Lenovo ora vende fotocamere, ma solo in Cina

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 4.6.2025

La Lenovo C55 ha una luce anulare integrata e, a quanto pare, un piccolo sensore. Le sue caratteristiche più importanti sono probabilmente il prezzo basso e il nome del marchio.

Lenovo è conosciuta soprattutto per i suoi computer portatili. Ora il marchio cinese ha presentato a sorpresa una fotocamera compatta: La Lenovo C55 è destinata ai vlogger con un budget molto limitato ed è disponibile solo in Cina. Non ci sono informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

Non è nemmeno chiaro se Lenovo produca direttamente la fotocamera. Potrebbe anche trattarsi di un prodotto su licenza su cui il produttore di laptop ha semplicemente apposto il proprio logo. Di fotocamere cinesi simili a basso costo ce ne sono a bizzeffe. La C55 con 64 GB di memoria costa l'equivalente di circa 57 franchi.

Il target della C55 è chiaro: i vlogger che vogliono spendere il meno possibile.

Fonte: Lenovo

La videocamera ha un alloggiamento in plastica bianca, pesa 190 grammi e misura 112 × 72 × 35 mm. Per il resto, le informazioni sono scarse. Ad esempio, non è chiaro quale sia la lunghezza focale dell'obiettivo. Lenovo menziona solo uno zoom digitale 18x.

Migliore di uno smartphone?

Secondo «Notebookcheck», Lenovo ha installato un piccolo «sensore di tipo 1/3». Con i suoi 4,9 × 3,7 mm, è ancora più piccolo di quello presente in molti smartphone. Le classiche fotocamere compatte hanno un sensore grande circa il doppio. Le aspettative sulla qualità dell'immagine della fotocamera di Lenovo sono di conseguenza basse. La presunta risoluzione di 64 megapixel non cambia la situazione.

Almeno il display LCD sul retro è di dimensioni simili a quelle delle altre fotocamere, con una diagonale di 2,8 pollici. La C55 non ha un mirino, ma ha un piccolo flash incorporato e una luce anulare per il vlogging intorno all'obiettivo. Il selettore di modalità sulla parte superiore mostra varie modalità di scatto per foto e video. Quest'ultimo è disponibile in risoluzione 4K e può essere stabilizzato elettronicamente.

Le specifiche sono disponibili solo come galleria di immagini.

Fonte: Lenovo

Immagine di copertina: Lenovo

