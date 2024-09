Leggeri, intelligenti e versatili: il "Nose-On" dei nuovi occhiali AR Myvu Imiki

Gli occhiali per la realtà aumentata non sono una novità, ma Myvu vuole conquistare il mercato europeo con gli Imiki AR Glasses. Li ho provati all'IFA e sono rimasto impressionato.

Gli occhiali a realtà aumentata non sono una novità sul mercato. Tuttavia, solo pochi sono arrivati in Europa - o addirittura in Svizzera. Myvu, sussidiaria di Meizu e produttrice di occhiali AR, vuole cambiare le cose. Gli occhiali, che portano il nome un po' ingombrante di MYVU Imiki AR Glasses, sono progettati per raggiungere questo obiettivo.

Chi è Meizu? Meizu è un'azienda cinese originariamente nota per i suoi lettori MP3 prima di concentrarsi sulla produzione di smartphone. Il marchio ha guadagnato popolarità in Asia per il suo design innovativo e il software facile da usare. Negli ultimi anni, tuttavia, Meizu ha dovuto affrontare una crescente concorrenza nel mercato degli smartphone ed è meno presente a livello internazionale. Tuttavia, Meizu rimane un marchio molto conosciuto in Cina e continua a lanciare nuovi smartphone sul mercato. Myvu è un marchio di Meizu che si concentra sullo sviluppo e sulla produzione di occhiali intelligenti. Meizu ha creato Myvu come marchio separato.

Gli occhiali AR non sono completamente invisibili, ma sono comunque abbastanza comodi da indossare.

Fonte: Luca Fontana

Quando visito lo stand all'IFA di Berlino, mi rendo conto che gli occhiali AR sono sorprendentemente leggeri: 43 grammi. Solo leggermente più pesanti dei miei occhiali. Mi faccio mostrare le tre caratteristiche principali.

Tre funzioni chiave: traduttore in tempo reale, navigazione e teleprompter

Prima di tutto mi viene mostrata la traduzione in tempo reale. Un doppio microfono supportato dall'intelligenza artificiale filtra il rumore ambientale della sala mentre l'esperto del marchio di lingua inglese mi parla. La traduzione tedesca di "Aicy", Myvus Large Language Model (LLM), appare leggermente fuori dal mio campo visivo diretto in un testo verde. Funziona perfettamente. Bello. Anche se all'inizio devo abituarmi a non girare la testa verso il testo, ma a strizzare un po' gli occhi in basso a sinistra.

Nel menu, che posso controllare sia tramite il touchpad sulla montatura degli occhiali sia direttamente tramite l'app Myvu sullo smartphone, posso impostare molte altre lingue.

Il testo è facile da leggere anche nella sala luminosa - ma purtroppo solo in carattere verde.

Fonte: Luca Fontana

Quello che non posso cambiare (ancora) è spostare il testo in questione un po' più al centro del mio campo visivo. "È un requisito legale", mi spiega il rappresentante di Myvu. Quando si utilizza la funzione di navigazione, le persone devono avere il traffico e le persone nel loro campo visivo diretto, non le indicazioni che appaiono anche in testo verde. Tra l'altro, il navigatore satellitare integrato può essere impostato in modalità camminata, ciclismo o guida.

L'opzione di centrare le indicazioni del navigatore può essere impostata in modo tale che il navigatore sia in posizione centrale.

L'opzione di centrare un po' di più il testo sarà aggiunta in seguito con un aggiornamento. L'ho appreso dopo aver chiesto informazioni. La legislazione non sembra avere molta influenza, dopotutto. TCL, ad esempio, che è presente all'IFA con i suoi ultimi occhiali AR, i RayNeo X2, non si preoccupa di questa legislazione. Lì, nel suo padiglione, a circa 50 metri di distanza, i testi e le immagini sono visualizzati in modo abbastanza centrale - non esclusivamente in verde, tra l'altro, ma molto più colorati.

I colori che vedi qui sul vetro sono dovuti all'illuminazione obliqua dei faretti della sala. Normalmente non si vede nulla dall'esterno.

Fonte: Luca Fontana

L'ultima funzione che mi è stata mostrata è il teleprompter. Questo mi permette di visualizzare un testo su richiesta, che posso leggere di fronte a un pubblico senza distogliere lo sguardo. Mi sarebbe stato utile anni fa, quando andavo a scuola. Trovo molto più interessante la funzione inversa, ovvero che le parole pronunciate da altri vengano visualizzate come testo sulla lente in tempo reale. Questo rende molto più facile seguire le conversazioni soprattutto per le persone con problemi di udito.

Leggero, compatto, resistente

Il peso di 43 grammi dovrebbe durare una buona giornata prima che la batteria si scarichi. Tranne che in modalità navigatore satellitare. Dovrebbe esaurirsi dopo tre ore. Gli occhiali AR possono essere ricaricati completamente in soli 30 minuti tramite USB-C. Bello: ascoltare la musica o fare telefonate è possibile grazie alla conduzione ossea. In altre parole, le onde sonore entrano nell'orecchio senza altoparlanti, ma attraverso la montatura degli occhiali. Ciò significa che il rumore ambientale è sempre chiaramente udibile, il che è particolarmente importante nel traffico.

La batteria degli occhiali non dura per sempre, ma si ricarica molto velocemente.

Fonte: Luca Fontana

Tutto il divertimento sarà disponibile a partire da ottobre 2024 nei colori Space Black, Sky Blue e Sand Gold al prezzo di €599,99 ciascuno (RRP). Myvu sta già dialogando con alcuni potenziali partner commerciali, tra cui Galaxus Germany. Ma non posso fare promesse. L'applicazione Myvu necessaria per utilizzare le funzioni può già essere scaricata dagli app store per smartphone Apple e Android.

La fornitura comprende anche un'applicazione per il trasporto di merci.

La fornitura comprende anche una custodia per occhiali di alta qualità. Le lenti con prescrizione saranno disponibili in futuro presso partner certificati a un costo aggiuntivo. Ho appreso che sono in corso trattative con Fielmann, ad esempio. Fino ad allora, però, vogliono fornire anche correzioni e parasole che possono essere agganciati alla montatura. Questo ha il vantaggio che gli stessi occhiali possono essere indossati anche da persone diverse da quelle con le lenti corrette.