L'assistenza Xbox consiglia di annullare l'ultimo aggiornamento del controller

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 7.3.2025

L'assistenza Xbox consiglia di annullare l'aggiornamento. Ciò è dovuto alle lamentele degli utenti per le difficoltà tecniche. Leggi l'articolo per scoprire il modo migliore per farlo.

In un recente messaggio, l'assistenza Xbox ha consigliato ai giocatori di annullare l'aggiornamento del controller del mese scorso (firmware 5.23.5.0). Questo consiglio fa seguito a numerose segnalazioni di utenti che hanno riscontrato problemi di connettività e altre difficoltà tecniche dopo l'aggiornamento.

L'aggiornamento del firmware per i controller Xbox rilasciato il mese scorso era originariamente destinato a migliorare le prestazioni e la stabilità. Invece, molti giocatori hanno segnalato problemi come l'aumento della latenza, disconnessioni e mappature errate dei pulsanti.

In particolare, hanno lamentato problemi con il thumbstick. Particolarmente colpiti sono i modelli di controller più vecchi che hanno difficoltà a connettersi via Bluetooth a dispositivi non Xbox come i PC.

Procedura consigliata

Il team di supporto Xbox ha fornito istruzioni dettagliate su come procedere. Se hai riscontrato i problemi citati, devi seguire questi passaggi:

Stabilisci la connessione: Collega il controller Xbox a un PC Windows utilizzando un cavo USB

Apri l'applicazione Xbox Accessories: Scarica l'app Xbox Accessories dal Microsoft Store e aprila.

Controlla il firmware: Nell'app puoi visualizzare lo stato attuale del firmware del tuo controller e selezionare l'opzione per annullare l'aggiornamento.

Note importanti

Prima di annullare l'aggiornamento, ci sono alcuni punti importanti da notare. Assicurati che il tuo modello di controller supporti il rollback, poiché questa opzione non è disponibile su alcuni modelli più vecchi.

Si consiglia inoltre di eseguire il backup delle configurazioni e delle impostazioni importanti prima di eseguire il rollback per evitare la perdita di dati. Seguendo questi passaggi, potrai assicurarti che il tuo controller funzioni di nuovo correttamente.

Immagine di copertina: Hopix Art / Shutterstock

