L'halftime show del Super Bowl di Kendrick Lamar: simboli Playstation e "Game Over" per Drake

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 10.2.2025

Per molti spettatori, lo spettacolo dell'intervallo è il vero momento clou del Super Bowl. Quest'anno, Kendrick Lamar ha potuto esibirsi con i suoi successi sul grande palco, con simboli giganti della Playstation e un annuncio di "Game Over" a Drake.

Il Super Bowl è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. La partita finale della stagione NFL viene seguita in diretta da milioni di appassionati di football ogni anno. Oltre alla partita in sé, anche lo spettacolo dell'intervallo, solitamente spettacolare, è una fonte costante di discussione

Kendrick Lamar ha fatto gli onori di casa alla 59esima edizione del Super Bowl di quest'anno. Il miglior rapper di tutti i tempi, per molti fan, si è esibito in una serie di successi tratti dal suo impressionante repertorio: dai nuovi successi come "Squabble Up" ai classici come "Humble" e "DNA". Anche l'ormai leggendario diss ("Not Like Us") contro il rapper e cantante canadese Drake ha trovato il suo posto nella scaletta - per saperne di più, leggi di seguito.

Specialmente sorprendente: Kendrick ha fatto uso di numerosi riferimenti al mondo dei videogiochi durante il suo half-time show, sia nella scenografia che nella sua performance. Puoi guardare l'intero spettacolo su YouTube.

La performance di Kendrick al Super Bowl è stata ricca di riferimenti ai videogiochi.

Fonte: NFL / Youtube

Icone della Playstation e riferimenti ai giochi

Il palco per la grandiosa esibizione di Kendrick è relativamente semplice se paragonato agli spettacoli dell'intervallo del Super Bowl del passato. Consiste in un'ampia area che ricorda una strada asfaltata con dei lampioni

Intorno alla strada ci sono quattro simboli che dovrebbero essere familiari al pubblico della Playstation: un rettangolo, un triangolo, una croce e un cerchio. Lo spettacolo inizia con i simboli luminosi e i suoni tipici dei giochi a 8 bit.

I simboli luminosi e i suoni sembrano familiari.

Fonte: NFL / Youtube

Molti fan che hanno assistito alla performance dal vivo si sono chiesti se i simboli fossero un riferimento intenzionale alla console di Sony. In un'intervista rilasciata a "Wired" poco dopo l'esibizione, il team che si è occupato della scenografia ha dato un'idea del processo di sviluppo creativo.

Shelly Rogers ha spiegato che il suo nome non è stato utilizzato per la creazione della console.

Shelly Rogers, direttore artistico dell'halftime show, conferma che l'idea delle icone della Playstation è venuta direttamente da Kendrick: "[L'argomento del gioco] era simbolico. Il suo modo di raggiungere i giovani. In gran parte mostra il suo viaggio [...] attraverso il sogno americano". I simboli e la scelta delle canzoni hanno lo scopo di rappresentare la vita di Kendrick come un gioco. Tuttavia, non sembra che ci sia stata una collaborazione ufficiale con Sony.

La leggenda degli attori Samuel L. Jackson fa anche una sorprendente apparizione nell'intervallo, nei panni dello "Zio Sam" nero. Commenta l'azione tra una canzone e l'altra e arricchisce la narrazione con ulteriori riferimenti al gioco. "Questo è il grande gioco americano" annuncia l'esibizione di Jackson Kendrick. Tra una canzone e l'altra, critica le canzoni suonate: sono troppo "ghetto" e non piacciono al pubblico. "Mister Lamar, sai davvero come si gioca? Allora stringi i denti!" lo Zio Sam nero incita il rapper.

La performance e i riferimenti al gioco sono stati oggetto di molte discussioni sui social media. Come gli altri lavori di Kendrick, la sua performance al Super Bowl è un'opera d'arte multistrato e socialmente critica che lascia ampio spazio all'interpretazione. Ad esempio, "bet.com" descrive la scenografia del controller della Playstation e la performance come "[simbolo] dell'intersezione tra intrattenimento, capitalismo e controllo". Un'allusione non troppo velata al modo in cui la cultura nera [in America] è spesso trattata come una merce".

"Game Over" per Drake - nonostante le azioni legali contro Universal e Spotify

Degno di nota è anche il fatto che Kendrick ha eseguito il suo più grande successo dell'anno scorso, "Not Like Us", al Super Bowl. La canzone è un diss track contro il rapper e cantante canadese Drake.

I due si sono scambiati opinioni su come comportarsi e su come comportarsi.

I due si sono scambiati colpi per diverse settimane nell'ultimo anno con diss track sempre più duri. In "Not Like Us", Drake viene dipinto come un subdolo sfruttatore della cultura hip-hop e come un pedofilo.

Kendrick è generalmente riconosciuto come il vincitore di questa epica battaglia. "Not Like Us" è diventata la canzone di maggior successo fino ad oggi per l'artista di Compton, Los Angeles. Come se il successo commerciale non bastasse, Kendrick ha recentemente vinto cinque (!) Grammy per il suo diss.

Nelle ultime settimane il rivale Drake ha fatto di tutto per impedire a Kendrick di eseguire la canzone al Super Bowl. In un reclamo, che nel frattempo è stato ritirato, l'artista canadese ha accusato la sua etichetta Universal di aver gonfiato artificialmente i dati di streaming di "Not Like Us". Questo includeva bot e bustarelle a Spotify.

La spina nel fianco di Drago è la seguente: "Non mi piace".

Una spina nel fianco di Drake sono anche le affermazioni contenute nella canzone che si riferiscono a lui come pedofilo, motivo per cui ha fatto causa alla Universal per misraffazione e molestie.

Kendrick fa riferimento all'azione legale durante la sua performance: "Voglio eseguire la loro canzone preferita. Ma sai che a loro piace fare causa". Tuttavia, Kendrick non sembra essere troppo colpito dalle lamentele di Drake. Così esegue la canzone preferita dai fan poco prima della chiusura dello spettacolo.

"Dì Drake, non è vero che non ti piace?

"Dì Drake, ho sentito che ti piacciono i giovani", dice sorridendo alla telecamera. Gli oltre 65.000 fan presenti nell'arena cantano a squarciagola la citazione più famosa del brano con il geniale gioco di parole: "Perché fai il troll come una puttana? Non sei stanco?

Cerca di trovare un accordo e probabilmente è una tonalità minore".

Infine, Kendrick inserisce anche il diss di Drake nella cornice della storia del gioco, proiettando un gigantesco "Game Over" sul pubblico. Kendrick ha vinto il Super Bowl.

Game Over.

Fonte: NFL / Youtube

Immagine di copertina: Keystone SDA

