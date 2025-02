Novità e trend 20 9

L'azienda di hype Humane chiude i battenti, HP ne acquista i resti

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 19.2.2025

Humane AI Pin ha fallito. Il 28 febbraio, l'azienda chiude i suoi server, rendendo il gadget ancora più inutile di quanto non lo fosse già secondo i rapporti dei test. I brevetti e il team vengono acquisiti da HP.

Humane ha venduto la maggior parte delle sue attività ad HP per 116 milioni di dollari. La start-up, fondata da un ex designer di Apple, ha raggiunto la notorietà un anno fa quando ha lanciato sul mercato una "spilla AI" nel pieno del clamore che circonda l'intelligenza artificiale (AI). Era stato progettato come un'interfaccia per le funzioni di intelligenza artificiale ed era destinato a sostituire lo smartphone in alcune situazioni.

Ora l'AI Pin diventerà un rifiuto elettronico. Non è più disponibile e Humane chiuderà i suoi server il 28 febbraio. Dopo tale data, i servizi basati sul cloud non funzioneranno più - in altre parole, praticamente tutto ciò per cui il pin è stato progettato. Rimarranno solo le funzioni offline, come l'indicatore della batteria.

Gli utenti potranno scaricare le note e i media salvati nei prossimi giorni. Solo i clienti che hanno acquistato il prodotto non più di 90 giorni fa riceveranno un risarcimento per il gadget che presto diventerà inutile. Tutti gli altri rimarranno a mani vuote. Chi ha già acquistato l'abbonamento a pagamento oltre la data di disattivazione riceverà almeno i suoi soldi indietro.

I dipendenti passano ad HP

HP riceverà i diritti sul sistema operativo CosmOS e oltre 300 brevetti e domande di brevetto. Il prezzo di 116 milioni di dollari è ben al di sotto delle aspettative iniziali di Humane. Secondo quanto riportato, la coppia di fondatori Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno stava già cercando potenziali acquirenti poco dopo il fallimento del lancio - a un prezzo di un miliardo di dollari americani.

Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno sono più ricchi di 116 milioni e ora lavorano per HP.

Chaudhri e Bongiorno creeranno un nuovo dipartimento in HP chiamato "HP IQ" per integrare l'intelligenza artificiale nei dispositivi del produttore di computer. Anche la maggior parte dei dipendenti rimanenti si trasferirà in HP.

"Non funziona"

Lo Humane AI Pin è stato presentato come un prodotto rivoluzionario prima del suo lancio sul mercato. Alla fine, però, il gadget tanto pubblicizzato si è rivelato incompiuto e praticamente inutile. Lo YouTuber Marques Brownlee lo ha descritto come "il peggior prodotto che abbia mai provato". Anche il portale tecnologico "The Verge" ha dichiarato nella sua recensione: "Semplicemente non funziona."

