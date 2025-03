Novità e trend 10

L'ex CEO di Blizzard Morhaime parla dei suoi nuovi giochi in Showcase

26.3.2025

Dreamhaven è uno studio di videogiochi di cinque anni che non ha ancora fatto parlare di sé. Ora le cose stanno cambiando. In uno showcase, l'amministratore delegato ha presentato due giochi attualmente in fase di sviluppo.

Cinque anni dopo la sua fondazione, la società di giochi Dreamhaven ha tenuto il suo primo showcase in collaborazione con "The Game Awards". L'amministratore delegato Mike Morhaime ha parlato di quattro giochi che usciranno presto o che sono già disponibili. Due di questi sono in fase di sviluppo sotto l'egida di Dreamhaven, mentre per due l'azienda è responsabile come editore.

Chi è Dreamhaven? Non conosci Dreamhaven? Non preoccuparti, non c'è da vergognarsi. Dreamhaven è stata fondata nel 2020 da Mike e Amy Morhaime. Nel caso in cui non conoscessi nemmeno Mike: È uno dei tre fondatori di Blizzard Entertainment, uno studio che probabilmente conosci bene. Morhaime è stato CEO di Blizzard per quasi 30 anni dopo la sua fondazione nel 1991, prima di lasciare lo studio nel 2019. Durante questo periodo, Blizzard ha pubblicato alcune delle serie di giochi di maggior successo di sempre, tra cui «Warcraft», «Starcraft» e «Diablo».

Anche se lo studio è ancora piuttosto giovane e non ha ancora pubblicato un gioco proprio, sembra essere ben posizionato. Dreamhaven supporta anche secondo IGN diversi altri studi con investimenti, consulenze e sostegno alla raccolta fondi. Puoi trovare l'intera vetrina qui.

Il nostro sviluppo: couch co-op e uno sparatutto in prima persona

Dreamhaven ha due team di sviluppo interni: Moonshot Games e Secret Door. L'opera prima di Secret Door è il gioco d'avventura di ruolo a turni "Sunderfolk". È stato annunciato per la prima volta nell'ottobre 2024 con un trailer. Ora è stata annunciata la data di uscita: "Sunderfolk" uscirà il 23 aprile.

Secondo l'amministratore delegato di Dreamhaven Morhaime, il gioco è destinato a riunire gli amanti dei giochi da tavolo e dei videogiochi. Utilizzando il couch co-op, fino a quattro giocatori possono sedersi insieme davanti alla TV e vivere insieme avventure in un mondo fantastico. Utilizzando un codice QR, puoi trasformare il tuo smartphone in un aiutante e usarlo come controller o accedere al tuo inventario. "Sunderfolk" sarà pubblicato su Steam, Xbox Series X/S, PS5 e Switch.

Il secondo gioco in fase di sviluppo da parte del team di Moonshot Games è "Wildgate", in cui si combattono "epiche battaglie spaziali ai confini dell'universo", secondo la descrizione. Tu e la tua squadra, composta da un massimo di quattro persone, cercate una misteriosa reliquia e dovete respingere gli attacchi dei vostri avversari. In alternativa, puoi anche vincere una partita distruggendo tutte le astronavi dei tuoi avversari, sia attraverso battaglie navali che forzando la tua entrata e sabotando le navi. L'uscita di Wildgate è prevista per il 2025 su Steam, Xbox Series X/S e PS5.

Dreamhaven è anche editore

Il gioco "Lynked: Banner of the Spark" dello studio di sviluppo FuzzyBot è stato rilasciato come titolo Early Access a ottobre. Ora si conosce la data di uscita completa: Verrà rilasciato il 22 maggio. Da solo o con i tuoi amici, costruisci un piccolo insediamento e combatti i nemici. Secondo la descrizione, il gioco "combina il divertimento ricco di azione di un roguelite con la ricca progressione e il fascino di una simulazione di vita."

"Mechabellum" è un gioco indie dello studio Game River. Morhaime racconta di essere venuto a conoscenza del gioco attraverso la Community di "Starcraft" e di essersene subito innamorato. Si tratta di un gioco tattico a turni in cui si costruisce un esercito di mech e lo si manda in battaglia. Il gioco è stato rilasciato nel settembre dello scorso anno e ha un indice di gradimento dell'84 percento su Steam.

Immagine di copertina: Dreamhaven/Wildgate

