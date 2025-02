Novità e trend 35 10

Le prestazioni della CPU scendono in Passmark per la prima volta in 21 anni

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 13.2.2025

Lo sviluppatore di software di benchmark Passmark pubblica ogni quindici giorni i risultati medi dei PC Windows di tutto il mondo in un grafico a linee. Finora la curva è sempre stata rivolta verso l'alto. Ora, per la prima volta dal 2004, accade il contrario.

Per quanto riguarda le prestazioni delle CPU dei notebook Passmark registra un calo del 3,4 percento rispetto al 2024. Per le CPU dei desktop, il calo è più contenuto, pari allo 0,5 percento, ma si tratta comunque del primo declino in 21 anni di storia.

Il grafico a linee mostra il declino delle prestazioni della CPU.

Fonte: Passmark

La base dei dati sembra solida

Anche nel giovane anno 2025, i risultati non mancano. Per i notebook, ad esempio, la media di 25.541 risultati è di 14.130 punti. La media di 14.632 punti dell'anno precedente deriva da 101.316 risultati. La situazione è simile per le CPU desktop. I campioni per il 2025 sono quindi già abbastanza grandi per stimare una tendenza che difficilmente cambierà di molto quest'anno a causa del minor numero di nuovi rilasci di CPU.

Si esclude comunque una falsificazione dovuta a PC vecchi. Per un risultato valido, la CPU deve essere almeno del 2009, supportare DirectX 9 e avere 4 gigabyte di RAM.

Quale potrebbe essere il motivo del calo?

Da un lato, il calo è probabilmente dovuto a un plateau di prestazioni che le CPU hanno ormai raggiunto. Negli ultimi due anni non ci sono stati grandi balzi in termini di core e prestazioni, come si evince anche dal grafico a linee.

Sono state testate meno CPU con molti core.

Fonte: Passmark

D'altra parte, le tendenze di acquisto per quanto riguarda i Core di CPU e memoria indicano un calo. Sono stati provati meno processori con 6-16 core, ma più con 2-4. In termini di RAM, sono aumentati anche i sistemi con 8 gigabyte rispetto a quelli con 16 o 32 gigabyte.

C'è anche una tendenza a ridurre la RAM.

Fonte: Passmark

Anche la tendenza verso i notebook economici ha probabilmente contribuito al declino. Anche in questo caso l'aumento delle prestazioni è basso. La stessa Passmark sospetta anche il bloatware o il passaggio da parte di molti da Windows 10 a Windows 11.

Tuttavia, la tendenza verso i notebook economici ha contribuito al calo.

Tuttavia, la ragione principale è probabilmente la tendenza verso computer più economici, che si riscontra nei notebook e nei PC desktop.

Immagine di copertina: Shutterstock / JRST

