6E.

Oltre a "Space Grey" e "Polar Star", sono ora disponibili anche il blu e il viola come opzioni di colore. Tuttavia, nelle immagini appaiono molto tenui e non così brillanti come i colori dell'iPhone 16. Sono ora disponibili 128, 256 e 512 gigabyte di spazio di archiviazione anziché 64 e 256 gigabyte come in precedenza.

Il display rimane lo stesso.

Il display rimane lo stesso: 8,3 pollici, IPS con retroilluminazione a LED. Lo schermo non supporta ancora Apple ProMotion a 120 hertz, ma rimane a 60 hertz. Resta da vedere se Apple ha risolto l'effetto di distorsione spesso criticato quando si scorre in verticale.

I due nuovi colori sono in tonalità pastello.

Fonte: Apple

L'iPad Mini sarà disponibile dal 23 ottobre a partire da 499 franchi o 599 euro. Non appena sarà disponibile per il pre-ordine, gli articoli saranno aggiunti qui.