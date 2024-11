Lian Li DK-07: Custodia da tavolo per due sistemi

Il produttore taiwanese Lian Li ha rilasciato un case per desktop che può ospitare due PC. Tuttavia, questo pezzo elegante ha un prezzo.

Il DK-07 non è il primo case desktop di Lian Li. Si tratta del diretto successore del DK-05. In questo case è possibile installare anche due PC. Esternamente, il cambiamento principale è la dimensione della superficie di vetro. Invece dell'intera superficie, nel DK-07 solo la parte sopra i componenti del PC è in vetro. Per il resto, offre molti miglioramenti in termini di qualità della vita.

Due sistemi E-ATX

Il tavolo è lungo 1480 millimetri e largo 805 millimetri. Il vetro di sicurezza spesso 6 millimetri è lungo 950 millimetri al centro. I lati sono in alluminio spazzolato. Il Lian Li DK-07 è anche regolabile in altezza: puoi alzarlo da 676 millimetri a 1162 millimetri.

L'interno offre un'ampia flessibilità di utilizzo.

L'interno offre una configurazione flessibile per uno o due sistemi - ciascuno fino a schede madri E-ATX. Naturalmente è possibile installare anche due alimentatori ATX. Il DK-07 offre anche spazio per diversi radiatori con una lunghezza massima di 480 millimetri. È possibile installare fino a 17 ventole o dieci HDD da 3,5 pollici e sei SSD da 2,5 pollici. La lunghezza massima della GPU è di 383 millimetri, quindi anche la maggior parte dei modelli di fascia alta troverà posto.

Sono disponibili due porte USB-C 3.2 Gen 2x2, due porte USB-A 3.1 e un jack per le cuffie. È presente anche un pad di ricarica induttivo che eroga fino a 20 watt. Sul pad di ricarica sono presenti anche una porta USB-C e una USB-A.

Opzioni non confermate

Lian Li ha mostrato il DK-07 per la prima volta al Computex 2023. All'epoca si trattava ancora di un prototipo. È stato poi presentato ufficialmente alla fiera dell'azienda in primavera. Rispetto al modello presentato e al prototipo, il case desktop è ora dotato di cassetti laterali. Tuttavia, un portabicchieri con funzione di raffreddamento e riscaldamento è rimasto vittima della matita rossa.

La versione di lusso con funzione di raffreddamento e riscaldamento è stata presentata in primavera.

Alla presentazione è stata mostrata anche una versione di lusso con un display OLED trasparente sotto l'unità di vetro. Il produttore ha anche parlato di una versione con vetro intelligente che può essere modificato con la semplice pressione di un pulsante. Al momento non c'è traccia di nessuna delle due versioni sulla homepage di Lian Li. Questo nonostante il display sia stato mostrato nella recensione del canale YouTube GGF Events.

Il case è ora disponibile a un prezzo consigliato di 1400 dollari USA, almeno in Asia e negli Stati Uniti. Il case da tavolo non è ancora disponibile in Europa. Il produttore indica un prezzo di 1400 dollari USA. Non si sa ancora se e quando sarà disponibile anche da noi.