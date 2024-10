L'esplosione di stelle sarà visibile nel cielo

Una stella sta arrivando: Un'esplosione cosmica a 3000 anni luce di distanza è imminente. Sarà visibile nel cielo a occhio nudo.

La nova avviene perché il materiale della stella vicina cade sulla superficie di una nana bianca (in alto) e lì si verifica un'esplosione termonucleare (illustrazione).

Gli esperti sono in trepidante attesa di un evento unico: la comparsa di una "nuova" stella nel cielo - una nova. Tutti i segnali indicano che è imminente una gigantesca esplosione, che sarà chiaramente visibile anche sulla Terra. Con una luminosità apparente di circa due magnitudini, l'eruzione sarà luminosa quanto la Stella Polare nel cielo. Questo può essere previsto perché l'esplosione di luminosità prevista per la coppia di stelle nota come T Coronae Borealis si ripete regolarmente a intervalli di diversi decenni. L'ultima volta che è successo è stato nel 1946, quando il gas è piovuto gradualmente sulla superficie di una nana bianca. A un certo punto, questo guscio diventa così denso e pesante che la fusione nucleare si accende al suo interno e invia un enorme lampo di luce nell'universo.

Le due stelle della costellazione della Corona Settentrionale (in latino: Corona Borealis), che orbitano l'una intorno all'altra a una distanza di quasi 3000 anni luce, formano una coppia impari. Una è una stella gigante rossa, un corpo celeste alla fine della sua esistenza, il cui guscio relativamente freddo si estende molto lontano nello spazio. L'altra è un residuo stellare caldo ma molto compatto, con una massa pari a quella del Sole ma un diametro appena superiore a quello della Terra: una nana bianca. Esse orbitano l'una intorno all'altra a circa metà della distanza tra la Terra e il Sole. Questa distanza è sufficiente perché il gas ricco di idrogeno fluisca costantemente dal guscio della stella gigante verso la sua compagna. Il gas orbita intorno alla stella in un disco piatto e cade gradualmente sulla superficie della nana bianca. A un certo punto, la massa di questo involucro è così grande che l'idrogeno può fondersi in elio sulla sua parte inferiore. L'energia rilasciata nel processo riscalda l'involucro fino a 300 milioni di gradi, scaglia il gas nello spazio e produce un lampo di luce che può essere visto sulla Terra a occhio nudo.

Le novae sono un'entità molto complessa da osservare.

Le novae non sono affatto rare. Stelle binarie esplosive di questo tipo si manifestano in continuazione nell'universo. L'aspetto notevole di T Coronae Borealis è che questo accade più volte a intervalli relativamente brevi: nel 1787, nel 1866 e nel 1946, la "nuova stella" ha brillato nel cielo notturno per un breve periodo. Esistono osservazioni dettagliate delle ultime due eruzioni, che non solo forniscono informazioni sulla natura di queste esplosioni, ma permettono anche di prevedere con precisione la prossima esplosione. Il segnale d'allarme decisivo: la stella diventa prima significativamente più luminosa dieci anni prima dell'eruzione e poi, immediatamente prima, diventa di nuovo più debole per un periodo di un anno, fino all'esplosione.

Nel 2015, gli esperti hanno osservato che T Coronae Borealis è diventata effettivamente più luminosa, giusto in tempo per rispettare il ritmo di circa 80 anni delle ultime tre esplosioni. Come previsto, la curva di luce della stella ha iniziato a diminuire significativamente nella prima metà del 2023. L'Associazione Americana degli Osservatori di Stelle Variabili (AAVSO) ha calcolato il periodo compreso tra febbraio e agosto 2024 come il periodo più probabile per l'esplosione. Questo periodo è già trascorso, quindi ora non è possibile stimare quando arriverà davvero il momento. Una cosa è certa, però: una stella arriverà.

