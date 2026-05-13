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Lego costruisce Minas Tirith: il più grande set del Signore degli Anelli di tutti i tempi

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 13.5.2026

Lego costruisce la capitale di Gondor - ed è grande. 8278 pezzi, dieci minifigure, 749 franchi: il nuovo set di Minas Tirith è il più grande set del Signore degli Anelli di tutti i tempi. E ha un aspetto davvero fantastico.

Per le riprese di «Il Signore degli Anelli», il team di Peter Jackson si è trovato di fronte a un vero problema: è difficile ricreare una città fortezza medievale in scala 1:1. Per questo motivo, le persone del Weta Workshop hanno semplicemente ricreato Minas Tirith, come un modello alto sette metri che è stato utilizzato per varie riprese.

Jackson chiamava affettuosamente queste costruzioni «Bigatures». Un termine che è rimasto in uso nell'industria fino ad oggi.

Aproposito: il castello di Hogwarts dei film di «Harry Potter» è anche una bigatura in sette degli otto film, che può essere vista ancora oggi nel Warner Bros. Studio Tour.

Fonte: New Line Cinema / Warner Bros.

L'interpretazione di Lego della Città Bianca è altrettanto monumentale. Il nuovo set «Il Signore degli Anelli: Minas Tirith» è composto da ben 8278 pezzi. Questo lo rende il più grande «set del Signore degli Anelli» che Lego abbia mai costruito. Supera persino il leggendario Millennium Falcon con i suoi 7541 pezzi.

Non ti serve un set Lego più piccolo, ma una casa più grande.

Fonte: Lego

Costruita, la miniatura Lego misura 59 centimetri in altezza, 62 centimetri in larghezza e 37 centimetri in profondità. Quindi, se speravi di poterla infilare discretamente in una mensola di Billy, rimarrai deluso: Non funzionerà.

Microscala sul davanti, minifigure sul retro

Il design si basa su un approccio ibrido. La parte anteriore mostra Minas Tirith in microscala, cioè in dimensioni molto ridotte, ma con tutti i sette anelli delle mura, i merli, i piccoli trabucchi e l'albero bianco in cima alla cittadella. Bello. Il livello più basso, invece, rimane in scala minifigure e può anche essere aperto. Dietro di esso si nascondono piccole scene: Soldati che si armano, Gandalf che supervisiona il tutto e Denethor che compra pomodori al mercato.

Denethor che fa la spesa di pomodori? Sì, no, questo è certo.

Fonte: Lego

Girando il set, troverai una sorpresa sul retro: Lego ha ricreato la Sala dei Re in scala di minifigure. Pilastri neri, decorazioni dorate, piastrelle stampate sul pavimento e spazio sufficiente per ricreare l'incoronazione di Aragorn o osservare Denethor durante il famigerato banchetto di pomodoro.

Se ti addentri ancora di più nei dettagli, troverai altre stanze nascoste: una biblioteca dove Gandalf cerca l'origine dell'Unico Anello nel primo film, le Case della Guarigione - viste solo nell'Edizione Estesa del terzo film - e un'implicita cripta dove Denethor fa accatastare la pira funeraria per sé e per suo figlio Faramir. Persino un pollo ha trovato in qualche modo la sua strada sul set.

Il Truchsess assapora il suo pasto mentre suo figlio parte per la battaglia.... Aspetta un attimo. Cosa ci fa Faramir nella stanza!

Fonte: Lego

Per la prima volta: Gondor in forma di minifigure

Le dieci minifigure incluse comprendono alcune attese novità: Faramir e Denethor festeggiano la loro prima volta in Lego. Sono inclusi anche i soldati di Gondor con armature stampate e nuovi elmi. Aragorn appare per la prima volta come re con la corona, Gandalf torna con le sue vesti bianche - compreso il suo cavallo Shadowfell, che a quanto pare è l'unico cavallo Lego senza briglia stampata.

Nomina un duo più iconico di Denethor e dei suoi pomodori.

Fonte: Lego

E sì, Smart Play non è incluso. Ma non importa: fino ad ora, questa funzione di scarto è stata riservata esclusivamente ai set di Star Wars. Per usare un eufemismo, non ha ancora fatto impazzire nessuno.

Costoso, ma questa volta giustificato

749 franchi sono oggettivamente molti soldi. Tuttavia, dopo il deludente la Morte Nera piatta, penso che questo set di Gondor sia fantastico. Soprattutto quando scopro tutti i dettagli. Sì, per me è uno dei set più riusciti che Lego abbia rilasciato da molto tempo a questa parte. Con circa 9 centesimi, il prezzo per mattoncino è anche significativamente più basso rispetto al set set di Shire dello scorso anno, se lo confronti con il set ufficiale il prezzo di Lego, il che allevia un po' il dolore alla cassa.

«Non ho mai avuto molte speranze (di potermi permettere questo set). Solo la speranza di un pazzo.»

Fonte: Lego

Come omaggio, puoi ricevere il set «Grond» con il tuo acquisto tra l'1 e il 7 giugno - il famigerato ariete dell'Assedio di Minas Tirith, con due minifigure Orco e 307 pezzi.

I membri di Lego Insider potranno accedere al set a partire dal 1° giugno. Tutti gli altri potranno accedere al set a partire dal 4 giugno, ma inizialmente solo direttamente da Lego. Lego venderà il set in esclusiva per i primi tre mesi. Aggiungeremo il set all'assortimento il prima possibile, ma al momento non possiamo promettere una data esatta.

Cosa ne pensi? Minas Tirith è un acquisto obbligato per i fan di «Il Signore degli Anelli» o a questo prezzo è ancora da inserire nella lista dei desideri?

Immagine di copertina: Lego

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