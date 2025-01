Liberux Nexx: smartphone Linux con caratteristiche speciali

Non sei in vena di "Il Grande Fratello ti sta guardando"? Allora lo smartphone Linux Nexx di Liberux potrebbe fare al caso tuo. Oltre a buone caratteristiche, presunta sicurezza e privacy, offre anche kill switch fisici.

Se non ti piace un sistema operativo basato su Unix o Linux come iOS o Android, potresti trovare un amico in un Linux "puro". Il Nexx della start-up spagnola Liberux gira su una Debian 13 personalizzata, il LiberuxOS libero e open-source. Secondo il produttore, è stato "sviluppato per proteggere la tua sicurezza e la tua privacy e per evitare che le grandi aziende traggano profitto a tue spese". È stato pensato anche come sostituto di un PC, in quanto è disponibile una modalità desktop e si possono collegare periferiche.

Il Nexx funziona con Debian 13 ed è progettato per proteggere le grandi aziende dal profitto a tue spese.

Fonte: Liberux (montaggio: Martin Jud)

Se lo smartphone dall'hardware promettente vedrà effettivamente la luce dipenderà comunque dalla campagna di crowdfunding che verrà lanciata a breve.

OLED, 5G e 32 GB di RAM

Sulla carta, il produttore promette un dispositivo di fascia media superiore. Il display è un OLED da 6,34 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 × 1080 pixel). Purtroppo non si conoscono dettagli sulla fotocamera frontale integrata, se non che ha una risoluzione di 13 megapixel. Il produttore non dice nulla nemmeno sulla fotocamera posteriore, che ha una risoluzione di 32 megapixel.

È discutibile che le fotocamere siano buone.

Fonte: Liberux (montaggio: Martin Jud)

L'azienda ha optato per il system-on-a-chip Rockchip RK3588S con otto core CPU (4 × Cortex-A76 + 4 × Cortex-A55, fino a 2,4 GHz) e quattro core GPU (Mali-G610 MP4). Grazie al modem Snapdragon X62, lo smartphone è anche predisposto per le trasmissioni 5G. D'altra parte, si devono fare dei piccoli compromessi in termini di connettività wireless: il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.0 non sono aggiornati. Tuttavia, è in grado di navigare in tutto il mondo grazie al supporto di GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS.

La memoria è di 32 gigabyte.

La memoria è di 32 gigabyte di SDRAM e 256 gigabyte di eMMC. Quest'ultima può essere espansa fino a due terabyte grazie allo slot per microSD.

Due porte USB-C, kill switch e batteria sostituibile

L'altro hardware offre diverse caratteristiche speciali. Ad esempio, il Nexx ha due porte USB-C (3.1) e dispone anche di una connessione jack da 3,5 mm, cosa piuttosto rara di questi tempi.

Un'altra novità sono gli interruttori di sicurezza.

Un'altra novità sono gli interruttori di spegnimento sulla parte superiore. Questo ti permette di disabilitare fisicamente Wi-Fi, Bluetooth, GPS, microfono e fotocamera.

I kill switch sono accattivanti e pratici allo stesso tempo.

Fonte: Liberux (montaggio: Martin Jud)

Il tutto è completato da un sensore di impronte digitali e da una batteria sostituibile (!) da 5300 mAh che supporta anche la ricarica rapida. Purtroppo non si conoscono ancora le dimensioni e il peso esatti dello smartphone. Liberux ci tiene ancora all'oscuro del prezzo e della data di inizio della sua campagna di crowdfunding.