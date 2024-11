Le nuove schede grafiche di Intel sono dietro l'angolo

Ci sono sempre più segnali che indicano che Intel sarà il primo produttore a presentare la sua nuova generazione di schede grafiche. Dovrebbe essere pronta già a dicembre. Ecco cosa puoi aspettarti.

Con il nome in codice "Battlemage", Intel rilascerà presto la sua seconda generazione di schede grafiche Arc dedicate. Questo è quanto emerge da diverse indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane. Probabilmente Intel vuole anticipare i suoi concorrenti AMD e Nvidia, che presenteranno la loro nuova linea di prodotti al CES di gennaio.

Le voci sui driver e le fughe di notizie accennano a un'uscita a dicembre

A fine ottobre, è stato riportato che Battlemage è apparso nei driver. All'inizio di novembre, l'hardware leaker cinese Golden Pig Upgrade ha poi postato che non vedeva l'ora di avere le GPU Battlemage a dicembre. Poco dopo, il data miner Tomasz Gawroński ha nominato lo stesso mese di uscita.

La linea sarà guidata dall'Intel Arc B580. Anche il B570, leggermente più debole, arriverà a dicembre. Entrambi sono modelli di fascia media. Anche la concorrente AMD vuole puntare su questo segmento con l'imminente generazione RDNA-4. La grande battaglia prezzo-prestazioni si svolgerà quindi lì, mentre Nvidia si occuperà anche della fascia media. Ci sono solo poche indiscrezioni sulle prestazioni. Sebbene il salto in termini di prestazioni grezze sia minimo, si dice che si sia lavorato sull'efficienza. Le schede di AMD dovrebbero offrire le massime prestazioni dell'attuale ammiraglia, la Radeon RX 7900 XTX.

Amazon aveva già elencato le schede B580

Amazon ha rivelato che il lancio è imminente. I modelli del partner Intel ASRock sono già stati avvistati nel negozio. I modelli Steel Legend e Challenger erano in esposizione.

Tuttavia, le schede sono state rapidamente rimosse, il che significa che si conoscono solo alcune specifiche. Ad esempio, Intel continua ad affidarsi ai cavi PCIe standard a 8 pin. Il modello Steel Legend ne utilizza due, il che indica un massimo di 375 watt. Il Challenger, invece, si accontenta di un solo connettore, che a sua volta indica una potenza di 225 watt.

Si dice che la memoria utilizzi 12 gigabyte (GB) di GDDR6, ovvero quattro GB in più rispetto al suo predecessore, l'A580. La larghezza di banda della memoria dovrebbe essere di 456 GB/s, inferiore a quella del suo predecessore. Per l'interfaccia verrà utilizzato il PCIe 5.0x8, quindi sarà necessaria una scheda madre corrispondente.

Quali sono le prossime novità per le schede grafiche dedicate di Intel?

Anche dopo Battlemage, Intel non ha ancora finito con le schede grafiche dedicate. Secondo il leaker SquashBionic saranno aggiunte altre generazioni. Tuttavia, non è ancora chiaro quando e come saranno. L'unica cosa chiara per ora è che Intel vuole utilizzare l'architettura chiamata "Celestial" per i chip per dispositivi mobili.