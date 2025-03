Novità e trend 4 0

Le idee di Lenovo per i display dei laptop: espandibili, pieghevoli o cliccabili

Più schermo, più possibilità: Al Mobile World Congress di Barcellona, Lenovo presenta concetti di laptop creativi con display estensibili e pieghevoli e assistenti AI collegabili.

I notebook sono pratici, ma più sono compatti e leggeri, più la superficie di lavoro ne risente. Ma lavorare su uno schermo piccolo non è divertente. Ecco perché molte persone lavorano da casa con un grande schermo come estensione. Tuttavia, la vita lavorativa sta cambiando: molte persone possono o hanno bisogno di utilizzare il proprio laptop in modo flessibile mentre viaggiano.

Al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, Lenovo sta presentando diversi concetti proprio per questo target: come un computer portatile può essere ampliato in modo da poter godere dello stesso livello di comfort in viaggio come nel proprio ufficio. Tuttavia, non è ancora chiaro se e quando queste idee saranno effettivamente integrate in prodotti effettivamente disponibili.

ThinkBook nome in codice Flip: aperto in alto

A prima vista, questo notebook è un classico 13 pollici - un notebook business compatto nel classico stile ThinkBook. Tuttavia, lo schermo può essere esteso verticalmente e aperto. In questo modo si ottiene in pochi secondi un ampio spazio di lavoro senza interruzioni con una diagonale di 18 pollici.

Quando è aperto, hai a disposizione uno schermo da 18 pollici in formato verticale.

Puoi passare senza problemi da una modalità all'altra: laptop normale, schermo esteso o tablet. C'è anche una modalità di condivisione, in cui la parte anteriore e posteriore dello schermo ripiegato possono essere utilizzate da due persone contemporaneamente, così come una modalità di lettura che ti permette di utilizzare l'ampia superficie per i documenti. L'intelligenza artificiale aiuta a disporre diverse applicazioni una accanto all'altra. Un'altra novità è il touchpad, che può essere illuminato su tre livelli. In questo modo è possibile visualizzare anche i tasti numerici e i controlli per i supporti multimediali.

Nel primo hands-on, il design sembra ancora un po' fragile, ma le dimensioni dello schermo sono impressionanti. E soprattutto la transizione senza soluzione di continuità grazie allo schermo pieghevole. Ad esempio, puoi visualizzare i documenti in formato verticale a grandezza naturale.

ThinkBook Magic Bay: espandibile in tutte le direzioni

Lenovo ha sviluppato una serie di opzioni di espansione per il ThinkBook 16p Gen 6, ma si tratta ancora di concetti. Prima di tutto, ci sono due schermi collegabili, ciascuno da 13,3 pollici, che vengono attaccati ai lati del portatile. Questo ti permette di utilizzare il triplo dello spazio per lavorare ed eseguire contemporaneamente altre applicazioni su ogni schermo.

Al posto di uno schermo, puoi usarne tre per il multitasking.

Il sistema di clic ha funzionato bene la prima volta che l'ho provato. Gli schermi aggiuntivi possono essere messi in funzione in dieci secondi. Davvero un valore aggiunto per l'ufficio mobile.

Il Magic Bay 2nd Display Concept è decisamente più piccolo. In questo caso, uno schermo da 8 pollici in formato wide è collegato al notebook. È stato appositamente progettato come dashboard per le applicazioni AI e offre un accesso rapido alle applicazioni selezionate, come ad esempio i messenger. È inoltre possibile richiamare le notifiche e le informazioni compilate dall'intelligenza artificiale.

Il touchscreen collegabile può essere utilizzato per lanciare le app più importanti, ad esempio.

Lenovo offre anche una versione giocosa del secondo schermo con il nome in codice Tiko. Anche questo è collegabile e consiste in un piccolo display rotondo. Mostra lo stato sotto forma di emoji, risponde alle richieste dell'intelligenza artificiale con risposte basate sui gesti e visualizza i messaggi. Nella versione Pro, i widget possono essere visualizzati sul piccolo schermo per consentire il multitasking. Anche l'assistente AI di Lenovo è direttamente integrato qui.

Una trovata: questo mini schermo dà all'IA un volto con emoji e riconosce i gesti.

Il retro di un laptop realizzato con celle solari

A prima vista, non riesco a vedere nulla di questo ThinkPad. Solo quando tengo il retro dello schermo leggermente inclinato noto un disegno regolare. Si tratta delle celle solari che Lenovo ha integrato nel coperchio di questo prototipo. Sono state progettate per prolungare la durata della batteria e lo fanno di sfuggita quando il notebook viene utilizzato quotidianamente.

Se guardi bene, puoi vedere le celle solari sulla parte superiore del portatile.

Il produttore non rivela i dati esatti sulle prestazioni, ma 20 minuti di luce dovrebbero essere sufficienti per un'ora supplementare di riproduzione video. Nonostante il pannello, il portatile non è né più grande né più spesso o più pesante di altri dispositivi simili.

